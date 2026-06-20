La Copa Mundial de Fútbol 2026 continúa este sábado 20 de junio en el NRG Stadium de Houston, donde Países Bajos y Suecia protagonizarán un duelo de alto voltaje por la Fecha 2 del Grupo F que comparten con Japón y Túnez. Si estás buscando a qué hora juegan, qué canal transmite el partido Países Bajos vs. Suecia en vivo o dónde verlo por televisión y streaming desde cualquier parte del mundo, aquí encontrarás la guía completa con horarios y señales oficiales para seguir EN VIVO el máximo torneo de selecciones de la FIFA.
En México, la cobertura estará a cargo de Canal 5, TUDN, Azteca 7 y ViX. En Estados Unidos, el encuentro podrá verse a través de Telemundo, FOX Network, Peacock TV y fuboTV. Por su parte, RTVE, Movistar+ y DAZN Mundial llevarán la transmisión a España.
La señal del partido también llegará al resto de Latinoamérica mediante cadenas como TyC Sports en Argentina; América TV en Perú; Teletica en Costa Rica, entre otros operadores con derechos oficiales del Mundial 2026.
¿En qué canal transmiten Países Bajos vs. Suecia por Mundial 2026?
|PAÍSES
|HORARIO
|CANALES TV
|STREAMING
|México
|11:00 a.m.
|Canal 5, TUDN, Azteca 7
|ViX
|Estados Unidos (ET)
|1:00 p.m.
|FOX Network, Telemundo
|fuboTV, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|Estados Unidos (PT)
|10:00 a.m.
|FOX Network, Telemundo
|fuboTV, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
|España
|7:00 p.m.
|TVE La 1, La 2 Cat
|DAZN, DAZN Mundial, RTVE Play, Movistar+, fuboTV
|Argentina
|2:00 p.m.
|TyC Sports, DIRECTV Sports
|Flow Sports, DGO, TyC Sports Play, Paramount+
|Colombia
|12:00 p.m.
|Win Sports, DIRECTV Sports, Radio Nacional de Colombia
|DGO, Win Play, Paramount+
|Chile
|1:00 p.m.
|DIRECTV Sports
|DGO, Paramount+
|Ecuador
|12:00 p.m.
|DIRECTV Sports
|DGO, Paramount+
|Perú
|12:00 p.m.
|América TV, DIRECTV Sports
|América tvGO, DGO, Paramount+, TV 360
|Panamá
|12:00 p.m.
|—
|TiGo Sports
|Venezuela
|1:00 p.m.
|Televen, DIRECTV Sports
|DGO, inter
|Uruguay
|2:00 p.m.
|DIRECTV Sports
|AUF TV, DGO, Paramount+
|Bolivia
|1:00 p.m.
|—
|Entel TV, TiGo Sports
|Costa Rica
|11:00 a.m.
|Teletica
|TDMAX, FOX+
|Honduras
|11:00 a.m.
|—
|TiGo Sports
|Guatemala
|11:00 a.m.
|—
|TiGo Sports
|Nicaragua
|11:00 a.m.
|Canal 10, FOX Sports
|TiGo Sports
|El Salvador
|11:00 a.m.
|—
|TiGo Sports
|Paraguay
|2:00 p.m.
|Unicanal
|—
|República Dominicana
|1:00 p.m.
|CDN Deportes, PIO Deportes
|—
|Puerto Rico
|1:00 p.m.
|Telemundo Deportes
|NAICOM
|Cuba
|1:00 p.m.
|—
|—
|Brasil
|2:00 p.m.
|—
|CazéTV, Disney+ Premium
Canales de Telemundo Deportes para ver Países Bajos vs. Suecia en Estados Unidos
La audiencia hispana de Estados Unidos podrá seguir el partido inaugural del Mundial 2026 mediante Telemundo Deportes, cadena encargada de la transmisión oficial en español. Además de Peacock TV y Universo, la señal estará disponible en los principales operadores de cable y satélite del país.
|Ciudad
|Señal local
|Cable / Satélite
|Nueva York
|Canal 47
|Spectrum 47 / Optimum 16 / DIRECTV 406
|Miami
|Canal 51
|Xfinity 13 / DIRECTV 406
|Chicago
|Canal 44 y 5.3
|Xfinity 4 / DIRECTV 406
|Dallas
|Canal 39
|Spectrum 10 / DIRECTV 406
|Houston
|Canal 47
|Xfinity 11 / DIRECTV 406
|Orlando
|Canal 31
|Spectrum 62 / Xfinity 21
|Phoenix
|Canal 39
|Cox 20 / DIRECTV 406
|San Francisco
|Canal 48
|Xfinity 18 / DIRECTV 406
|Los Ángeles
|Canal 52
|DIRECTV 406
|Seattle
|Canal 7.4
|Xfinity 326 / DIRECTV 406
Plataformas de streaming para seguir el partido
Los aficionados que prefieran ver el encuentro desde dispositivos móviles, computadoras o Smart TV tendrán múltiples alternativas según su ubicación.
México
- ViX Plus
- Azteca Deportes
- TUDN En Vivo
Estados Unidos
- Peacock TV
- FOX One
- fuboTV
- Hulu + Live TV
- YouTube TV
España
- RTVE Play
- DAZN Mundial
Latinoamérica
- DGO
- Paramount+
- América tvGO
- TiGo Sports
FAQ: Preguntas frecuentes sobre la transmisión del Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026
¿Qué canal transmite Países Bajos vs. Suecia en México?
El partido Países Bajos vs. Suecia por la Fecha 2 del Grupo F del Mundial 2026 será transmitido por Canal 5, TUDN, Azteca 7 y ViX.
¿Dónde ver Países Bajos vs. Suecia en Estados Unidos?
La transmisión estará disponible por FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿Qué canal es Telemundo en DIRECTV?
Telemundo está disponible en los canales nacionales 406 y 407 de DIRECTV.
¿Cómo ver Países Bajos vs. Suecia online?
Los aficionados podrán seguir el partido mediante ViX Plus, Peacock TV, Disney+ Premium, RTVE Play, DAZN, DGO, Paramount+ y otras plataformas autorizadas según el país.
¿A qué hora juega Países Bajos vs. Suecia?
El encuentro comenzará a la 11:00 a.m. en México, 1:00 p.m. ET en Estados Unidos y 7:00 p.m. en España.
¿Dónde se juega el partido Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026?
El encuentro se disputará en el NRG Stadium de Houston, Texas, sede del partido de la segunda jornada del Grupo F de la Copa Mundial FIFA 2026.