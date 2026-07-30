Netflix no necesita imaginar ciertas historias: le basta con reconstruirlas con precisión. Eso es lo que hace “Elize: Sombras de una mujer” (en portugués, “Elize: Sombras de Uma Mulher”; en inglés, “Elize: Shadows of a Woman”), al volver a poner en el centro un crimen que sacudió Brasil hace más de diez años, el de Elize Matsunaga, la mujer que admitió haber asesinado y descuartizado a su esposo. A partir de allí, cobra sentido mirar la otra cara del caso: la de Marcos Kitano Matsunaga, el hombre que murió y cuyo nombre suele quedar relegado a un segundo plano.

Vale precisar que la cinta sigue a Elize, una ex dama de compañía que cree haber encontrado estabilidad al casarse con un empresario rico.

De esta manera, pasa de los clubes nocturnos a una vida de lujo, pero pronto se enfrenta al rechazo de la familia de su esposo, dificultades para quedar embarazada y constantes infidelidades, además del temor de que él la interne en un psiquiátrico.

Entonces, la producción muestra cómo las traiciones y el desequilibrio de poder van envenenando el matrimonio hasta llevar a la joven a tomar la decisión radical de asesinarlo.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Elize: Sombras de una mujer”:

¿QUIÉN FUE MARCOS KITANO MATSUNAGA?

Marcos Kitano Matsunaga era un empresario brasileño de ascendencia japonesa, heredero y ejecutivo del grupo alimentario Yoki, una de las principales compañías de alimentos del país.

Así, su posición económica se reflejaba en su estilo de vida, con viajes, regalos costosos y una vida acomodada en São Paulo.

Cabe resaltar que, cuando conoció a Elize, Marcos estaba casado y tenía un hijo. Sin embargo, con el tiempo, se separó de su primera esposa y se comprometió con la protagonista de “Elize: Sombras de una mujer”, con quien tuvo una hija.

Al momento de su muerte, ocurrida en mayo del 2012, el hombre tenía alrededor de 42 años y ocupaba cargos directivos dentro de su empresa, lo que hizo que el caso se identificara en la prensa como el “caso Yoki” o “caso Matsunaga”.

¿QUÉ PASÓ LA NOCHE DEL ASESINATO?

El hecho ocurrió la noche del 19 de mayo del 2012 en el departamento del matrimonio, tras una discusión motivada por sospechas de infidelidad que Elize había confirmado con ayuda de un investigador privado.

Tal como muestra la película, Marcos murió por un disparo en la cabeza y, eventualmente, su cuerpo fue dividido en partes y distribuido en distintos puntos cercanos a Cotia, en las afueras de São Paulo.

Asimismo, se supo que Elize utilizó desinfectante doméstico para limpiar la vivienda antes de que las autoridades iniciaran la investigación que terminó por vincularla al crimen.

¿DÓNDE VER “ELIZE: SOMBRAS DE UNA MUJER”?

El largometraje “Elize: Sombras de una mujer” es un título exclusivo del catálogo de de Netflix.

Por lo tanto, para verlo sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

El actor brasileño Henrique Kimura como el empresario multimillonario Marcos Kitano Matsunaga en la película "Elize: Sombras de una mujer". Junto a él, la actriz Lorena Comparato, quien le da vida a Elize (Foto: Boutique Filmes / Netflix)