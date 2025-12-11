Tigres UANL y Toluca sostendrán un choque de alto voltaje este jueves 11 de diciembre, cuando se enfrenten a partir de las 20:00 horas del Tiempo del Centro de México (9 p.m. ET / 6 p.m. PT) en el juego de ida de la Gran Final de la Liguilla MX del Torneo Apertura 2025, una serie que enfrenta a dos de las ofensivas más peligrosas del campeonato y que promete un estadio a reventar, un ambiente electrizante y 90 minutos cargados de tensión, dramatismo y futbol de máxima intensidad.

¿Quieres ver el juego en tu televisor Smart TV, teléfono celular, PC o Tablet? La transmisión oficial del cotejo para los hinchas del fútbol mexicano se podrá ver en vivo y gratis por el Canal 7 de Azteca Siete en señal abierta, cableoperadores como Izzi, Megacable, Totalplay, Star TV y SKY y el sitio web de TV Azteca Deportes Network.

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO, Tigres UANL vs. Toluca por la Liguilla MX 2025?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre Tigres UANL y Toluca por la Gran Final de la Liguilla MX 2025. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Tigres UANL vs. Toluca por la Liguilla MX 2025?

Para ver el partido entre Tigres UANL y Toluca por la Gran Final de la Liguilla MX del Torneo Apertura 2025 debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

PC

Móviles

Smart TV

Tablets

Horario, TV y cómo ver en vivo Tigres UANL vs. Toluca por la Liguilla MX

Fecha : Jueves 11 de diciembre de 2025

: Jueves 11 de diciembre de 2025 Partido : Tigres UANL vs. Toluca, por la Gran Final de la Liguilla MX del Torneo Apertura 2025

: Tigres UANL vs. Toluca, por la Gran Final de la Liguilla MX del Torneo Apertura 2025 TV : Azteca Siete (Canal 7)

: Azteca Siete (Canal 7) STREAMING : Azteca Deportes Network

: Azteca Deportes Network Horario : 20:00 del Tiempo de Centro de México

: 20:00 del Tiempo de Centro de México Lugar: Estadio Olímpico Universitario de Nuevo León (México)