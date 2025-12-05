Todos los amantes del fútbol han marcado el viernes 5 de diciembre como un día especial, ya que en esa fecha se realizará el sorteo del Mundial 2026. El evento se llevará a cabo en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D.C. (Estados Unidos). Si te preguntas a qué hora iniciará, pues te indico que a las 11:00 am en CDMX, 6:00 pm en España, 12:00 pm ET, 11:00 am CT, 10:00 am MT y 9:00 am PT. Ten en cuenta, además, que podrás ver la transmisión EN VIVO a través de FIFA+. Más abajo averiguarás cómo acceder a esa plataforma para seguir el minuto a minuto EN DIRECTO.

Los bombos oficiales del Mundial 2026

Es necesario mencionar que los tres países anfitriones de la Copa del Mundo 2026 (Canadá, México y Estados Unidos) han sido ubicados en el Bombo 1 del sorteo, junto con las 9 selecciones mejor posicionadas en el ranking FIFA. A continuación, te indicaré cuáles son todos los bombos oficiales.

Bombo 1

Canadá

México

Estados Unidos

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Bombo 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

Bombo 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Qatar

Arabia Saudita

Sudáfrica

Bombo 4

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelanda

Los 4 ganadores de los repechajes UEFA

Los 2 ganadores del repechaje intercontinental

El Mundial 2026, que se llevará a cabo en Canadá, México y Estados Unidos, comenzará el próximo 11 de junio y terminará el 19 de julio. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

Ahora que ya conoces los bombos del sorteo de los grupos del Mundial 2026, te cuento que el sorteo en cuestión se llevará a cabo de forma tal que selecciones de la misma confederación no puedan estar en el mismo grupo. Pero ojo a esto: la excepción es Europa. Y es que hay más selecciones europeas (16) que grupos (12).

A raíz de lo ya indicado, cuatro grupos tendrán dos equipos europeos, mientras que el resto tendrá solo uno. Además, es fundamental que sepas que España (número 1 del ranking FIFA) y Argentina (número 2) serán ubicadas en caminos opuestos mediante sorteo. Lo mismo ocurrirá con el tercer y cuarto lugar del ranking (Francia e Inglaterra). Esto se decidió así para garantizar que, si cada selección (de las que te acabo de mencionar) gana su grupo, no puedan enfrentarse antes de la final.

¿Dónde ver FIFA Plus EN VIVO, sorteo de la Copa Mundial 2026?

Dirígete al sitio web plus.fifa.com o abre la aplicación FIFA+ en tu dispositivo móvil Android/iOS

Haz clic en la opción ‘ACCEDER / CREAR CUENTA’.

Haz clic en ‘REGISTRARSE’.

Introduce tus datos personales (nombre, correo electrónico, fecha de nacimiento, país de residencia, idioma de comunicación preferido, tu equipo favorito).

Crea y verifica tu contraseña.

Después de revisar los ‘Términos de servicio’, selecciona ‘HE LEÍDO Y APROBADO LOS TÉRMINOS DE SERVICIO’ y presiona el botón ‘CREAR UNA CUENTA’.

Abre el correo electrónico que recibirás y haz clic en ‘CONFIRMAR TU E-MAIL’ para finalizar el registro en FIFA+.

¿Cómo puedes ver el contenido de FIFA+?

El canal FIFA+ se puede encontrar en Samsung TV Plus, LG Channels, VIDAA Channels, Rakuten y The Roku Channels, aunque la disponibilidad del canal varía según el país. Para acceder al canal FIFA+ debes:

Ir a la Plataforma del Canal FAST de tu elección. Esto para comprobar la disponibilidad de las plataformas de canales FAST en tu país.

Dirígete a la lista de canales, entra en la sección de deportes y busca el canal FIFA+.

Selecciona y reproduce el contenido de la Guía.