Llegó la hora cero para Honduras. La selección catracha afronta una cita decisiva rumbo al Mundial 2026 este jueves 13 de noviembre, cuando visite a Nicaragua en Managua a partir de las 19:00 (Hora del Pacífico de EE.UU.) . El equipo dirigido por Reinaldo Rueda llega como líder del Grupo C y con la clasificación en sus propias manos. La confianza es alta, pero también la responsabilidad: cada minuto será clave para acercarse al sueño mundialista que todo el país anhela.

Sin embargo, no estarán solos. De acuerdo con la prensa local, la Federación Nicaragüense de Fútbol ha asignado tres mil boletos para los aficionados hondureños, entradas que se agotaron rápidamente. Además, se espera que muchos más hinchas logren ingresar a otras zonas del estadio, convirtiendo el ambiente en una verdadera fiesta catracha.

En total, se calcula que entre cuatro y cinco mil aficionados hondureños acompañarán al equipo en territorio nicaragüense, frente a una selección local que ya no tiene opciones de clasificación al Mundial. Pero la ilusión no termina ahí: para el duelo del martes 18 de noviembre ante Costa Rica en San José, también se anticipa una fuerte presencia de hondureños, dispuestos a viajar, alentar y —si todo sale bien— celebrar la esperada clasificación a la Copa del Mundo.

La selección de Honduras se juega su boleto al Mundial 2026 (Foto: Composición Gestión)

¿Cómo ver Nicaragua vs. Honduras EN VIVO desde Estados Unidos?

Los fanáticos en Estados Unidos podrán seguir el partido Nicaragua vs. Honduras EN VIVO y ONLINE a través de los siguientes canales y plataformas:

Paramount+

fuboTV

UNIVERSO

Telemundo

Amazon Prime Video

CBS Sports

Así puedes ver Telemundo Deportes EN VIVO, por streaming desde Estados Unidos

Se puede ver Telemundo en streaming mediante su app oficial con acceso de proveedor de TV y a través de plataformas OTT como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, con disponibilidad sujeta a región y derechos de transmisión. En las siguientes opciones para seguir la transmisión del partido Nicaragua vs. Honduras por las Eliminatorias Concacaf en los Estados Unidos.

App Telemundo (iOS/Android) : permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast.

: permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast. Peacock : incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos.

: incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos. Hulu + Live TV : integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos.

: integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos. YouTube TV : ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes.

: ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes. Fubo: incluye Telemundo en planes

Nicaragua vs. Honduras EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: jueves 13 de noviembre de 2025

jueves 13 de noviembre de 2025 Lugar: Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua

Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua Hora: 21:00 (tiempo del Este de EE.UU.)

21:00 (tiempo del Este de EE.UU.) Canal TV y Streaming: Telemundo Deportes