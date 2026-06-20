La Copa Mundial de Fútbol 2026 continúa este sábado 20 de junio en el NRG Stadium de Houston, donde Países Bajos y Suecia protagonizarán un duelo de alto voltaje por la Fecha 2 del Grupo F que comparten con Japón y Túnez. Si estás buscando a qué hora juegan, qué canal transmite el partido Países Bajos vs. Suecia en vivo o dónde verlo por televisión y streaming desde cualquier parte del mundo, aquí encontrarás la guía completa con horarios y señales oficiales para seguir EN VIVO el máximo torneo de selecciones de la FIFA.

En México, la cobertura estará a cargo de Canal 5, TUDN, Azteca 7 y ViX. En Estados Unidos, el encuentro podrá verse a través de Telemundo, FOX Network, Peacock TV y fuboTV. Por su parte, RTVE, Movistar+ y DAZN Mundial llevarán la transmisión a España.

La señal del partido también llegará al resto de Latinoamérica mediante cadenas como TyC Sports en Argentina; América TV en Perú; Teletica en Costa Rica, entre otros operadores con derechos oficiales del Mundial 2026.

El Países Bajos - Suecia por la Copa Mundial de Fútbol 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿En qué canal transmiten Países Bajos vs. Suecia por Mundial 2026?

PAÍSES HORARIO CANALES TV STREAMING México 11:00 a.m. Canal 5, TUDN, Azteca 7 ViX Estados Unidos (ET) 1:00 p.m. FOX Network, Telemundo fuboTV, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Estados Unidos (PT) 10:00 a.m. FOX Network, Telemundo fuboTV, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio España 7:00 p.m. TVE La 1, La 2 Cat DAZN, DAZN Mundial, RTVE Play, Movistar+, fuboTV Argentina 2:00 p.m. TyC Sports, DIRECTV Sports Flow Sports, DGO, TyC Sports Play, Paramount+ Colombia 12:00 p.m. Win Sports, DIRECTV Sports, Radio Nacional de Colombia DGO, Win Play, Paramount+ Chile 1:00 p.m. DIRECTV Sports DGO, Paramount+ Ecuador 12:00 p.m. DIRECTV Sports DGO, Paramount+ Perú 12:00 p.m. América TV, DIRECTV Sports América tvGO, DGO, Paramount+, TV 360 Panamá 12:00 p.m. — TiGo Sports Venezuela 1:00 p.m. Televen, DIRECTV Sports DGO, inter Uruguay 2:00 p.m. DIRECTV Sports AUF TV, DGO, Paramount+ Bolivia 1:00 p.m. — Entel TV, TiGo Sports Costa Rica 11:00 a.m. Teletica TDMAX, FOX+ Honduras 11:00 a.m. — TiGo Sports Guatemala 11:00 a.m. — TiGo Sports Nicaragua 11:00 a.m. Canal 10, FOX Sports TiGo Sports El Salvador 11:00 a.m. — TiGo Sports Paraguay 2:00 p.m. Unicanal — República Dominicana 1:00 p.m. CDN Deportes, PIO Deportes — Puerto Rico 1:00 p.m. Telemundo Deportes NAICOM Cuba 1:00 p.m. — — Brasil 2:00 p.m. — CazéTV, Disney+ Premium

Canales de Telemundo Deportes para ver Países Bajos vs. Suecia en Estados Unidos

La audiencia hispana de Estados Unidos podrá seguir el partido inaugural del Mundial 2026 mediante Telemundo Deportes, cadena encargada de la transmisión oficial en español. Además de Peacock TV y Universo, la señal estará disponible en los principales operadores de cable y satélite del país.

Ciudad Señal local Cable / Satélite Nueva York Canal 47 Spectrum 47 / Optimum 16 / DIRECTV 406 Miami Canal 51 Xfinity 13 / DIRECTV 406 Chicago Canal 44 y 5.3 Xfinity 4 / DIRECTV 406 Dallas Canal 39 Spectrum 10 / DIRECTV 406 Houston Canal 47 Xfinity 11 / DIRECTV 406 Orlando Canal 31 Spectrum 62 / Xfinity 21 Phoenix Canal 39 Cox 20 / DIRECTV 406 San Francisco Canal 48 Xfinity 18 / DIRECTV 406 Los Ángeles Canal 52 DIRECTV 406 Seattle Canal 7.4 Xfinity 326 / DIRECTV 406

Plataformas de streaming para seguir el partido

Los aficionados que prefieran ver el encuentro desde dispositivos móviles, computadoras o Smart TV tendrán múltiples alternativas según su ubicación.

México

ViX Plus

Azteca Deportes

TUDN En Vivo

Estados Unidos

Peacock TV

FOX One

fuboTV

Hulu + Live TV

YouTube TV

España

RTVE Play

DAZN Mundial

Latinoamérica

DGO

Paramount+

América tvGO

TiGo Sports

Países Bajos y Suecia se enfrentan en un atractivo duelo de la fase de grupos del Mundial FIFA 2026. (Foto: Imagen creada por Depor usando Gemini)

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la transmisión del Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026

¿Qué canal transmite Países Bajos vs. Suecia en México?

El partido Países Bajos vs. Suecia por la Fecha 2 del Grupo F del Mundial 2026 será transmitido por Canal 5, TUDN, Azteca 7 y ViX.

¿Dónde ver Países Bajos vs. Suecia en Estados Unidos?

La transmisión estará disponible por FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Qué canal es Telemundo en DIRECTV?

Telemundo está disponible en los canales nacionales 406 y 407 de DIRECTV.

¿Cómo ver Países Bajos vs. Suecia online?

Los aficionados podrán seguir el partido mediante ViX Plus, Peacock TV, Disney+ Premium, RTVE Play, DAZN, DGO, Paramount+ y otras plataformas autorizadas según el país.

¿A qué hora juega Países Bajos vs. Suecia?

El encuentro comenzará a la 11:00 a.m. en México, 1:00 p.m. ET en Estados Unidos y 7:00 p.m. en España.

¿Dónde se juega el partido Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026?

El encuentro se disputará en el NRG Stadium de Houston, Texas, sede del partido de la segunda jornada del Grupo F de la Copa Mundial FIFA 2026.