Enfrentamiento de pronóstico reservado es el que viviremos este sábado 20 de junio, desde el NRG Stadium de Houston. No te pierdas el partido de Países Bajos vs. Suecia EN VIVO a través de la señal abierta de Canal 7 de TV Azteca desde México, a partir de las 11:00 a.m. CDMX . Suecia por ahora marcha líder del Grupo F tras golear 5-1 a Túnez, mientras que a Países Bajos se le escapó el triunfo sobre el final contra Japón y necesitan de un triunfo para empezar a respirar tranquilidad.

Lista completa de los canales de TV que transmiten Países Bajos vs. Suecia en vivo gratis hoy en el Mundial de Fútbol 2026. Alternativas de señal abierta disponibles para audiencias en EE.UU., España y México. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO, Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026?

Para ver el partido entre Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026 debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

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Horario, TV y cómo ver en vivo Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026

Fecha : Viernes 20 de junio de 2026

: Viernes 20 de junio de 2026 Partido : Países Bajos vs. Suecia por la Jornada 2 del Mundial de Fútbol 2026

: Países Bajos vs. Suecia por la Jornada 2 del Mundial de Fútbol 2026 TV : Azteca Siete (Canal 7)

: Azteca Siete (Canal 7) STREAMING : Azteca Deportes Network

: Azteca Deportes Network Horario : 11:00 horas del Tiempo de Centro de México

: 11:00 horas del Tiempo de Centro de México Lugar: Estadio NRG de Houston, Estados Unidos