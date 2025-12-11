La Liguilla MX nos ha regalado partidos llenos de emoción. El que protagonizarán Tigres UANL vs. Toluca por la ida de la final no será la excepción. Ambos equipos chocarán en el Estadio Universitario de la UANL este jueves 11 de diciembre. El compromiso es de los más esperados por todos. En esta nota podrás descubrir a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el partido EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

El Tigres UANL vs. Toluca por la final de la Liguilla MX 2025 es un encuentro que promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Gestión Mix)

Los amantes del fútbol están esperando con ansias este duelo debido a que cada equipo saldrá decidido a buscar la victoria para darle una alegría inmensa a su hinchada. ¿Cómo quedará el encuentro? Pronto lo sabremos. ¡Hay rumor de buen fútbol!

El Tigres UANL vs. Toluca por la final de la Liguilla MX 2025 se disputará en el Estadio Universitario de la UANL. El partido apunta a ser muy intenso. (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)

¿A qué hora ver EN VIVO el Tigres UANL vs. Toluca por la final de la Liguilla MX 2025 en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Tigres UANL vs. Toluca por la final de la Liguilla MX 2025 este jueves 11 de diciembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

México (CDMX): 8:00 pm

Estados Unidos (ET): 9:00 pm

Estados Unidos (CT): 8:00 pm

Estados Unidos (MT): 7:00 pm

Estados Unidos (PT): 6:00 pm

Puerto Rico: 10:00 pm

Costa Rica: 8:00 pm

República Dominicana: 10:00 pm

El Salvador: 8:00 pm

Guatemala: 8:00 pm

Honduras: 8:00 pm

N i caragua: 8:00 pm

caragua: 8:00 pm Panamá: 9:00 pm

Argentina: 11:00 pm

Brasil (Brasilia): 11:00 pm

Uruguay: 11:00 pm

Chile (Santiago): 11:00 pm

Paraguay: 11:00 pm

Bolivia: 10:00 pm

Venezuela: 10:00 pm

Ecuador: 9:00 pm

Perú: 9:00 pm

Colombia: 9:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Tigres UANL vs. Toluca por la final de la Liguilla MX 2025?

Este jueves 11 de diciembre de 2025 se podrá ver el Tigres UANL vs. Toluca por la final de la Liguilla MX 2025 a través de distintos canales y servicios de streaming, según el país en el que te encuentres. A continuación te compartiré una lista para que la revises.

México: TUDN En Vivo, TUDN, ViX, Tubi México, FOX One, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, Canal 5 Televisa

Estados Unidos: fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, Telemundo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX Deportes, Estrella TV

Puerto Rico: NAICOM, Telemundo, FOX Deportes

Costa Rica: ViX, Tubi México, TUDN, Azteca Deportes En Vivo

República Dominicana: ViX, TUDN, Azteca Deportes En Vivo

El Salvador: ViX, Tubi México, TUDN, Azteca Deportes En Vivo

Guatemala: ViX, Tubi México, TUDN, Azteca Deportes En Vivo

Honduras: ViX, TUDN, Azteca Deportes En Vivo

Nicaragua: ViX, TUDN, Azteca Deportes En Vivo

Panamá: ViX, Tubi México, TUDN, Azteca Deportes En Vivo

Ecuador: Tubi México