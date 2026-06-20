Países Bajos y Suecia protagonizarán uno de los duelos más esperados de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 por la segunda fecha del Grupo F este sábado 20 de junio desde la 1 pm ET / 10 am PT en el NRG Stadium de Houston, Texas (Estados Unidos) , en el que el ganador pondrá un pie y medio en los dieciseisavos de final. En Colombia, el compromiso podrá seguirse en exclusiva a través de Win Sports Plus desde las 12:00 p.m. (hora de Colombia y Perú).

Señal abierta de TV Azteca y Canal 7 desde México para ver el partido de Países Bajos vs. Suecia en vivo y en directo, este sábado 20 de junio, desde el NRG Stadium de Houston. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix / @onsoranje / @svenskfotboll)

¿Dónde ver Win Sports EN VIVO, Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026?

A la fecha, Win Sports (y Win Sports+) se encuentra disponible en 6 operadores de TV paga de Colombia (Claro, Tigo Une, DirecTV, HV Multiplay, Movistar y Emcali). Aquí te compartimos el listado de los canales en los que podrás sintonizar la señal de acuerdo a tu cableoperador y sistema de televisión para ver el partido del Países Bajos vs. Suecia por la Jornada 2 del Grupo F de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026:

Satélite Cable IPTV DirecTV: Canal 634 (SD/HD), Canal 1634 (HD) Claro TV: Canal 522 (SD), Canal 1522 (HD) Movistar TV: Canal 210 (HD) Movistar: Canal 497 (SD), Canal 896 (HD) Tigo Une: Canal 139 (SD), Canal 239 (HD) Tigo Une: Canal 24 (SD) Claro TV: Canal 523 (HD) HV TV: Canal 1002 (HD) EMCALI: Canal 205 (HD)

¿Dónde ver Win Play EN VIVO, Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026?

Win Sports Online es la plataforma de emisión de videos en línea (streaming), en la que puedes disfrutar de la señal en vivo de los canales Win Sports y Win Sports+ desde tu computadora/laptop, tablet o smartphone. Solo debes suscribirte y tener una conexión a Internet.

Plan Descripción Precio Partido en vivo (Evento PPV LIVE) Pague por ver 1 partido en vivo, aplican TYC disponibles en www.winsportsonline.com, precio incluye I.V.A. USD $21,99 Plan mensual Incluye acceso a Señal en vivo y Zona de videos bajo demanda (VoD). Precio con I.V.A. incluido. Los pagos con tarjeta tienen renovación automática, se puede cancelar en cualquier momento. Aplican Términos y Condiciones. USD $13,99 3 meses Incluye acceso a Señal en vivo y Zona de videos bajo demanda (VoD). Precio con I.V.A. incluido. Los pagos con tarjeta tienen renovación automática, se puede cancelar en cualquier momento. Aplican Términos y Condiciones. Plan semestral Incluye acceso a Señal en vivo y Zona de videos bajo demanda (VoD). Precio con I.V.A. incluido. Los pagos con tarjeta tienen renovación automática, se puede cancelar en cualquier momento. Aplican Términos y Condiciones. USD $67,99 Plan anual Incluye acceso a Señal en vivo y Zona de videos bajo demanda (VoD). Precio con I.V.A. incluido. Los pagos con tarjeta tienen renovación automática, se puede cancelar en cualquier momento. Aplican Términos y Condiciones. USD $134.99

Horarios y canales oficiales que transmiten Países Bajos vs. Suecia en vivo hoy por el Mundial de Fútbol 2026. Guía de sintonía para aficionados en Estados Unidos y México mediante TV y plataformas online. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

Países Bajos vs. Suecia: horario, TV y dónde ver en vivo el Mundial 2026

Fecha: Sábado, 20 de junio de 2026

Partido: Países Bajos vs. Suecia, por la Fecha 2 del Grupo F de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026

Hora: 12:00 horas de Bogotá (Colombia)

TV: Win Sports Plus | Streaming: Win Play

Estadio: NRG Stadium de Houston, Texas (Estados Unidos)