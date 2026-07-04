Canadá, primera selección en asegurar su boleto a octavos de final tras su agónico triunfo ante Sudáfrica, se mide con la Marruecos de las históricas semifinales de 2022 en un duelo de auténticas revelaciones en el Estadio Houston, este sábado 4 de julio por los octavos del Mundial 2026. El partido inicia a las 14:00 (ARG/URU), 13:00 (CHI), 12:00 (COL/PER/ECU) y 11:00 (MEX) . Conoce la hora de inicio por país, canales de TV abierta, cable y streaming online para seguir el partido en vivo y en directo por todas las plataformas digitales.

Desde España, DAZN Mundial transmite el partido Marruecos vs. Canadá por TV y streaming online este sábado 4 de julio por los octavos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

¿A qué hora juega Canadá vs. Marruecos EN VIVO por 16vos de final del Mundial 2026?

El partido se juega el sábado 4 de julio en Houston, con inicio a las 13:00 hora local. En México será a las 11:00, en Colombia, Perú y Ecuador a las 12:00, en Chile a las 13:00, y en Argentina y Uruguay a las 14:00. Cuba comparte la misma franja de 13:00 que Houston en esta referencia.

País Hora México 11:00 Colombia / Perú / Ecuador 12:00 Chile 13:00 Argentina / Uruguay 14:00 Cuba 13:00 Hora local de Houston 13:00

¿En qué canal transmiten Canadá vs. Marruecos EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online?

Canadá vs. Marruecos del Mundial 2026 se verá principalmente por las cadenas con derechos globales (DSports/Disney+ en Sudamérica, TUDN y canales abiertos en México, FOX/Telemundo en EE. UU., DAZN en España, TSN en Canadá) .

País / Región TV (abierta / cable) Streaming / online principal Perú DSports (DirecTV) DGO, Disney+ Premium (según operador) Resto Sudamérica DSports (DirecTV) DGO, Disney+ Premium (según país) México Canal 5, Azteca 7, TUDN ViX, apps de TUDN y operadores locales Estados Unidos FOX / FS1 (inglés), Telemundo y Universo (español) Peacock (español), FOX Sports app, fuboTV, Tubi Canadá TSN TSN+ (plataforma oficial) España DAZN, RTVE La 1 (según partidos autorizados) DAZN, RTVE Play, Movistar+ (según derechos) Argentina Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSports Disney+, DGO y apps de cable local Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela DSports DGO, Disney+ (según operador) Uruguay DSports DGO y plataformas locales con Disney+ Paraguay GEN, Trece Apps de canales locales y operadores de cable Brasil Cadenas con derechos FIFA (según operador) Plataformas ligadas a Disney+/operadores locales Global (parcial) YouTube (primeros 10 minutos de cada partido) YouTube/FIFA (segmentos gratuitos)

En México, la distribución combina TV abierta (Canal 5 y Azteca 7) con TUDN en cable, mientras que ViX y las apps de TUDN concentran el acceso online, lo que asegura cobertura masiva tanto gratuita como de pago.

Estados Unidos y Canadá centralizan la transmisión en grandes cadenas: FOX/FS1 y Telemundo/Universo en inglés y español en EE. UU., y TSN/TSN+ en Canadá, con Peacock y otras OTT como principales complementos digitales para usuarios hispanohablantes y angloparlantes.

En Europa, España se apoya en DAZN y RTVE (TV y app RTVE Play), sumando Movistar+ según acuerdos, mientras que Argentina y el resto de Sudamérica tienen un mix de señales abiertas y deportivas especializadas (Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSports) con refuerzo vía Disney+ y DGO.

ESPN EN VIVO, Canadá vs. Marruecos en directo: ver gratis Disney Plus y DSports (DIRECTV). (Video: @canadasoccer)