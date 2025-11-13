La Selección de Honduras afronta un partido decisivo en su camino hacia el Mundial 2026, cuando visite este jueves 13 de noviembre a Nicaragua en el Estadio Nacional de Fútbol de Managua. Los dirigidos por Reinaldo Rueda llegan como líderes e invictos del Grupo C, con ocho puntos en cuatro encuentros y sin haber recibido goles. Con una convocatoria de 29 jugadores, la ‘Bicolor’ confía en mantener su paso firme con el regreso de Bryan Acosta y la presencia de figuras como Luis Palma, Romell Quioto, Deiby Flores, Andy Nájar y Joseph Rosales.

Durante la semana, el conjunto catracho realizó sus entrenamientos en Tegucigalpa, donde fue recibido por una gran cantidad de aficionados. El técnico Reinaldo Rueda expresó su confianza antes del encuentro: “El objetivo es claro: ganar y mantener el control del grupo. El equipo llega concentrado, motivado y con la ilusión de volver a un Mundial”.

Por su parte, Nicaragua, bajo la dirección del chileno Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, busca cerrar su participación con orgullo ante su público. Con dos puntos en cuatro fechas y ya sin opciones de avanzar, la ‘Azul y Blanco’ apuesta por una nómina renovada compuesta mayormente por jugadores del torneo local. Figueroa apostó por nuevos talentos como el arquero Huberts Ibarra y los atacantes Byron Bonilla, Brandon Talavera y Juan Moreno.

Nicaragua intentará apoyarse en su público para romper la racha negativa (Crédito: @LaAzulyBlanco)

¿Cómo mirar NicaSports EN VIVO, Nicaragua vs. Honduras por Eliminatorias Concacaf 2026?

NicaSports TV es el canal oficial deportivo de Nicaragua y suele transmitir en vivo los partidos locales, incluyendo juegos de la selección nacional de fútbol.

A través de los cableoperadores IBW, Telecable, Casavisión y Tigo puedes sintonizar NicaSports y ver el Nicaragua vs. Honduras EN VIVO y EN DIRECTO por la Ronda Final del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf 2026. A continuación, los números de canal por operador.

Canal 7 de IBW

Canal 73 de Telecable

Canal 73 de Casavisión

Canal 558 de Tigo

¿Dónde ver NicaSports ONLINE por Internet?

Además de la televisión, tienes tres alternativas disponibles para mirar NicaSports: el sitio web, aplicaciones en Android e iOS (en la que ofrecen transmisiones en vivo las 24 horas) y el canal oficial de YouTube. Aquí puedes ver el Nicaragua-Haití en el dispositivo de preferencia.

Honduras llega invicta y con la defensa menos vulnerada del torneo (Crédito: @FFH_Honduras)

Horario, TV y dónde ver en vivo Nicaragua vs. Honduras por las Eliminatorias Concacaf 2026

Fecha : Jueves 13 de noviembre de 2025

: Jueves 13 de noviembre de 2025 Partido : Nicaragua vs. Honduras, por la fecha 5 del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf 2026

: Nicaragua vs. Honduras, por la fecha 5 del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf 2026 TV : NicaSports | Streaming : YouTube de NicaSports

: NicaSports | : YouTube de NicaSports Lugar: Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua de Managua, Nicaragua