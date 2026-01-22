Panamá vuelve a casa y alienta la ilusión de su gente. La selección nacional se presentará este jueves 22 de enero (20:00 horas de Ciudad de Panamá; 8 p.m. ET / 5 p.m. PT) en el estadio Rommel Fernández para enfrentar a México en un amistoso fuera de fecha FIFA, un duelo que, aunque no otorga puntos, sí representa una nueva prueba de carácter para el grupo que dirige el cuerpo técnico panameño. Será también una oportunidad para que la afición celebre de nuevo a un equipo que viene de sellar su clasificación al Mundial con un contundente 3-0 sobre El Salvador en noviembre pasado.

¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial del partido para el público panameño estará a cargo del Canal 9 de TV MAX por señal abierta (GRATIS) y los cableoperadores de Claro TV, Inter Satelital, Sky y Cable Onda.

Los Canaleros llegan a este compromiso con buenas sensaciones luego del empate 1-1 en su visita a Bolivia, un partido en el que el funcionamiento dejó aspectos positivos y reforzó la idea de que Panamá puede competir de tú a tú fuera de casa. Para este encuentro no oficial, la base del equipo estará conformada mayoritariamente por jugadores de la liga local, lo que abre la puerta para que nuevos nombres se consoliden y sigan ganando rodaje internacional ante un rival de jerarquía.

En ataque, buena parte de las miradas estarán puestas en Kadir Barría, delantero del Botafogo brasileño y autor del gol frente a Bolivia, llamado a ser uno de los referentes ofensivos de esta selección renovada. Este grupo de futbolistas tendrá, además, un reto especial: defender el invicto como local y tratar de prolongar la racha sin derrotas ante el combinado mexicano, uno de los equipos más fuertes de la Concacaf y habitual protagonista en la región.

México, ahora bajo el mando de Javier ‘Vasco’ Aguirre, llega a suelo panameño con una convocatoria que incluye varias figuras de la Liga MX, como el portero Raúl Rangel, el defensor Israel Reyes y el mediocampista Carlos Rodríguez. En el historial, el Tri mantiene ventaja con 19 triunfos, 6 empates y solo 2 derrotas, pero Panamá sabe lo que es golpear al gigante: la última victoria canalera se dio en la Copa Oro 2013, mientras que el antecedente más reciente entre ambos fue la final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2025, donde los panameños quedaron con la espina clavada y hoy buscan una nueva revancha, aunque sea en un amistoso.

¿Dónde ver TV MAX EN VIVO, Panamá vs. México por amistoso a la Copa del Mundo 2026?

Los partidos de la Selección de Panamá en las Eliminatorias Concacaf y la Copa Mundial 2026 se transmitirán en señal abierta por TVMAX.

¿Cómo mirar TVMAX EN VIVO ONLINE por Internet?

Si deseas ver el partido entre Panamá y México por amistoso previo al debut a la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde tu teléfono celular, PC, televisor Smart TV o Tablet, TVMAX te ofrece la señal gratuita por intermedio de TVN y TVN Pass.

Horario, TV y dónde ver en vivo Panamá vs. México por amistoso al Mundial 2026

Día : Jueves 22 de enero de 2025

: Jueves 22 de enero de 2025 Canal : TV MAX | Streaming : TVN 2 y TVN Pass

: TV MAX | : TVN 2 y TVN Pass Hora : 20:00 horas de Ciudad de Panamá

: 20:00 horas de Ciudad de Panamá Lugar: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez de Ciudad de Panamá (Panamá)