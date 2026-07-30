En Florida, la lucha por reforzar la seguridad vial vuelve a marcar la agenda pública. En un estado donde las autopistas Palmetto e I‑95, así como las calles de Little Havana, soportan un tráfico que rivaliza con las listas de espera del Metrorail y el trajín diario de quienes se movilizan entre Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach, las autoridades apuntan ahora a un grupo específico: los conductores que insisten en manejar sin licencia válida. El gobernador Ron DeSantis sancionó la HB 35, ley que entrará en vigor el 1 de julio de 2026 y que amplía la categoría de “infractores de tráfico habituales”, endureciendo las penas y dotando de más herramientas legales a policías y fiscales.

Para comunidades donde el carro es muchas veces la única forma práctica de moverse —familias que llevan niños a la escuela, trabajadores de servicios y repartidores que cubren turnos nocturnos— la norma promete cambios palpables en cómo se persiguen las reincidencias por manejar sin permiso. Esta nota explica punto por punto qué cambia, a quién afecta en el sur de Florida y qué pueden esperar los conductores hispanohablantes.

En esta guía te explicamos de forma sencilla qué es la ley HB 35 de Florida, por qué el gobernador Ron DeSantis la firmó y cómo cambiaron las sanciones para conductores reincidentes sin licencia en condados como Miami‑Dade, Broward y Palm Beach desde el 1 de julio de 2026, fecha en la que entró en vigor.

¿QUÉ CAMBIA CON LA LEY HB 35?

El cambio central de la HB 35 es la ampliación de la definición legal de “infractor de tráfico habitual”, lo que facilita que autoridades identifiquen y clasifiquen a quienes manejan repetidamente sin licencia válida. Antes, la designación requería criterios más restrictivos; ahora, conductas como ignorar suspensiones previas o no haber obtenido nunca una licencia válida pueden bastar para que se apliquen sanciones más severas.

Resumen de la nueva ley:

Nombre: HB 35.

Firma: gobernador Ron DeSantis.

Entrada en vigor: 1 de julio de 2026.

Objetivo: endurecer sanciones para conductores reincidentes sin licencia válida.

Cambio central: ampliación de la definición de “infractor de tráfico habitual”.

Áreas con mayor impacto: Miami‑Dade, Broward, Palm Beach.

Beneficiarios: autoridades policiales y fiscales.

Tabla resumen:

Aspecto Antes Con la HB 35 Clasificación como infractor habitual Más limitada Más amplia y fácil de aplicar Conductores sin licencia reincidentes Menos herramientas legales Mayor capacidad de acción para autoridades Sanciones futuras Dependían del tipo de infracción Pueden aumentar significativamente Capacidad de los fiscales Más restringida Mayor margen para presentar cargos y negociar sentencias

¿Qué dice exactamente la ley HB 35 de Florida?

La ley HB 35 fue aprobada por la Legislatura de Florida y firmada por el gobernador Ron DeSantis con el objetivo de actualizar el capítulo de leyes de tránsito del estado sobre “habitual traffic offenders” o infractores de tráfico habituales. La norma modifica secciones del Estatuto de Florida que permiten a las autoridades clasificar a un conductor como reincidente cuando acumula varias infracciones graves, entre ellas manejar con la licencia suspendida, revocada o sin haber obtenido nunca una licencia válida. En la práctica, esto significa que, a partir del 1 de julio de 2026, la HB 35 facilita que el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV, por sus siglas en inglés) y los tribunales del estado consideren a más personas como infractores habituales, con la posibilidad de imponer castigos más duros que en el pasado. Esta ampliación apunta especialmente a zonas urbanas del sur de Florida donde se concentran más accidentes, como los condados de Miami‑Dade, Broward y Palm Beach.

SANCIONES Y EFECTOS PARA REINCIDENTES

Posibilidad de enfrentar cargos de mayor gravedad (delitos en lugar de faltas).

Incremento del riesgo de penas de prisión en casos graves o con antecedentes.

Suspensiones o revocaciones de licencias por periodos más largos.

Más obstáculos para recuperar privilegios de conducción (procesos administrativos y penales).

Mayor exposición a multas y condiciones adicionales (libertad condicional, programas de rehabilitación).

¿QUÉ BUSCA EL ESTADO Y QUÉ NO?

Las autoridades insisten en que la norma no pretende sancionar a quien olvida renovar su licencia por unos días, sino a quienes conducen de forma reiterada pese a suspensiones previas o sin haber obtenido nunca el permiso. El discurso oficial subraya la relación entre la conducción no autorizada y el aumento de accidentes graves en áreas urbanas con alta densidad vehicular.

Florida está endureciendo las leyes de tránsito (Foto: Magnific / Imagen referencial)

IMPACTO EN EL SUR DE FLORIDA

Miami‑Dade, Broward y Palm Beach concentran tráfico intenso, servicios de entrega 24/7 y desplazamientos intercondales constantes. En barrios como Little Havana, Hialeah o áreas industriales de Doral hay muchas familias y trabajadores que dependen del vehículo. Para ellos esto puede significar:

Más controles policiales y fiscalizaciones en puntos críticos.

Procesos penales más comunes si hay reincidencia.

Posible aumento en detenciones tras accidentes cuando el conductor carece de licencia.

