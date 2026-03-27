La pasión albiceleste vuelve a latir con fuerza en la previa de un nuevo desafío internacional. La Selección Argentina salta nuevamente al campo este viernes 27 de marzo (8:15 p.m. en Argentina) para medirse ante Mauritania en un amistoso que servirá como termómetro rumbo al Mundial 2026. Con el imponente escenario de La Bombonera como testigo, el equipo de Lionel Scaloni buscará seguir consolidando su idea de juego en una noche que promete emociones y buen fútbol.
La ilusión crece entre los hinchas, que esperan ver brillar a figuras como Lionel Messi y el resto de estrellas que lideran este proceso. La expectativa no solo se vive en Argentina, sino también a nivel internacional, donde cada presentación genera gran repercusión. Para quienes no quieran perderse ni un instante del partido, podrán seguirlo EN VIVO y GRATIS a través de la señal abierta de Telefe, que llevará todas las incidencias directamente a sus pantallas.
Cómo ver Telefe online por internet
Además de la señal abierta de Telefe, los fanáticos también podrán seguir el partido en vivo a través de su plataforma digital, disponible desde computadoras, tablets y celulares. Para acceder, solo es necesario ingresar al sitio oficial o a la aplicación de Mi Telefe, donde en algunos casos se puede requerir un registro gratuito.
La transmisión online estará sincronizada con la emisión televisiva y ofrecerá calidad HD y cobertura exclusiva, ideal para quienes se encuentren fuera de casa o deseen ver el encuentro por internet.
Cómo ver Telefe desde Estados Unidos
Los seguidores de la Selección Argentina que se encuentren en Estados Unidos pueden acceder a Telefe Internacional, una señal disponible en algunos servicios de televisión por cable y plataformas digitales.
Algunas opciones donde podría encontrarse este tipo de contenido incluyen servicios como FuboTV, DirecTV Stream o Sling TV, aunque la disponibilidad del canal y del partido específico puede variar según la región y los derechos de emisión.
De esta manera, los hinchas podrán seguir el partido entre la Selección Argentina y la Selección de Mauritania en tiempo real desde el extranjero.
Horario del partido Argentina vs. Mauritania
- Partido: Argentina vs. Mauritania
- Competencia: Amistoso internacional – Fecha FIFA
- Estadio: La Bombonera, Buenos Aires
- Fecha: Viernes 27 de marzo de 2026
- Hora (Argentina, Chile, Uruguay): 8:15 p.m.
- Hora (Colombia, Perú, Ecuador): 6:15 p.m.
- Hora (EE. UU. Este): 7:15 p.m.
- Transmisión: Telefe, MiTelefe Fútbol, TyC Sports