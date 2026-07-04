Marruecos y Canadá protagonizan este sábado uno de los cruces más interesantes de los octavos de final del Mundial FIFA 2026. El conjunto africano llega respaldado por la experiencia acumulada en los últimos grandes torneos internacionales, mientras que la selección norteamericana busca seguir escribiendo la página más importante de su historia en una Copa del Mundo. Con un lugar en los cuartos de final en juego, ambos equipos se enfrentarán en el NRG Stadium de Houston en una eliminatoria que promete intensidad, ritmo y máxima tensión.

El encuentro comenzará a las 19:00 horas de España (hora peninsular) y podrá seguirse en directo mediante DAZN Mundial, plataforma que ofrece la cobertura completa de los 104 partidos del Mundial FIFA 2026. Los usuarios españoles también podrán acceder a la transmisión a través de dispositivos compatibles y operadores que integran los contenidos de DAZN.

¿Dónde ver DAZN Mundial EN DIRECTO, Marruecos vs. Canadá por el Mundial 2026?

Los aficionados en España podrán seguir el partido entre Marruecos y Canadá mediante DAZN Mundial, servicio que cuenta con la emisión íntegra de la Copa Mundial FIFA 2026 y acceso a todos los encuentros del torneo. La plataforma ofrece transmisión en directo, repeticiones completas, estadísticas en tiempo real y programación especial durante toda la competición.

Además, los usuarios de Movistar Plus+ con acceso a DAZN también podrán disfrutar del encuentro desde la misma plataforma.

Opciones para ver DAZN Mundial en España

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¿En qué dispositivos puedo ver DAZN Mundial en España?

DAZN permite seguir el Mundial FIFA 2026 desde prácticamente cualquier dispositivo con conexión a internet, tanto en casa como fuera de ella.

Dispositivos compatibles con DAZN

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La plataforma permite además sincronizar varios dispositivos y acceder a la programación en directo o bajo demanda.

¿Cuánto cuesta DAZN Mundial en España?

DAZN habilitó una modalidad específica para seguir la Copa Mundial FIFA 2026 en España.

Precio para ver el Mundial 2026 en DAZN

Producto Precio Complemento Mundial FIFA 2026 19,99 € pago único DAZN Premium Incluye el Mundial 2026 Planes compatibles DAZN Posibilidad de añadir el Mundial por 19,99 €

Los usuarios con determinados planes pueden añadir el Mundial mediante un pago único de 19,99 euros, mientras que los suscriptores de DAZN Premium tienen acceso incluido al torneo.

¿Cómo suscribirse para ver todos los partidos del Mundial 2026?

Para acceder a la cobertura completa del Mundial FIFA 2026 mediante DAZN, sigue estos pasos:

Accede a DAZN España. Crea una cuenta con correo electrónico y contraseña. Selecciona un plan compatible o DAZN Premium. Añade el complemento de la Copa Mundial FIFA 2026 si corresponde. Introduce un método de pago válido. Confirma la suscripción y comienza a ver los partidos en directo.

Ventajas de DAZN Mundial

Los 104 partidos del Mundial 2026.

Emisión en directo y bajo demanda.

Cobertura multiplataforma.

Repeticiones completas.

Programación especial y análisis.

Estadísticas en tiempo real.

Acceso desde cualquier dispositivo compatible.

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO el Marruecos vs. Canadá por el Mundial 2026

Detalle Información Partido Marruecos vs. Canadá Competición Copa Mundial FIFA 2026 – Octavos de final Fecha Sábado 4 de julio de 2026 Horario en España 19:00 horas Streaming DAZN Mundial TV DAZN España Estadio NRG Stadium Lugar Houston, Estados Unidos

Partido gratis, Canadá vs. Marruecos: ver hoy ESPN, Disney Plus, DSports y DIRECTV. (Video: @canadasoccer)

Lectura de Noé Yactayo

Marruecos llega con la experiencia de haber competido en las instancias decisivas de los últimos grandes torneos, mientras que Canadá afronta una oportunidad histórica para seguir elevando el nivel de su proyecto. Más allá de los nombres propios, este partido parece definirse en los detalles: la gestión de la presión, la capacidad para sostener la intensidad y la toma de decisiones en los momentos clave. En eliminatorias tan equilibradas como esta, suele avanzar el equipo que mejor interpreta el contexto antes que el que acumula más talento sobre el papel.

Marruecos y Canadá disputarán uno de los cruces más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026. Los aficionados en España podrán seguir el encuentro íntegramente mediante DAZN Mundial, plataforma que ofrece acceso a todos los partidos de la Copa del Mundo y cobertura especial durante todo el torneo.

España y Austria se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este jueves 2 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, Canal La 1 HD, TVE, La2 de CAT, DAZN Mundial, TV Azteca 7, Azteca Deportes, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, GOL Caracol, Canal RCN, TyC Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)