Países Bajos y Suecia protagonizan uno de los partidos más atractivos de la segunda jornada del Grupo F de la Copa Mundial FIFA 2026 este sábado 20 de junio en el NRG Stadium de Houston, Texas. El encuentro comenzará a las 11:00 horas del Tiempo del Centro de México (12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT) y podría resultar determinante para las aspiraciones de clasificación de ambos seleccionados rumbo a los octavos de final.
La Naranja Mecánica llega tras empatar 2-2 frente a Japón en su estreno mundialista y necesita una victoria para no perder terreno en la pelea por el liderato del grupo. Suecia, por su parte, comenzó con una contundente goleada 5-1 sobre Túnez que la ubicó en la cima de la clasificación. Con futbolistas como Cody Gakpo, Xavi Simons, Jeremie Frimpong y Virgil van Dijk por el lado neerlandés, además de Alexander Isak, Dejan Kulusevski, Viktor Gyökeres y Victor Lindelöf en el conjunto escandinavo, el compromiso promete ser uno de los más atractivos de la jornada.
En México, el partido Países Bajos vs. Suecia por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026 podrá verse EN VIVO a través de Canal 5 Televisa y Azteca 7 en señal abierta. Además, las opciones digitales estarán disponibles mediante ViX México, TUDN En Vivo y Azteca Deportes En Vivo para seguir cada incidencia desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras y tabletas.
En Estados Unidos, la transmisión oficial estará a cargo de FOX Network y Telemundo, con cobertura tanto en inglés como en español. Además, quienes prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo a través de FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV, plataformas que ofrecerán la señal en directo desde Houston para los aficionados del Mundial 2026. La cobertura radial también estará disponible mediante SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.
Por su parte, en España, los derechos de transmisión corresponden a TVE La 1 y Movistar+, mientras que las opciones digitales estarán disponibles mediante RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España, servicios que permitirán seguir el compromiso en vivo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
En Sudamérica, países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela podrán seguir el encuentro a través de DIRECTV Sports y la plataforma DGO. Dependiendo de cada mercado, la cobertura estará complementada por señales como TyC Sports Argentina, Win Sports, América Televisión y servicios digitales como TyC Sports Play, Win Play, América TVGO, Paramount+, AUF TV y Eleveninter.
En Bolivia, la transmisión estará disponible mediante Tigo Sports Bolivia, mientras que los usuarios también podrán acceder al encuentro mediante Entel TV. En Paraguay, el compromiso será emitido por Unicanal, canal que posee derechos para varios encuentros de la Copa Mundial FIFA 2026.
En Centroamérica, los aficionados contarán con distintas alternativas según el país. En Costa Rica, la cobertura estará disponible mediante Teletica Canal 7, FOX+, Teletica En Vivo y TDMAX. Mientras tanto, en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá estarán disponibles los distintos servicios de Tigo Sports, además de señales abiertas como Canal 10 Nicaragua y FOX Nicaragua.
Finalmente, en Brasil, el encuentro podrá seguirse a través de CazéTV, mientras que los usuarios digitales tendrán acceso mediante Disney+ Premium Brasil.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026?
|PAÍSES
|HORARIO
|CANALES TV
|STREAMING
|México
|11:00
|Canal 5 Televisa, Azteca 7
|ViX México, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo
|Estados Unidos (ET)
|12:00
|FOX Network, Telemundo
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Estados Unidos (PT)
|09:00
|FOX Network, Telemundo
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|España
|18:00
|TVE La 1, Movistar+
|RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial, fuboTV España
|Argentina
|13:00
|TyC Sports Argentina, DIRECTV Sports Argentina
|TyC Sports Play, DGO, Paramount+
|Colombia
|12:00
|Win Sports, DIRECTV Sports Colombia
|Win Play, DGO, Paramount+
|Chile
|13:00
|DIRECTV Sports Chile
|DGO, Paramount+
|Ecuador
|12:00
|DIRECTV Sports Ecuador
|DGO, Paramount+
|Perú
|12:00
|América Televisión, DIRECTV Sports Perú, TV360
|América TVGO, DGO, Paramount+
|Uruguay
|13:00
|DIRECTV Sports Uruguay
|DGO, AUF TV, Paramount+
|Venezuela
|13:00
|DIRECTV Sports Venezuela
|DGO, Eleveninter
|Bolivia
|13:00
|Tigo Sports Bolivia
|Entel TV
|Paraguay
|13:00
|Unicanal
|—
|Panamá
|12:00
|Tigo Sports Panamá
|Tigo Sports Panamá
|Costa Rica
|11:00
|Teletica Canal 7, FOX+
|Teletica En Vivo, TDMAX
|Guatemala
|11:00
|Tigo Sports Guatemala
|Tigo Sports Guatemala
|Honduras
|11:00
|Tigo Sports Honduras
|Tigo Sports Honduras
|El Salvador
|11:00
|Tigo Sports El Salvador
|Tigo Sports El Salvador
|Nicaragua
|11:00
|Canal 10 Nicaragua, FOX Nicaragua
|Tigo Sports Nicaragua
|República Dominicana
|12:00
|CDN Deportes, Pio Deportes
|—
|Puerto Rico
|12:00
|Telemundo Puerto Rico
|NAICOM
|Brasil
|13:00
|CazéTV
|Disney+ Premium Brasil
La disponibilidad de canales y plataformas puede variar según el operador de televisión contratado en cada país.
Canales de Telemundo y FOX para ver Países Bajos vs. Suecia en Estados Unidos
La audiencia hispana y angloparlante de Estados Unidos tendrá varias opciones para seguir el partido entre Países Bajos y Suecia por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026. FOX Network ofrecerá la transmisión en inglés, mientras que Telemundo llevará toda la cobertura para la comunidad hispana.
En streaming, el compromiso podrá verse mediante FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV, plataformas compatibles con Smart TV, Roku, Fire TV, Apple TV, Android TV, teléfonos móviles, tabletas y computadoras. Además, la cobertura radial estará disponible a través de SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.
|Ciudad / Estado
|Telemundo
|FOX
|Streaming
|Nueva York, NY
|Canal 47
|FOX
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Miami, FL
|Canal 51
|FOX
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Orlando, FL
|Canal 31
|FOX
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Tampa, FL
|Canal 49
|FOX
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Atlanta, GA
|Canal 47.2
|FOX
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Chicago, IL
|Canal 44
|FOX
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Dallas, TX
|Canal 39
|FOX
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Houston, TX
|Canal 47
|FOX
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Los Ángeles, CA
|Telemundo 52
|FOX
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Phoenix, AZ
|Canal 39
|FOX
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026
- Partido: Países Bajos vs. Suecia
- Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo F
- Fecha: Sábado 20 de junio de 2026
- Hora en México: 11:00 horas
- Hora en Estados Unidos: 12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT
- Hora en España: 18:00 horas
- Televisión en Estados Unidos: FOX Network y Telemundo
- Streaming en Estados Unidos: FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV
- Televisión en España: TVE La 1 y Movistar+
- Streaming en España: RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España
- Estadio: NRG Stadium
- Ciudad: Houston, Texas, Estados Unidos
- Capacidad: 72,220 espectadores aproximadamente
Con el liderato del Grupo F en juego y dos selecciones europeas llamadas a pelear por los puestos de clasificación, Países Bajos y Suecia protagonizarán un partido de alto nivel en Houston. Los neerlandeses buscan su primera victoria en el torneo, mientras que los escandinavos intentarán mantener el impulso de su contundente estreno para acercarse a los octavos de final del Mundial 2026.