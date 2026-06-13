Brasil y Marruecos protagonizarán uno de los choques más atractivos de la fase de grupos del Mundial 2026, cuando se enfrenten el sábado 13 de junio a las 18:00 (hora local de Nueva Jersey, EE. UU.) en el MetLife Stadium de East Rutherford , sede oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Si te encuentras en Estados Unidos y México, podrás ver el partido en vivo y en directo online por la señal oficial de Canal 5 y TUDN, por televisión y streaming online desde cualquier plataforma digital. A continuación, te compartimos cómo y dónde seguir la cobertura completa.

Revisa cuáles son los canales de TV y señal online para ver en Estados Unidos el partido entre Brasil vs. Marruecos EN VIVO este 13 de junio por el Mundial FIFA 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Brasil-Marruecos por la Copa Mundial 2026?

El partido entre Brasil vs. Marruecos, correspondiente a la primera fecha del Grupo C de la Copa Mundial 2026 se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Brasil vs. Marruecos EN DIRECTO desde Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo Brasil vs. Marruecos por la primera fecha del grupo C de la Copa Mundial 2026.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

EAST RUTHERFORD, NUEVA YORK (ESTADOS UNDIS), 13/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Brasil y Marruecos este sábado 13 de junio por la fecha 1 del grupo del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva York. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Fecha, hora, TV y dónde ver Brasil vs. Marruecos EN VIVO

Partido: Brasil vs. Marruecos (Grupo C, Mundial 2026).

Fecha: sábado 13 de junio de 2026.

Sede: Estadio Nueva York/New Jersey (MetLife Stadium).

Hora de inicio: 18:00 hora local del este de EE. UU. (aprox. 17:00 CDMX, 19:00 Brasil, según listados previos de horarios).

TV/Streaming Online: Canal 5 y TUDN

Brasil y Marruecas se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 13 de junio por la Jornada 1 del Grupo C desde el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva York. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TUDN, TV Azteca Siete (Canal 7), Canal 5 de Televisa, Telemundo Deportes, ESPN, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, GOL Caracol, Peacock TV, TiGo Sports, RTVE La 1, Telefe, América TV, Chilevisión, TV Pública, RCN, ViX Premium y Canal 2 de Las Estrellas. (VIDEO de X @CBF_Futebol)