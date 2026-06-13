Brasil y Marruecos protagonizarán uno de los choques más atractivos de la fase de grupos del Mundial 2026, cuando se enfrenten el sábado 13 de junio a las 18:00 (hora local de Nueva Jersey, EE. UU.) en el MetLife Stadium de East Rutherford, sede oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Si te encuentras en Estados Unidos y México, podrás ver el partido en vivo y en directo online por la señal oficial de Canal 5 y TUDN, por televisión y streaming online desde cualquier plataforma digital. A continuación, te compartimos cómo y dónde seguir la cobertura completa.
¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Brasil-Marruecos por la Copa Mundial 2026?
El partido entre Brasil vs. Marruecos, correspondiente a la primera fecha del Grupo C de la Copa Mundial 2026 se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.
- Canales 105 SD y 605 HD de Dish
- Canales 105 SD y 1105 HD de SKY
- Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable
- Canales 105 SD y 805 HD de Izzi
- Canales 5 SD y 105 de Total Play
¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?
Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.
¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026?
TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:
- Canal 503 de Total Play
- Canales 547 y 1547 de SKY
- Canales 501 y 890 de Izzi
¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Brasil vs. Marruecos EN DIRECTO desde Estados Unidos?
Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo Brasil vs. Marruecos por la primera fecha del grupo C de la Copa Mundial 2026.
- Canal 856 de Dish Latino
- Canal 444 de Spectrum
- Canal 464 de DirecTV
Fecha, hora, TV y dónde ver Brasil vs. Marruecos EN VIVO
- Partido: Brasil vs. Marruecos (Grupo C, Mundial 2026).
- Fecha: sábado 13 de junio de 2026.
- Sede: Estadio Nueva York/New Jersey (MetLife Stadium).
- Hora de inicio: 18:00 hora local del este de EE. UU. (aprox. 17:00 CDMX, 19:00 Brasil, según listados previos de horarios).
- TV/Streaming Online: Canal 5 y TUDN