Con figuras como Cody Gakpo, Xavi Simons, Jeremie Frimpong y Virgil van Dijk, la selección de Países Bajos buscará conseguir su primera victoria en la Copa Mundial FIFA 2026 cuando enfrente a Suecia por la segunda jornada del Grupo F. El encuentro se disputará este sábado 20 de junio, a partir de las 11:00 horas del Tiempo del Centro de México (12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT), en el NRG Stadium de Houston, Texas, en un compromiso que podría resultar decisivo para el futuro de ambas selecciones en el torneo.

¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial en los Estados Unidos estará a cargo de Telemundo Deportes EN VIVO en señal abierta y de las plataformas digitales de NBCUniversal, además de la cobertura complementaria de FOX Network para la audiencia angloparlante.

Países Bajos llega a este compromiso después de empatar 2-2 frente a Japón en una de las presentaciones más emocionantes de la primera jornada. Suecia, por su parte, aterriza en Houston con la confianza por las nubes tras golear 5-1 a Túnez gracias al talento ofensivo de Alexander Isak, Dejan Kulusevski, Viktor Gyökeres y compañía. El ganador podría quedar muy cerca de los octavos de final del Mundial 2026.

¿Cómo ver Telemundo Deportes EN VIVO, Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026 en Estados Unidos?

Se puede ver Telemundo Deportes EN VIVO, Países Bajos vs. Suecia, mediante Peacock TV y diferentes plataformas OTT que cuentan con acceso a la señal de Telemundo en Estados Unidos. Estas son las principales alternativas para seguir el encuentro desde cualquier dispositivo.

App Telemundo (iOS y Android)

Permite ver televisión en vivo las 24 horas iniciando sesión con un proveedor de TV autorizado. También ofrece contenido bajo demanda, repeticiones y compatibilidad con Chromecast.

Peacock TV

Transmitirá el partido Países Bajos vs. Suecia EN VIVO ONLINE para los usuarios ubicados en Estados Unidos, además de programación especial relacionada con la Copa Mundial FIFA 2026.

Hulu + Live TV

Incluye estaciones locales de Telemundo en mercados seleccionados y permite seguir la cobertura del Mundial desde teléfonos móviles, Smart TV y computadoras.

YouTube TV

Integra la señal de Telemundo en diversas ciudades de Estados Unidos y ofrece almacenamiento DVR en la nube para grabar los partidos.

Fubo

Servicio especializado en deportes que incluye acceso a Telemundo, FOX Network y otros canales oficiales de la Copa Mundial FIFA 2026.

FOX One

La plataforma oficial de FOX permitirá seguir la transmisión en inglés del encuentro para los aficionados que prefieran la cobertura angloparlante.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Países Bajos vs. Suecia por TV abierta en Estados Unidos?

Si deseas encontrar la señal de Telemundo Deportes EN VIVO para ver Países Bajos vs. Suecia, aquí te dejamos algunos de los principales canales disponibles según tu ciudad y operador de televisión en Estados Unidos.

Telemundo en Atlanta, Georgia

Canal 47.2 de señal local

Canal 18 de Xfinity

Canal 24 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Chicago, Illinois

Canal 4 de Xfinity

Canales 5.3 y 44 de señal local

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Dallas, Texas

Canal 39 de señal local

Canal 10 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Houston, Texas

Canal 47 de señal local

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Miami, Florida

Canal 51 de señal local

Canal 13 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Nueva York, NY

Canal 47 de señal abierta

Canal 47 de Spectrum

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Orlando, Florida

Canal 31 de señal local

Canal 62 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Phoenix, Arizona

Canal 39 de señal local

Canal 20 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Tampa, Florida

Canal 49 de señal local

Canal 19 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Washington D.C.

Canal 44 de señal local

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Horario, TV y dónde ver en vivo el Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026

Partido: Países Bajos vs. Suecia

Países Bajos vs. Suecia Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo F

Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo F Canal de TV en Estados Unidos: Telemundo Deportes EN VIVO y FOX Network

Telemundo Deportes EN VIVO y FOX Network Streaming: Peacock TV, FOX One, Fubo, Hulu + Live TV y YouTube TV

Peacock TV, FOX One, Fubo, Hulu + Live TV y YouTube TV Horario en México: 11:00 horas (Tiempo del Centro)

11:00 horas (Tiempo del Centro) Horario en Estados Unidos: 12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT

12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT Fecha: Sábado 20 de junio de 2026

Sábado 20 de junio de 2026 Estadio: NRG Stadium

NRG Stadium Ciudad: Houston, Texas (Estados Unidos)

Países Bajos y Suecia protagonizan uno de los duelos más esperados de la segunda fecha del Grupo F. Mientras la Oranje necesita una victoria para tomar impulso en la clasificación, los suecos buscarán confirmar las excelentes sensaciones dejadas en su goleada sobre Túnez. Sigue la transmisión de Telemundo Deportes EN VIVO, Peacock TV EN DIRECTO, Países Bajos vs. Suecia ONLINE y toda la cobertura del Mundial 2026 desde Houston. También podrás seguir el encuentro mediante FOX Network, FOX One, DIRECTV Sports, DGO, ViX, Canal 5 Televisa, Azteca 7, TVE La 1 y Movistar+, según los derechos de transmisión disponibles en tu país.