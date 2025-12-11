El Apertura 2025 está listo para encenderse con una final que promete dejar huella. Este jueves 11 de diciembre, Tigres UANL y Toluca abrirán el capítulo decisivo de una serie que enfrenta tradición, intensidad y dos estilos capaces de incendiar cualquier estadio. El Estadio Universitario vibrará desde el primer minuto, convertido una vez más en ese “Volcán” que ruge sin descanso y que puede inclinar la balanza en un duelo donde cada detalle contará.

Tigres llega a esta instancia con el orgullo recargado tras una Liguilla que los llevó al límite. Primero protagonizaron una remontada épica ante Xolos: de caer 3-0 en la ida a imponerse 5-0 en el “Volcán”, firmando uno de los regresos más impactantes del torneo. Luego sobrevivieron a un duro cruce con Cruz Azul que terminó empatado 1-1 en el global, avanzando gracias a su mejor posición en la tabla. Ahora, con el ánimo por las nubes, los felinos sueñan con levantar su noveno título de Liga y alcanzar a los cementeros en la historia.

Toluca, en cambio, llega con paso firme y una motivación histórica: ir por su estrella número 12 y convertirse en el quinto equipo en lograr el Bicampeonato en torneos cortos. Su camino no fue sencillo: eliminaron a Bravos con autoridad y luego remontaron una semifinal vibrante ante Rayados, imponiéndose 3-2 en el Infierno para asegurar su boleto a la final. Con un plantel equilibrado y una identidad ofensiva bien marcada, los Diablos Rojos buscarán salir de San Nicolás con un resultado que los acerque a seguir ampliando su legado.

📹 Con alegría, deseo, liderazgo, mentalidad, pasión y concentración. Así vivió nuestra leyenda, @PatonGuzman, la noche del pase a una Final más con Tigres.



¡Que seas eterno, Nahuel! 💛🐯1️⃣ pic.twitter.com/qJOB3Tu73b — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 9, 2025

A qué hora ver Tigres UANL vs. Toluca EN VIVO por la final de la Liguilla MX 2025

Este jueves 11 de diciembre se disputará el primer duelo de la final del Torneo Apertura 2025 desde las 8:00 p.m. (horario en el Centro de México) . A continuación. los horarios del partido según el país en el que te encuentres:

ET: 9:00 p.m.

CT: 8:00 p.m.

MT: 7:00 p.m.

PT: 6:00 p.m.

México: 8:00 p.m.

Perú y Colombia: 9:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 10:00 p.m.

Argentina, Chile y Brasil: 11:00 p.m.

España: 3:00 a.m. (viernes 12 de diciembre)

Cómo ver Tigres UANL vs. Toluca EN VIVO por TV Abierta y en streaming

Si estás en México, la final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX entre Tigres UANL y Toluca podrá verse en televisión abierta, tanto en Televisa como en TV Azteca . También estará disponible en canal de paga/streaming por TUDN , así como vía plataforma de streaming ViX .

Cómo ver Canal 7 EN VIVO en México

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre Tigres UANL y Toluca por la Gran Final de la Liguilla MX 2025. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

Cada detalle de nuestro pase a la Gran Final 👹



Completamente inolvidable y más con El Color 📹https://t.co/UUDlMUAoUw pic.twitter.com/DJxl9dxq6P — Toluca FC (@TolucaFC) December 9, 2025

Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO en México

Para ver el partido entre Tigres UANL y Toluca por la Gran Final de la Liguilla MX del Torneo Apertura 2025 debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

PC

Móviles

Smart TV

Tablets

¿Dónde ver TUDN EN VIVO en México?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO en Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el la final de ida de la Liguilla MX 2025.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV