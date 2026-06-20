Revise los canales de televisión que transmiten Países Bajos vs. Suecia en vivo hoy por la Copa Mundial FIFA 2026. Opciones de señal abierta y plataformas digitales en EE.UU. y España para seguir el fútbol online. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix
Revise los canales de televisión que transmiten Países Bajos vs. Suecia en vivo hoy por la Copa Mundial FIFA 2026. Opciones de señal abierta y plataformas digitales en EE.UU. y España para seguir el fútbol online. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix
Ronie Bautista
mailRonie Bautista

La Copa Mundial de Fútbol 2026 continúa este sábado 20 de junio en el NRG Stadium de Houston, donde Países Bajos y Suecia protagonizarán un duelo de alto voltaje por la Fecha 2 del Grupo F que comparten con Japón y Túnez. Si estás buscando a qué hora juegan, qué canal transmite el partido Países Bajos vs. Suecia en vivo o dónde verlo por televisión y streaming desde cualquier parte del mundo, aquí encontrarás la guía completa con horarios y señales oficiales para seguir EN VIVO el máximo torneo de selecciones de la FIFA.

En México, la cobertura estará a cargo de Canal 5, TUDN, Azteca 7 y ViX. En Estados Unidos, el encuentro podrá verse a través de Telemundo, FOX Network, Peacock TV y fuboTV. Por su parte, RTVE, Movistar+ y DAZN Mundial llevarán la transmisión a España.

La señal del partido también llegará al resto de Latinoamérica mediante cadenas como TyC Sports en Argentina; América TV en Perú; Teletica en Costa Rica, entre otros operadores con derechos oficiales del Mundial 2026.

El Países Bajos - Suecia por la Copa Mundial de Fútbol 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)
El Países Bajos - Suecia por la Copa Mundial de Fútbol 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs. Suecia por Mundial 2026?

PAÍSESHORARIOCANALES TVSTREAMING
México11:00 a.m.Canal 5, TUDN, Azteca 7ViX
Estados Unidos (ET)1:00 p.m.FOX Network, TelemundofuboTV, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
Estados Unidos (PT)10:00 a.m.FOX Network, TelemundofuboTV, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
España7:00 p.m.TVE La 1, La 2 CatDAZN, DAZN Mundial, RTVE Play, Movistar+, fuboTV
Argentina2:00 p.m.TyC Sports, DIRECTV SportsFlow Sports, DGO, TyC Sports Play, Paramount+
Colombia12:00 p.m.Win Sports, DIRECTV Sports, Radio Nacional de ColombiaDGO, Win Play, Paramount+
Chile1:00 p.m.DIRECTV SportsDGO, Paramount+
Ecuador12:00 p.m.DIRECTV SportsDGO, Paramount+
Perú12:00 p.m.América TV, DIRECTV SportsAmérica tvGO, DGO, Paramount+, TV 360
Panamá12:00 p.m.TiGo Sports
Venezuela1:00 p.m.Televen, DIRECTV SportsDGO, inter
Uruguay2:00 p.m.DIRECTV SportsAUF TV, DGO, Paramount+
Bolivia1:00 p.m.Entel TV, TiGo Sports
Costa Rica11:00 a.m.TeleticaTDMAX, FOX+
Honduras11:00 a.m.TiGo Sports
Guatemala11:00 a.m.TiGo Sports
Nicaragua11:00 a.m.Canal 10, FOX SportsTiGo Sports
El Salvador11:00 a.m.TiGo Sports
Paraguay2:00 p.m.Unicanal
República Dominicana1:00 p.m.CDN Deportes, PIO Deportes
Puerto Rico1:00 p.m.Telemundo DeportesNAICOM
Cuba1:00 p.m.
Brasil2:00 p.m.CazéTV, Disney+ Premium

Canales de Telemundo Deportes para ver Países Bajos vs. Suecia en Estados Unidos

La audiencia hispana de Estados Unidos podrá seguir el partido inaugural del Mundial 2026 mediante Telemundo Deportes, cadena encargada de la transmisión oficial en español. Además de Peacock TV y Universo, la señal estará disponible en los principales operadores de cable y satélite del país.

CiudadSeñal localCable / Satélite
Nueva YorkCanal 47Spectrum 47 / Optimum 16 / DIRECTV 406
MiamiCanal 51Xfinity 13 / DIRECTV 406
ChicagoCanal 44 y 5.3Xfinity 4 / DIRECTV 406
DallasCanal 39Spectrum 10 / DIRECTV 406
HoustonCanal 47Xfinity 11 / DIRECTV 406
OrlandoCanal 31Spectrum 62 / Xfinity 21
PhoenixCanal 39Cox 20 / DIRECTV 406
San FranciscoCanal 48Xfinity 18 / DIRECTV 406
Los ÁngelesCanal 52DIRECTV 406
SeattleCanal 7.4Xfinity 326 / DIRECTV 406

Plataformas de streaming para seguir el partido

Los aficionados que prefieran ver el encuentro desde dispositivos móviles, computadoras o Smart TV tendrán múltiples alternativas según su ubicación.

México

  • ViX Plus
  • Azteca Deportes
  • TUDN En Vivo

Estados Unidos

  • Peacock TV
  • FOX One
  • fuboTV
  • Hulu + Live TV
  • YouTube TV

España

  • RTVE Play
  • DAZN Mundial

Latinoamérica

  • DGO
  • Paramount+
  • América tvGO
  • TiGo Sports
Países Bajos y Suecia se enfrentan en un atractivo duelo de la fase de grupos del Mundial FIFA 2026. (Foto: Imagen creada por Depor usando Gemini)
Países Bajos y Suecia se enfrentan en un atractivo duelo de la fase de grupos del Mundial FIFA 2026. (Foto: Imagen creada por Depor usando Gemini)

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la transmisión del Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026

¿Qué canal transmite Países Bajos vs. Suecia en México?

El partido Países Bajos vs. Suecia por la Fecha 2 del Grupo F del Mundial 2026 será transmitido por Canal 5, TUDN, Azteca 7 y ViX.

¿Dónde ver Países Bajos vs. Suecia en Estados Unidos?

La transmisión estará disponible por FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Qué canal es Telemundo en DIRECTV?

Telemundo está disponible en los canales nacionales 406 y 407 de DIRECTV.

¿Cómo ver Países Bajos vs. Suecia online?

Los aficionados podrán seguir el partido mediante ViX Plus, Peacock TV, Disney+ Premium, RTVE Play, DAZN, DGO, Paramount+ y otras plataformas autorizadas según el país.

¿A qué hora juega Países Bajos vs. Suecia?

El encuentro comenzará a la 11:00 a.m. en México, 1:00 p.m. ET en Estados Unidos y 7:00 p.m. en España.

¿Dónde se juega el partido Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026?

El encuentro se disputará en el NRG Stadium de Houston, Texas, sede del partido de la segunda jornada del Grupo F de la Copa Mundial FIFA 2026.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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