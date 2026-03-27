Este viernes 27 de marzo a las 8:15 pm (hora de Buenos Aires) / 7:15 pm ET (Tiempo del Este de EE.UU) , la Selección Argentina empieza su camino hacia el Mundial 2026 frente a Mauritania ante su afición en La Bombonera. Para los millones de hinchas albicelestes esparcidos en el mundo, ver a Lionel Messi nuevamente en acción es el plan perfecto para cerrar la semana con broche de oro. Aunque el rival parece sencillo en el papel, este amistoso es la última gran oportunidad para que varias figuras de la Scaloneta aseguren su lugar en la lista final que viajará a Norteamérica para la justa mundialista. Si te preguntas a qué hora juega Argentina hoy, la transmisión en vivo para la comunidad hispana contará con una cobertura de lujo a través de TyC Sports y Telefe. Si prefieres seguir el encuentro por Internet, podrás sintonizarlo en directo mediante las plataformas digitales de TyC Sports Play y Mi Telefe, además de servicios como Flow Sports. ¡No hay excusas para perderse la magia del crack albiceleste en este estreno anual del vigente campeón del mundo!

A pesar de que Mauritania ocupa el puesto 115 del ranking FIFA, para Lionel Scaloni este partido es una pieza clave del rompecabezas táctico. Con la fecha límite del 11 de mayo para entregar la lista preliminar de 35 convocados, el cuerpo técnico observará con lupa a quienes pelean por los últimos boletos. Nombres como Valentín Barco, Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni se juegan la vida en el césped de Boca Juniors para convencer al DT. Es un duelo donde la jerarquía se pone a prueba frente al talento emergente que busca hacer historia.

Las apuestas reflejan un favoritismo total para la Argentina, pero la verdadera emoción reside en ver cómo se ensamblan las nuevas piezas con la base que ya tiene su lugar asegurado. Tras la cancelación de la gira por Medio Oriente, jugar en casa ante su gente le da un tinte emocional único a este compromiso internacional. Es el reencuentro del campeón con su hinchada en una noche que promete goles y un despliegue de fútbol ofensivo de primer nivel. Después de este choque, la Albiceleste cerrará esta ventana frente a Zambia el martes 31 de marzo, consolidando así su preparación física y táctica.

¿A qué hora juega Argentina vs. Mauritania por Amistoso FIFA 2026 en EE.UU.?

HORARIOS CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS 7:15 p.m. - Hora del Este (ET) Virginia Occidental, Vermont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 6:15 p.m. - Hora del Centro (CT) Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 5:15 p.m. - Hora de la Montaña (MT) Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 4:15 p.m. - Hora del Pacífico (PT) Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿A qué hora juega Argentina vs. Mauritania por Amistoso FIFA 2026 en el mundo?

El partido Argentina vs. Mauritania está programado para iniciar a partir de las 8:15 pm (hora de Buenos Aires). A continuación, te compartimos los horarios en diferentes partes del mundo para que puedas seguir el partido amistoso internacional válido por fecha FIFA desde el Estadio Alberto J. Armando ‘La Bombonera’:

PAÍS HORARIOS Argentina 8:15 pm Mauritania 11:15 pm Bolivia 7:15 pm Brasil 8:15 pm Chile 8:15 pm Colombia 6:15 pm Ecuador 6:15 pm Paraguay 8:15 pm Perú 6:15 pm República Dominicana 7:15 pm Puerto Rico 7:15 pm Uruguay 8:15 pm Venezuela 7:15 pm

¿Qué canal transmite Argentina vs. Mauritania por TV y streaming en USA?

El amistoso internacional entre Argentina vs. Mauritania en USA se verá a través de los canales / streaming Fanatiz, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT y ViX.

¿Dónde ver el partido Argentina vs. Mauritania vía TV y streaming desde Argentina?

El partido entre Argentina vs. Mauritania será transmitido en Argentina por los canales / streaming TyC Sports, Telefe, Flow Sports y TyC Sports Play.