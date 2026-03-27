La pasión albiceleste vuelve a latir con fuerza en la previa de un nuevo desafío internacional. La Selección Argentina salta nuevamente al campo este viernes 27 de marzo (8:15 p.m. en Argentina) para medirse ante Mauritania en un amistoso que servirá como termómetro rumbo al Mundial 2026 . Con el imponente escenario de La Bombonera como testigo, el equipo de Lionel Scaloni buscará seguir consolidando su idea de juego en una noche que promete emociones y buen fútbol.

La ilusión crece entre los hinchas, que esperan ver brillar a figuras como Lionel Messi y el resto de estrellas que lideran este proceso. La expectativa no solo se vive en Argentina, sino también a nivel internacional, donde cada presentación genera gran repercusión. Para quienes no quieran perderse ni un instante del partido, podrán seguirlo EN VIVO y GRATIS a través de la señal abierta de Telefe, que llevará todas las incidencias directamente a sus pantallas.

Cómo ver Telefe online por internet

Además de la señal abierta de Telefe, los fanáticos también podrán seguir el partido en vivo a través de su plataforma digital, disponible desde computadoras, tablets y celulares. Para acceder, solo es necesario ingresar al sitio oficial o a la aplicación de Mi Telefe, donde en algunos casos se puede requerir un registro gratuito.

La transmisión online estará sincronizada con la emisión televisiva y ofrecerá calidad HD y cobertura exclusiva, ideal para quienes se encuentren fuera de casa o deseen ver el encuentro por internet.

Cómo ver Telefe desde Estados Unidos

Los seguidores de la Selección Argentina que se encuentren en Estados Unidos pueden acceder a Telefe Internacional, una señal disponible en algunos servicios de televisión por cable y plataformas digitales.

Algunas opciones donde podría encontrarse este tipo de contenido incluyen servicios como FuboTV, DirecTV Stream o Sling TV, aunque la disponibilidad del canal y del partido específico puede variar según la región y los derechos de emisión.

De esta manera, los hinchas podrán seguir el partido entre la Selección Argentina y la Selección de Mauritania en tiempo real desde el extranjero.

Horario del partido Argentina vs. Mauritania

Partido: Argentina vs. Mauritania

Competencia: Amistoso internacional – Fecha FIFA

Amistoso internacional – Fecha FIFA Estadio: La Bombonera, Buenos Aires

La Bombonera, Buenos Aires Fecha: Viernes 27 de marzo de 2026

Viernes 27 de marzo de 2026 Hora (Argentina, Chile, Uruguay): 8:15 p.m.

8:15 p.m. Hora (Colombia, Perú, Ecuador): 6:15 p.m.

6:15 p.m. Hora (EE. UU. Este): 7:15 p.m.

7:15 p.m. Transmisión: Telefe, MiTelefe Fútbol, TyC Sports