Los ciudadanos de Miami deben tener cuidado en romper la ley de tránsito, pues enfrentarían serios problemas (Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP)

HERRAMIENTAS NUEVAS PARA FISCALES Y POLICÍAS

La HB 35 amplía recursos para la fiscalía en casos de accidentes con lesiones o muertes. Los fiscales podrán presentar cargos más severos y con más respaldo legal cuando el conductor tenga antecedentes de manejar sin licencia, reduciendo la flexibilidad que antes existía en ciertas negociaciones.

PALABRAS CLAVE QUE DEBES CONOCER SOBRE LA LEY HB 35 EN FLORIDA

“Ley HB 35 Florida 2026”: es la norma estatal que modifica la definición de “infractor de tráfico habitual” y endurece las sanciones para quienes manejan sin licencia válida.

“Manejar sin licencia en Florida”: incluye conducir sin haber obtenido nunca una licencia, con la licencia vencida por largo tiempo o con el permiso suspendido o revocado.

“Infractor de tráfico habitual en Florida”: categoría que el estado usa para identificar a conductores reincidentes que acumulan varias infracciones graves, y que ahora podrá aplicarse con más facilidad.

“Multas y cárcel por manejar sin licencia en Florida”: bajo la HB 35, los fiscales pueden pedir cargos más serios y penas más duras cuando existe historial de conducir sin autorización.

“Suspensión y revocación de licencia en Florida”: se refiere al tiempo que el FLHSMV puede dejarte sin privilegios de conducción si eres considerado infractor habitual.

EJEMPLOS FRECUENTES CON LA LEY HB 35

Situación del conductor en Florida Cómo podía tratarse antes Qué puede pasar con la ley HB 35 Primera vez manejando sin licencia válida en Miami Falta menor con multa y posible advertencia Sigue siendo una falta menor en muchos casos, pero se registra y puede contar para futuras reincidencias Reincidencia por manejar con licencia suspendida en Hialeah El juez tenía más margen para imponer sanciones moderadas Aumentan las posibilidades de ser catalogado como infractor de tráfico habitual, con suspensiones más largas y riesgo de cargos penales Tres o más detenciones por conducir sin licencia en Orlando o Tampa Podía haber procesos penales, pero la clasificación como infractor habitual era más limitada Crece la probabilidad de enfrentar cargos más serios y perder el privilegio de manejo por varios años Accidente con lesiones mientras se maneja sin licencia en Broward Los fiscales podían negociar cargos menos severos en algunos casos La fiscalía tiene más herramientas para pedir penas de cárcel y sanciones ejemplares si el conductor ya tenía historial de manejar sin licencia

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA LEY HB 35 DE FLORIDA

¿A partir de cuántas infracciones me pueden considerar infractor habitual en Florida? La clasificación de “infractor de tráfico habitual” depende del tipo de faltas y del historial total de la persona, pero con la HB 35 se vuelve más sencillo que un conductor reincidente sin licencia válida entre en esta categoría. Si acumulas varias detenciones por manejar con la licencia suspendida, revocada o sin obtenerla nunca, el FLHSMV y la corte local pueden tomar medidas más serias.

¿Qué pasa si me detiene la policía sin licencia a partir del 1 de julio de 2026? Si es la primera vez y se trata de un descuido, el caso suele tratarse como falta menor, pero si ya tienes historial de infracciones, la HB 35 permite que los fiscales pidan cargos de mayor gravedad y sanciones más fuertes. Esto puede incluir desde multas más altas hasta la posibilidad de enfrentar cargos penales, según lo que decida la corte del condado.

¿Cuánto puede durar la suspensión de mi licencia si soy reincidente? Los periodos de suspensión o revocación dependen del tipo de infracciones y del criterio del juez, pero la nueva ley abre la puerta a suspensiones más largas para quienes son considerados infractores habituales. Esto significa que puedes pasar más tiempo sin poder manejar legalmente en Florida si sigues conduciendo con la licencia suspendida o sin permiso.

¿La HB 35 afecta a inmigrantes indocumentados que manejan sin licencia en Florida? La ley no menciona el estatus migratorio, pero sí castiga la conducción sin autorización. En la práctica, las personas que no han podido obtener licencia y siguen manejando corren un riesgo mayor de enfrentar cargos graves si acumulan varias infracciones, por lo que es clave informarse sobre alternativas de transporte y asesoría legal.

¿Dónde puedo revisar mi estatus de licencia y mis multas en Florida? El FLHSMV permite consultar en línea información básica sobre tu licencia, puntos y ciertas suspensiones, además de orientar sobre pasos para restablecer el permiso en algunos casos. También puedes acudir a las oficinas locales de licencias en Miami‑Dade, Broward o Palm Beach o consultar directamente con un abogado de tránsito en tu condado.

¿CÓMO AFECTARÁ A LA COMUNIDAD HISPANA?

Mayor presencia policial en rutas habituales de trabajo nocturno (por ejemplo, repartidores y choferes de aplicaciones).

Posibles dificultades para inmigrantes que no han podido acceder a licencias (aunque la ley no busca criminalizar la condición migratoria, sí sanciona la conducción sin autorización).

Necesidad de campañas informativas en español para explicar plazos, recursos legales y pasos para recuperar privilegios.

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA LECTORES EN FLORIDA