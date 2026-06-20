Países Bajos y Suecia protagonizan uno de los partidos más atractivos de la segunda jornada del Grupo F de la Copa Mundial FIFA 2026 este sábado 20 de junio en el NRG Stadium de Houston, Texas. El encuentro comenzará a las 11:00 horas del Tiempo del Centro de México (12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT) y podría resultar determinante para las aspiraciones de clasificación de ambos seleccionados rumbo a los octavos de final.

La Naranja Mecánica llega tras empatar 2-2 frente a Japón en su estreno mundialista y necesita una victoria para no perder terreno en la pelea por el liderato del grupo. Suecia, por su parte, comenzó con una contundente goleada 5-1 sobre Túnez que la ubicó en la cima de la clasificación. Con futbolistas como Cody Gakpo, Xavi Simons, Jeremie Frimpong y Virgil van Dijk por el lado neerlandés, además de Alexander Isak, Dejan Kulusevski, Viktor Gyökeres y Victor Lindelöf en el conjunto escandinavo, el compromiso promete ser uno de los más atractivos de la jornada.

En México, el partido Países Bajos vs. Suecia por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026 podrá verse EN VIVO a través de Canal 5 Televisa y Azteca 7 en señal abierta. Además, las opciones digitales estarán disponibles mediante ViX México, TUDN En Vivo y Azteca Deportes En Vivo para seguir cada incidencia desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras y tabletas.

En Estados Unidos, la transmisión oficial estará a cargo de FOX Network y Telemundo, con cobertura tanto en inglés como en español. Además, quienes prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo a través de FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV, plataformas que ofrecerán la señal en directo desde Houston para los aficionados del Mundial 2026. La cobertura radial también estará disponible mediante SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.

Por su parte, en España, los derechos de transmisión corresponden a TVE La 1 y Movistar+, mientras que las opciones digitales estarán disponibles mediante RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España, servicios que permitirán seguir el compromiso en vivo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

En Sudamérica, países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela podrán seguir el encuentro a través de DIRECTV Sports y la plataforma DGO. Dependiendo de cada mercado, la cobertura estará complementada por señales como TyC Sports Argentina, Win Sports, América Televisión y servicios digitales como TyC Sports Play, Win Play, América TVGO, Paramount+, AUF TV y Eleveninter.

En Bolivia, la transmisión estará disponible mediante Tigo Sports Bolivia, mientras que los usuarios también podrán acceder al encuentro mediante Entel TV. En Paraguay, el compromiso será emitido por Unicanal, canal que posee derechos para varios encuentros de la Copa Mundial FIFA 2026.

En Centroamérica, los aficionados contarán con distintas alternativas según el país. En Costa Rica, la cobertura estará disponible mediante Teletica Canal 7, FOX+, Teletica En Vivo y TDMAX. Mientras tanto, en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá estarán disponibles los distintos servicios de Tigo Sports, además de señales abiertas como Canal 10 Nicaragua y FOX Nicaragua.

Finalmente, en Brasil, el encuentro podrá seguirse a través de CazéTV, mientras que los usuarios digitales tendrán acceso mediante Disney+ Premium Brasil.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026?

PAÍSES HORARIO CANALES TV STREAMING México 11:00 Canal 5 Televisa, Azteca 7 ViX México, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo Estados Unidos (ET) 12:00 FOX Network, Telemundo FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Estados Unidos (PT) 09:00 FOX Network, Telemundo FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV España 18:00 TVE La 1, Movistar+ RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial, fuboTV España Argentina 13:00 TyC Sports Argentina, DIRECTV Sports Argentina TyC Sports Play, DGO, Paramount+ Colombia 12:00 Win Sports, DIRECTV Sports Colombia Win Play, DGO, Paramount+ Chile 13:00 DIRECTV Sports Chile DGO, Paramount+ Ecuador 12:00 DIRECTV Sports Ecuador DGO, Paramount+ Perú 12:00 América Televisión, DIRECTV Sports Perú, TV360 América TVGO, DGO, Paramount+ Uruguay 13:00 DIRECTV Sports Uruguay DGO, AUF TV, Paramount+ Venezuela 13:00 DIRECTV Sports Venezuela DGO, Eleveninter Bolivia 13:00 Tigo Sports Bolivia Entel TV Paraguay 13:00 Unicanal — Panamá 12:00 Tigo Sports Panamá Tigo Sports Panamá Costa Rica 11:00 Teletica Canal 7, FOX+ Teletica En Vivo, TDMAX Guatemala 11:00 Tigo Sports Guatemala Tigo Sports Guatemala Honduras 11:00 Tigo Sports Honduras Tigo Sports Honduras El Salvador 11:00 Tigo Sports El Salvador Tigo Sports El Salvador Nicaragua 11:00 Canal 10 Nicaragua, FOX Nicaragua Tigo Sports Nicaragua República Dominicana 12:00 CDN Deportes, Pio Deportes — Puerto Rico 12:00 Telemundo Puerto Rico NAICOM Brasil 13:00 CazéTV Disney+ Premium Brasil

La disponibilidad de canales y plataformas puede variar según el operador de televisión contratado en cada país.

Canales de Telemundo y FOX para ver Países Bajos vs. Suecia en Estados Unidos

La audiencia hispana y angloparlante de Estados Unidos tendrá varias opciones para seguir el partido entre Países Bajos y Suecia por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026. FOX Network ofrecerá la transmisión en inglés, mientras que Telemundo llevará toda la cobertura para la comunidad hispana.

En streaming, el compromiso podrá verse mediante FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV, plataformas compatibles con Smart TV, Roku, Fire TV, Apple TV, Android TV, teléfonos móviles, tabletas y computadoras. Además, la cobertura radial estará disponible a través de SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.

Ciudad / Estado Telemundo FOX Streaming Nueva York, NY Canal 47 FOX FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Miami, FL Canal 51 FOX FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Orlando, FL Canal 31 FOX FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Tampa, FL Canal 49 FOX FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Atlanta, GA Canal 47.2 FOX FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Chicago, IL Canal 44 FOX FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Dallas, TX Canal 39 FOX FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Houston, TX Canal 47 FOX FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Los Ángeles, CA Telemundo 52 FOX FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Phoenix, AZ Canal 39 FOX FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026

Partido: Países Bajos vs. Suecia

Países Bajos vs. Suecia Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo F

Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo F Fecha: Sábado 20 de junio de 2026

Sábado 20 de junio de 2026 Hora en México: 11:00 horas

11:00 horas Hora en Estados Unidos: 12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT

12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT Hora en España: 18:00 horas

18:00 horas Televisión en Estados Unidos: FOX Network y Telemundo

FOX Network y Telemundo Streaming en Estados Unidos: FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV

FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV Televisión en España: TVE La 1 y Movistar+

TVE La 1 y Movistar+ Streaming en España: RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España

RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España Estadio: NRG Stadium

NRG Stadium Ciudad: Houston, Texas, Estados Unidos

Houston, Texas, Estados Unidos Capacidad: 72,220 espectadores aproximadamente

Con el liderato del Grupo F en juego y dos selecciones europeas llamadas a pelear por los puestos de clasificación, Países Bajos y Suecia protagonizarán un partido de alto nivel en Houston. Los neerlandeses buscan su primera victoria en el torneo, mientras que los escandinavos intentarán mantener el impulso de su contundente estreno para acercarse a los octavos de final del Mundial 2026.