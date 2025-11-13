A qué hora juegan y en qué canales de tv pasan el partido Nicaragua vs. Honduras este jueves 13 de noviembre por las Eliminatorias. (Foto: Composición Gestión Mix)
A qué hora juegan y en qué canales de tv pasan el partido Nicaragua vs. Honduras este jueves 13 de noviembre por las Eliminatorias. (Foto: Composición Gestión Mix)
Este jueves 13 de noviembre se juega un partido clave por la clasificación al Mundial 2026. Nicaragua recibe en el Estadio Nacional de Managua a la Honduras de Reinaldo Rueda, equipo que llega invicto y como líder absoluto del Grupo C de CONCACAF. Si estás en Estados Unidos, México u otro país en el mundo, te explicamos los horarios y en qué canales de transmisión pasan el juego.

La Bicolor disfruta de un excelente momento: con 8 puntos de 12 posibles y su arco invicto, Honduras lidera el Grupo C con gran solvencia. El técnico Reinaldo Rueda ha llamado a 29 futbolistas. La lista incluye a talentos como Luis Palma, Romell Quioto, Andy Nájar y Joseph Rosales, destacando el retorno del mediocampista Bryan Acosta.

Nicaragua, al mando de Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, busca un cierre de campaña honorable en casa. Con una nómina fresca, integrada primordialmente por jugadores de la liga local y juveniles, el objetivo es darles rodaje internacional.

Nicaragua vs. Honduras EN VIVO

Estos son los horarios y canales de TV que transmiten el partido entre Nicaragua vs. Honduras en vivo por las Eliminatorias CONCACAF 2025.

País / RegiónHoraCanal / Streaming
Argentina23:00YouTube (Concacaf)
Chile (Santiago)23:00YouTube (Concacaf)
Colombia21:00YouTube (Concacaf)
Perú21:00YouTube (Concacaf)
Venezuela22:00YouTube (Concacaf)
Honduras20:00Tigo Sports, Canal 8
El Salvador20:00YouTube (Concacaf)
México (CDMX)20:00YouTube (Concacaf)
Nicaragua20:00NicaSports
Panamá21:00Bluu
Puerto Rico22:00NAICOM, UNIVERSO
InternacionalYouTube (Concacaf)

Fecha, canal TV y dónde ver Nicaragua vs. Honduras

  • Estadio Nacional de Fútbol, Managua
  • Jueves 13 de noviembre
  •  9:00 PM ET / 6:00 PM PT
  • Universo / Peacock
Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

