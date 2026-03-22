Duelo con aroma a goles en el Santiago Bernabéu. Este domingo 22 de marzo, mira el juego de Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN VIVO y EN DIRECTO desde México mediante la señal de SKY Sports, a partir de las 14:00 horas Centro de México o 13:00 Baja California. Los dueños de casa tienen la obligación de sacar los 3 puntos para no perderle el paso al Barcelona, mientras que los de Simeone llegan con un gran envión anímico tras la clasificación a los cuartos de final de la Champions League.
¿Dónde ver SKY Sports HD EN VIVO, Real Madrid vs. Atlético Madrid por LaLiga 2026?
Además de México, Sky Sports transmitirá el Real Madrid vs. Atlético Madrid por LaLiga EA Sports 2025-26 en Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. A continuación, te compartimos los números de sus respectivos canales de televisión.
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de México
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Costa Rica
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de República Dominicana
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Nicaragua
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de El Salvador
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Honduras
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Panamá
- Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Guatemala
Recuerda seguir los partidos de LaLiga EA Sports 2025-26 con las aplicaciones en Google Play Store y App Store con una previa suscripción.
¿Cómo mirar SKY Plus EN VIVO, Real Madrid vs. Atlético Madrid por streaming online?
Anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie, según los planes Sky+ Básico ($ 299 mensuales) y Sky+ Premium ($ 499 mensuales). Una vez suscrito también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.
Sky+ Básico: Incluye un decodificador Android con el que podrás mirar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.
- Más de 80 canales en HD
- ViX Premium, Star+ y Max
- Contenido en 4K
- 1 equipo SKY
- Acceso a 1 dispositivo móvil
- Precio: $ 299.00 pesos al mes
Sky+ Premium: Incluye un decodificador Android con el que podrás observar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.
- Más de 100 canales en HD
- ViX Premium, Star+ y Max
- Contenido en 4K
- 1 equipo SKY
- Acceso a 2 dispositivos móviles
- Precio: $ 499.00 pesos al mes
Real Madrid vs. Atlético de Madrid: hora, canal TV y dónde ver por LaLiga 2026
- Fecha: domingo 22 de marzo 2026
- Partido: Real Madrid vs. Atlético de Madrid, por la Jornada 29 de LaLiga 2026
- Hora: 14:00 CDMX / 13:00 Baja California
- Canal en México: Sky Sports HD
- Streaming: Sky Plus+
- Estadio: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España.