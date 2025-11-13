Este jueves 13 de noviembre se juega un partido clave por la clasificación al Mundial 2026. Nicaragua recibe en el Estadio Nacional de Managua a la Honduras de Reinaldo Rueda, equipo que llega invicto y como líder absoluto del Grupo C de CONCACAF. Si estás en Estados Unidos, México u otro país en el mundo, te explicamos los horarios y en qué canales de transmisión pasan el juego.

La Bicolor disfruta de un excelente momento: con 8 puntos de 12 posibles y su arco invicto, Honduras lidera el Grupo C con gran solvencia. El técnico Reinaldo Rueda ha llamado a 29 futbolistas. La lista incluye a talentos como Luis Palma, Romell Quioto, Andy Nájar y Joseph Rosales, destacando el retorno del mediocampista Bryan Acosta.

Nicaragua, al mando de Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, busca un cierre de campaña honorable en casa. Con una nómina fresca, integrada primordialmente por jugadores de la liga local y juveniles, el objetivo es darles rodaje internacional.

A qué hora y en qué canal pasan el Nicaragua vs. Honduras EN VIVO

Estos son los horarios y canales de TV que transmiten el partido entre Nicaragua vs. Honduras en vivo por las Eliminatorias CONCACAF 2025.

País / Región Hora Canal / Streaming Argentina 23:00 YouTube (Concacaf) Chile (Santiago) 23:00 YouTube (Concacaf) Colombia 21:00 YouTube (Concacaf) Perú 21:00 YouTube (Concacaf) Venezuela 22:00 YouTube (Concacaf) Honduras 20:00 Tigo Sports, Canal 8 El Salvador 20:00 YouTube (Concacaf) México (CDMX) 20:00 YouTube (Concacaf) Nicaragua 20:00 NicaSports Panamá 21:00 Bluu Puerto Rico 22:00 NAICOM, UNIVERSO Internacional — YouTube (Concacaf)

Fecha, canal TV y dónde ver Nicaragua vs. Honduras

Estadio Nacional de Fútbol, Managua

Jueves 13 de noviembre

9:00 PM ET / 6:00 PM PT

Universo / Peacock