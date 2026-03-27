Argentina y Mauritania se enfrentarán este viernes 27 de marzo de 2026 en el Estadio Alberto J. Armando, La Bombonera, en Buenos Aires, en un amistoso internacional clave dentro del plan de preparación de la Albiceleste para el Mundial 2026 . El partido está programado para iniciar a las 20:15 (hora de Argentina), en uno de los recintos más emblemáticos del fútbol sudamericano. ¿Quieres ver el partido en vivo en directo por TV, celular, tablet y otros dispositivos móviles? Te comparto la lista de canales por señal abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura desde el lugar que te encuentres.

La selección argentina de Lionel Scaloni afronta esta ventana FIFA con la misión de reforzar su identidad competitiva y llegar con la mayor solidez posible al Mundial 2026. Con una base campeona ya consolidada y futbolistas que sostienen el proceso desde 2018, el cuerpo técnico aprovecha esta serie de amistosos para ajustar automatismos, evaluar alternativas y dar rodaje a piezas nuevas sin resignar resultados. Dentro de ese plan, el duelo ante Mauritania, programado para el viernes 27 de marzo de 2026 en La Bombonera, se inscribe como una prueba controlada pero exigente, que además forma parte de una gira que incluye un segundo amistoso en la misma fecha FIFA.

Enfrentar a Mauritania supone un cruce inédito a nivel de selecciones absolutas, ya que en la base oficial de partidos internacionales no figura ningún antecedente entre ambos combinados mayores. La relación deportiva entre las dos federaciones se había limitado hasta ahora a categorías juveniles, con partidos disputados en el prestigioso torneo de L’Alcúdia, donde Argentina logró triunfos ante representativos mauritanos en 2018 y ediciones posteriores. Este tipo de choques ofrece a la Albiceleste un contexto ideal para medir su evolución frente a un rival africano en crecimiento, probar variantes tácticas y acumular minutos de competencia internacional antes de los compromisos oficiales que marcarán el camino hacia Estados Unidos‑México‑Canadá 2026.

El Argentina vs. Mauritania por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026 es un partido imperdible para los amantes del fútbol. (Foto: Composición Mag)

¿Cómo ver Argentina vs. Mauritania EN VIVO por TV y Streaming Online?

Aquí tienes la tabla de TV y streaming confirmados para el amistoso Argentina vs. Mauritania del viernes 27 de marzo de 2026.

Canales de TV por país

País / Región Canal(es) de TV que transmiten el partido Argentina TyC Sports, Telefe Chile DSports Colombia DSports Ecuador DSports Perú DSports Uruguay DSports Venezuela DSports México ViX Premium (TV/OTT de pago) Estados Unidos beIN Sports Bolivia DSports (regional, señal satelital) Paraguay DSports (regional, señal satelital) España Por confirmar; algunos medios indican señal internacional de DSports o plataformas OTT, pero sin canal lineal oficial detallado todavía.

Plataformas de streaming online

País / Región Plataforma(s) de streaming que lo pasan en vivo Argentina Flow, Telecentro Play, Pluto TV (señal de Telefe/TyC Sports) Cono Sur y resto de Latam DGO (streaming de DSports en varios países) México ViX Premium (OTT) Estados Unidos beIN Sports Connect (vía operadores y app propia)

¿A qué hora juega Argentina vs. Mauritania EN VIVO HOY 27 de marzo?

El partido Argentina vs. Mauritania se juega el viernes 27 de marzo de 2026 a las 20:15 en Buenos Aires, y estos son los horarios aproximados por país para verlo.

Argentina: 20:15 (viernes 27)

Uruguay: 20:15 (viernes 27)

Chile (continental): 20:15 (viernes 27)

Paraguay: 20:15 (viernes 27)

Bolivia: 19:15 (viernes 27)

Venezuela: 19:15 (viernes 27)

Brasil (Brasilia, Sao Paulo): 20:15 (viernes 27)

Perú: 18:15 (viernes 27)

Colombia: 18:15 (viernes 27)

Ecuador: 18:15 (viernes 27)

México Centro (CDMX, Guadalajara, Monterrey): 19:15 (viernes 27)

México Pacífico (Sonora, Chihuahua): 18:15 (viernes 27)

México Noroeste (Baja California): 17:15 (viernes 27)

Estados Unidos Este (Nueva York, Miami): 19:15 (viernes 27)

Estados Unidos Centro (Chicago): 18:15 (viernes 27)

Estados Unidos Montaña (Denver): 17:15 (viernes 27)

Estados Unidos Pacífico (Los Ángeles): 16:15 (viernes 27)

Canadá Este (Toronto, Montreal): 19:15 (viernes 27)

España peninsular (Madrid): 01:15 (sábado 28)

España Canarias: 00:15 (sábado 28)

Reino Unido: 00:15 (sábado 28)

Francia, Alemania, Italia: 01:15 (sábado 28)

Marruecos: 23:15 (viernes 27)

Mauritania: 23:15 (viernes 27)

Arabia Saudita, Catar: 02:15 (sábado 28)

Japón: 08:15 (sábado 28)