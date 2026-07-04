Marruecos y Canadá se enfrentarán por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este sábado 4 de julio, en el NRG Stadium de Houston, Texas (Estados Unidos), a partir de las 12:00 (COL/ECU/PER), 11:00 (MEX), 13:00 (CHI) y 14:00 en Argentina y Uruguay . Si quieres ver el partido Marruecos vs. Canadá en vivo y en directo desde tu Smart TV, laptop, tablet o celular, aquí encontrarás la guía actualizada de señales oficiales de TV y plataformas online legales, te comparto una lista de canales de TV por señal abierta, cable y streaming online para seguir el juego desde cualquier plataforma en le lugar que te encuentres.

Canadá y Marruecos chocan hoy en los octavos de final de la Copa Mundial 2026. Revise en qué canal transmiten este vibrante encuentro en vivo para los territorios de España, Estados Unidos y México mediante plataformas online. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

¿Qué canales TV transmiten el partido Marruecos — Canadá EN VIVO por señal abierta y Online?

Para el Marruecos — Canadá del Mundial 2026, los derechos siguen el esquema general de la Copa: TV abierta local + señales de cable/satélite + OTT oficiales (Disney+ Premium, Paramount+, DGO, ViX, Peacock, etc.).

País / Región Canales de TV (abierta / cable / satélite) Plataformas de streaming / apps oficiales Argentina DIRECTV Sports (DSports) Flow Sports, DGO, Paramount+ Brasil -- CazéTV (YouTube/OTT), Disney+ Premium (partidos seleccionados) Chile DIRECTV Sports (DSports) DGO, Paramount+ (según acuerdos locales) Colombia DIRECTV Sports, Radio Nacional de Colombia DGO, Paramount+ Perú DIRECTV Sports (DSSports) DGO, Paramount+ Ecuador DIRECTV Sports (DSports) DGO, Paramount+ Bolivia Tigo Sports Entel TV Uruguay DIRECTV Sports (DSports) AUF TV, Paramount+ Venezuela DIRECTV Sports DGO, inter México -- ViX / ViX Premium (Pase Mundial) Centroamérica Tigo Sports y canales abiertos licenciados localmente Tigo Sports App, DGO (DirecTV), FOX Estados Unidos FOX, FS1/FOX One (inglés), Telemundo, Universo (español) Peacock (español), apps de FOX Sports y Telemundo, FuboTV, Sling TV Canadá TSN1, TSN3, TSN4 TSN+, RDS, CTV, RDS App, CTV App, Crave España - DAZN, DAZN Mundial, Movistar Plus+ Marruecos Arryadia, Tamazight TV, Laayoune TV beIN SPORTS CONNECT, Arryadia TNT, Al Aoula, SNRT Live Resto de Sudamérica* DSports (DIRECTV) + canales abiertos licenciados en cada país DGO (DirecTV), Disney+ Premium, Paramount+ (según contrato local)

En el resto de Sudamérica, específicamente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Venezuela, la señal central del partido del Mundial la lleva DIRECTV Sports (DSports) y se complementa con canales abiertos locales (Telefe o TV Pública en Argentina, Chilevisión en Chile, Caracol y RCN en Colombia, América TV en Perú, Teleamazonas en Ecuador, Red Uno y Unitel en Bolivia, Canal 5 en Uruguay, entre otros) . Para streaming, la combinación típica incluye DGO, las apps de los canales de TV abierta y plataformas como Disney+ Premium y Paramount+, que emiten una parte del paquete mundialista.

México y Centroamérica se podrá disfrutar por ViX / ViX Premium (Pase Mundial) . En Estados Unidos, los derechos están repartidos entre FOX y FS1/FOX One para la transmisión en inglés, y Telemundo/Universo para la señal en español; en streaming, el usuario puede optar por Peacock (español) y por las apps de FOX Sports o servicios como FuboTV o Sling TV. Canadá, por su parte, concentra la cobertura en Bell Media a través de TSN, CTV y RDS, con sus correspondientes plataformas TSN Direct, RDS Direct y CTV app.

Consulta los horarios por país y qué canales de TV pasan el partido entre Canadá vs. Marruecos EN VIVO HOY 3 de julio por la Copa Mundial 2026. (Foto: Gestión Mix)

¿A qué hora juega Marruecos — Canadá HOY 04 de julio por los 8avos de final del Mundial 2026?

Conoce los horarios por país para ver el partido Marruecos — Canadá EN VIVO ONLINE hoy, sábado 04 de julio, por los octavos de final de la Copa Mundial 2026.

País / Región Hora local del partido México 11:00 (11:00 a. m.) Argentina 14:00 (2:00 p. m.) Uruguay 14:00 (2:00 p. m.) Chile 13:00 (1:00 p. m.) Bolivia 13:00 (1:00 p. m.) Venezuela 13:00 (1:00 p. m.) Perú 12:00 (12:00 p. m.) Colombia 12:00 (12:00 p. m.) Ecuador 12:00 (12:00 p. m.) Estados Unidos (Washington D. C., ET) 13:00 (1:00 p. m.) Estados Unidos (Centro, CT) 12:00 (12:00 p. m.), sede del partido Estados Unidos (Montaña, MT) 11:00 (11:00 a. m.) aprox., referencia −2 h vs. ET Estados Unidos (Pacífico, PT – California) 10:00 (10:00 a. m.) aprox., referencia −3 h vs. ET España (península) 19:00 (7:00 p. m.) aprox., referencia +5 h vs. Argentina Marruecos 18:00 (6:00 p. m. del día siguiente) aprox., referencia +4 h vs. Argentina