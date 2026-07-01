Bélgica y Senegal se preparan para medir fuerzas en un duelo de eliminación direcya por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 este miércoles 01 de julio en el Lumen Field de Seattle, Washington (Estados Unidos). Consulta la hora por país y qué canales de TV transmiten el partido Bélgica vs. Senegal en vivo y en directo por diferentes plataformas , cuyo vencedor enfrentará en la próxima ronda del máximo torneo de selecciones de la FIFA al ganador del duelo Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina.

Bélgica y Senegal se enfrentan en un cruce determinante de la Copa Mundial FIFA 2026. Siga la cobertura del partido con los horarios oficiales y la lista de canales de televisión abierta. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

¿A qué hora ver EN VIVO Bélgica vs. Senegal por los 16avos de final del Mundial 2026 en varios países?

Para que no te pierdas el partido Bélgica vs. Senegal por los 16avos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 este miércoles 01 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 4:00 pm

Estados Unidos (CT): 3:00 pm

Estados Unidos (MT): 2:00 pm

Estados Unidos (PT): 1:00 pm

México (CDMX): 2:00 pm

España: 10:00 pm

Argentina: 5:00 pm

Brasil (Brasilia): 5:00 pm

Uruguay: 5:00 pm

Paraguay: 5:00 pm

Puerto Rico: 5:00 pm

República Dominicana: 5:00 pm

Bolivia: 4:00 pm

Chile (Santiago): 4:00 pm

Venezuela: 4:00 pm

Panamá: 3:00 pm

Ecuador: 3:00 pm

Perú: 3:00 pm

Colombia: 3:00 pm

Costa Rica: 2:00 pm

El Salvador: 2:00 pm

Guatemala: 2:00 pm

Honduras: 2:00 pm

Nicaragua: 2:00 pm

El Bélgica - Senegal por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿Qué canal transmite EN VIVO Bélgica vs. Senegal por los 16avos de final del Mundial 2026?

Este miércoles 01 de julio se podrá ver el partido Bélgica vs. Senegal por los 16avos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio

México: ViX Mexico

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

Alemania: Das Erste, ORF eins, SRF zwei, MagentaTV

Argentina: Flow Sports Argentina, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+

Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, CazéTV, Vivo Play

Colombia: Win Sports, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Win Play, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+

Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO, América Televisión, América tvGO, Paramount+, TV 360

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, inter

Costa Rica: FOX+

El Salvador: Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador

Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua

República Dominicana: Pio Deportes