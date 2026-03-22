Duelo con aroma a goles en el Santiago Bernabéu. Este domingo 22 de marzo, mira el juego de Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN VIVO y EN DIRECTO desde México mediante la señal de SKY Sports, a partir de las 14:00 horas Centro de México o 13:00 Baja California. Los dueños de casa tienen la obligación de sacar los 3 puntos para no perderle el paso al Barcelona, mientras que los de Simeone llegan con un gran envión anímico tras la clasificación a los cuartos de final de la Champions League.

¿Dónde ver SKY Sports HD EN VIVO, Real Madrid vs. Atlético Madrid por LaLiga 2026?

Además de México, Sky Sports transmitirá el Real Madrid vs. Atlético Madrid por LaLiga EA Sports 2025-26 en Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. A continuación, te compartimos los números de sus respectivos canales de televisión.

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de México

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Costa Rica

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de República Dominicana

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Nicaragua

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de El Salvador

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Honduras

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Panamá

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Guatemala

Recuerda seguir los partidos de LaLiga EA Sports 2025-26 con las aplicaciones en Google Play Store y App Store con una previa suscripción.

¿Cómo mirar SKY Plus EN VIVO, Real Madrid vs. Atlético Madrid por streaming online?

Anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie, según los planes Sky+ Básico ($ 299 mensuales) y Sky+ Premium ($ 499 mensuales). Una vez suscrito también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.

Sky+ Básico: Incluye un decodificador Android con el que podrás mirar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 80 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 1 dispositivo móvil

Precio: $ 299.00 pesos al mes

Sky+ Premium: Incluye un decodificador Android con el que podrás observar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 100 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 2 dispositivos móviles

Precio: $ 499.00 pesos al mes

Real Madrid vs. Atlético de Madrid: hora, canal TV y dónde ver por LaLiga 2026

Fecha : domingo 22 de marzo 2026

: domingo 22 de marzo 2026 Partido : Real Madrid vs. Atlético de Madrid, por la Jornada 29 de LaLiga 2026

: Real Madrid vs. Atlético de Madrid, por la Jornada 29 de LaLiga 2026 Hora : 14:00 CDMX / 13:00 Baja California

: 14:00 CDMX / 13:00 Baja California Canal en México : Sky Sports HD

: Sky Sports HD Streaming : Sky Plus+

: Sky Plus+ Estadio: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España.