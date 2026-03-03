El FC Barcelona se cita con su destino en una noche donde la mística azulgrana y el fervor de su afición serán los pilares para revertir el marcador ante el Atlético de Madrid este martes 3 de marzo a partir de las 3.00 p.m. ET en el Spotify Camp nou, por la semifinal de vuelta de la Copa del Rey . ¿Quieres ver el duelo del fútbol español en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial del partido para el público de Estados Unidos y Sudamérica estará a cargo de ESPN Sur, Disney Plus Premium, ESPN Select (EE.UU. / en inglés) y ESPN Deportes (EE.UU. / en español).

Con el objetivo de neutralizar la ventaja colchonera, el conjunto de Xavi se encomienda a la eficiencia táctica y al empuje de un estadio que sabe transformar lo imposible en realidad. Superar la brecha de cuatro goles no es solo una necesidad estadística, sino un desafío a la lógica deportiva para sellar el pasaporte hacia la Gran Final del 18 de abril. En el fútbol de élite, donde el talento se cruza con la fe, el templo culé se prepara para escribir una nueva página de oro en su centenaria historia.

¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO, FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por Copa del Rey 2026?

En Estados Unidos, la señal de ESPN Deportes en idioma español se encuentra disponible en los cableoperadores de DIRECTV, Dish Network, AT&T, Spectrum y Xfinity/Comcast. Estos son los números de los siguientes canales de TV.

Canal 466 de DIRECTV

Canal 854 de Dish Network

Canales 3113 SD y 3313 HD de AT&T

ESPN Deportes también puede verse en varios servicios streaming como DirecTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, dependiendo del plan en español elegido.

¿Cómo ver ESPN Select EN VIVO, FC Barcelona vs. Atlético de Madrid en los Estados Unidos?

En los Estados Unidos, si prefieres ver el FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por la fecha 26 de LaLiga EA Sports 2025-2026 en inglés, ESPN Select es tu mejor opción para hacerlo.

ESPN Select, anteriormente conocido como ESPN+, transmite una variedad de deportes como boxeo, NFL, partidos de fútbol, NBA, MLB, NHL, golf de la PGA, baloncesto de la NCAA, WWE. entre otros. A partir del 21 de octubre del 2025, el costo de la suscripción mensual será de $12.99, mientras que el anual tiene un precio $129.99. También existen paquetes especiales con Disney+ y Hulu.

Precio de ESPN Select en Estados Unidos

Planes ESPN Select (antes ESPN Plus) Precio ESPN Select (Mensual) $12.99 ESPN Select (Anual) $129.99

ESPN Select con Hulu y Disney+

Combos de ESPN Select Precio Características ESPN Select Bundle $19.99 Disney+ (con anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios) ESPN Select Bundle Premium $29.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (sin anuncios) e ESPN+ (con anuncios) Paquete Disney Legacy $18.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios)

¿En qué dispositivos puedo ver ESPN Select en los Estados Unidos?

iPhones de Apple

iPads de Apple

Teléfonos Android

Tabletas Android

Tabletas Amazon Fire

Amazon Fire TV

Dispositivos Android TV

Apple TV

Chromecast

Televisión Cox Contour

Reproductor de streaming Contour

Televisores inteligentes LG

Estación de juegos

Roku

Televisores inteligentes Samsung Tizen

Xbox

Decodificador Xfinity Flex y X1 TV

Xumo TV y decodificador XiOne

Alineaciones posibles del FC Barcelona vs. Atlético de Madrid

XI de Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Alejandro Balde; Marc Bernal, Fermín López, Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha. DT: Hansi Flick.

XI de Atlético de Madrid: Juan Musso; Molina, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Alex Baena, Marcos Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.