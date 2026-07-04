Marruecos define su pase frente a Canadá en una emocionante jornada de la Copa Mundial 2026. Conozca cómo mirar este choque en vivo y en directo por televisión abierta en España revisando nuestra guía de canales y horarios. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix
Marruecos define su pase frente a Canadá en una emocionante jornada de la Copa Mundial 2026. Conozca cómo mirar este choque en vivo y en directo por televisión abierta en España revisando nuestra guía de canales y horarios. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix
Ronie Bautista
mailRonie Bautista

Marruecos y Canadá se enfrentarán por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este sábado 4 de julio, en el NRG Stadium de Houston, Texas (Estados Unidos), a partir de las 12:00 (COL/ECU/PER), 11:00 (MEX), 13:00 (CHI) y 14:00 en Argentina y Uruguay. Si quieres ver el partido Marruecos vs. Canadá en vivo y en directo desde tu Smart TV, laptop, tablet o celular, aquí encontrarás la guía actualizada de señales oficiales de TV y plataformas online legales, te comparto una lista de canales de TV por señal abierta, cable y streaming online para seguir el juego desde cualquier plataforma en le lugar que te encuentres.

Canadá y Marruecos chocan hoy en los octavos de final de la Copa Mundial 2026. Revise en qué canal transmiten este vibrante encuentro en vivo para los territorios de España, Estados Unidos y México mediante plataformas online. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Canadá y Marruecos chocan hoy en los octavos de final de la Copa Mundial 2026. Revise en qué canal transmiten este vibrante encuentro en vivo para los territorios de España, Estados Unidos y México mediante plataformas online. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

¿Qué canales TV transmiten el partido Marruecos — Canadá EN VIVO por señal abierta y Online?

Para el Marruecos — Canadá del Mundial 2026, los derechos siguen el esquema general de la Copa: TV abierta local + señales de cable/satélite + OTT oficiales (Disney+ Premium, Paramount+, DGO, ViX, Peacock, etc.).

País / RegiónCanales de TV (abierta / cable / satélite)Plataformas de streaming / apps oficiales
ArgentinaDIRECTV Sports (DSports) Flow Sports, DGO, Paramount+
Brasil--CazéTV (YouTube/OTT), Disney+ Premium (partidos seleccionados)
ChileDIRECTV Sports (DSports) DGO, Paramount+ (según acuerdos locales)
ColombiaDIRECTV Sports, Radio Nacional de ColombiaDGO, Paramount+
PerúDIRECTV Sports (DSSports)DGO, Paramount+
EcuadorDIRECTV Sports (DSports)DGO, Paramount+
BoliviaTigo Sports Entel TV
UruguayDIRECTV Sports (DSports) AUF TV, Paramount+
VenezuelaDIRECTV SportsDGO, inter
México--ViX / ViX Premium (Pase Mundial)
CentroaméricaTigo Sports y canales abiertos licenciados localmente Tigo Sports App, DGO (DirecTV), FOX
Estados UnidosFOX, FS1/FOX One (inglés), Telemundo, Universo (español) Peacock (español), apps de FOX Sports y Telemundo, FuboTV, Sling TV
CanadáTSN1, TSN3, TSN4TSN+, RDS, CTV, RDS App, CTV App, Crave
España-DAZN, DAZN Mundial, Movistar Plus+
MarruecosArryadia, Tamazight TV, Laayoune TVbeIN SPORTS CONNECT, Arryadia TNT, Al Aoula, SNRT Live
Resto de Sudamérica*DSports (DIRECTV) + canales abiertos licenciados en cada país DGO (DirecTV), Disney+ Premium, Paramount+ (según contrato local)

En el resto de Sudamérica, específicamente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Venezuela, la señal central del partido del Mundial la lleva DIRECTV Sports (DSports) y se complementa con canales abiertos locales (Telefe o TV Pública en Argentina, Chilevisión en Chile, Caracol y RCN en Colombia, América TV en Perú, Teleamazonas en Ecuador, Red Uno y Unitel en Bolivia, Canal 5 en Uruguay, entre otros). Para streaming, la combinación típica incluye DGO, las apps de los canales de TV abierta y plataformas como Disney+ Premium y Paramount+, que emiten una parte del paquete mundialista.

México y Centroamérica se podrá disfrutar por ViX / ViX Premium (Pase Mundial). En Estados Unidos, los derechos están repartidos entre FOX y FS1/FOX One para la transmisión en inglés, y Telemundo/Universo para la señal en español; en streaming, el usuario puede optar por Peacock (español) y por las apps de FOX Sports o servicios como FuboTV o Sling TV. Canadá, por su parte, concentra la cobertura en Bell Media a través de TSN, CTV y RDS, con sus correspondientes plataformas TSN Direct, RDS Direct y CTV app.

Consulta los horarios por país y qué canales de TV pasan el partido entre Canadá vs. Marruecos EN VIVO HOY 3 de julio por la Copa Mundial 2026. (Foto: Gestión Mix)
Consulta los horarios por país y qué canales de TV pasan el partido entre Canadá vs. Marruecos EN VIVO HOY 3 de julio por la Copa Mundial 2026. (Foto: Gestión Mix)

¿A qué hora juega Marruecos — Canadá HOY 04 de julio por los 8avos de final del Mundial 2026?

Conoce los horarios por país para ver el partido Marruecos — Canadá EN VIVO ONLINE hoy, sábado 04 de julio, por los octavos de final de la Copa Mundial 2026.

País / RegiónHora local del partido
México11:00 (11:00 a. m.)
Argentina14:00 (2:00 p. m.)
Uruguay14:00 (2:00 p. m.)
Chile13:00 (1:00 p. m.)
Bolivia13:00 (1:00 p. m.)
Venezuela13:00 (1:00 p. m.)
Perú12:00 (12:00 p. m.)
Colombia12:00 (12:00 p. m.)
Ecuador12:00 (12:00 p. m.)
Estados Unidos (Washington D. C., ET)13:00 (1:00 p. m.)
Estados Unidos (Centro, CT)12:00 (12:00 p. m.), sede del partido
Estados Unidos (Montaña, MT)11:00 (11:00 a. m.) aprox., referencia −2 h vs. ET
Estados Unidos (Pacífico, PT – California)10:00 (10:00 a. m.) aprox., referencia −3 h vs. ET
España (península)19:00 (7:00 p. m.) aprox., referencia +5 h vs. Argentina
Marruecos18:00 (6:00 p. m. del día siguiente) aprox., referencia +4 h vs. Argentina
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

TAGS