La Liguilla MX nos ha regalado partidos llenos de emoción. El que protagonizarán Tigres UANL vs. Toluca por la ida de la final no será la excepción. Ambos equipos chocarán en el Estadio Universitario de la UANL este jueves 11 de diciembre. El compromiso es de los más esperados por todos. En esta nota podrás descubrir a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el partido EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.
Los amantes del fútbol están esperando con ansias este duelo debido a que cada equipo saldrá decidido a buscar la victoria para darle una alegría inmensa a su hinchada. ¿Cómo quedará el encuentro? Pronto lo sabremos. ¡Hay rumor de buen fútbol!
¿A qué hora ver EN VIVO el Tigres UANL vs. Toluca por la final de la Liguilla MX 2025 en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Tigres UANL vs. Toluca por la final de la Liguilla MX 2025 este jueves 11 de diciembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- México (CDMX): 8:00 pm
- Estados Unidos (ET): 9:00 pm
- Estados Unidos (CT): 8:00 pm
- Estados Unidos (MT): 7:00 pm
- Estados Unidos (PT): 6:00 pm
- Puerto Rico: 10:00 pm
- Costa Rica: 8:00 pm
- República Dominicana: 10:00 pm
- El Salvador: 8:00 pm
- Guatemala: 8:00 pm
- Honduras: 8:00 pm
- Nicaragua: 8:00 pm
- Panamá: 9:00 pm
- Argentina: 11:00 pm
- Brasil (Brasilia): 11:00 pm
- Uruguay: 11:00 pm
- Chile (Santiago): 11:00 pm
- Paraguay: 11:00 pm
- Bolivia: 10:00 pm
- Venezuela: 10:00 pm
- Ecuador: 9:00 pm
- Perú: 9:00 pm
- Colombia: 9:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Tigres UANL vs. Toluca por la final de la Liguilla MX 2025?
Este jueves 11 de diciembre de 2025 se podrá ver el Tigres UANL vs. Toluca por la final de la Liguilla MX 2025 a través de distintos canales y servicios de streaming, según el país en el que te encuentres. A continuación te compartiré una lista para que la revises.
- México: TUDN En Vivo, TUDN, ViX, Tubi México, FOX One, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, Canal 5 Televisa
- Estados Unidos: fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, Telemundo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX Deportes, Estrella TV
- Puerto Rico: NAICOM, Telemundo, FOX Deportes
- Costa Rica: ViX, Tubi México, TUDN, Azteca Deportes En Vivo
- República Dominicana: ViX, TUDN, Azteca Deportes En Vivo
- El Salvador: ViX, Tubi México, TUDN, Azteca Deportes En Vivo
- Guatemala: ViX, Tubi México, TUDN, Azteca Deportes En Vivo
- Honduras: ViX, TUDN, Azteca Deportes En Vivo
- Nicaragua: ViX, TUDN, Azteca Deportes En Vivo
- Panamá: ViX, Tubi México, TUDN, Azteca Deportes En Vivo
- Ecuador: Tubi México