La emoción del Mundial de Fútbol 2026 continúa con un apasionante enfrentamiento entre Bélgica y Senegal, dos selecciones que buscarán el pase a los octavos de final. En Chile, los fanáticos podrán seguir este compromiso completamente en vivo gracias a la señal de Chilevisión, que confirmó la transmisión gratuita del encuentro por televisión abierta y también a través de sus plataformas digitales.
Si no quieres perderte ningún detalle del partido, aquí te contamos cómo ver Chilevisión EN VIVO por TV e Internet, además de los horarios en distintos países para seguir el choque entre Bélgica y Senegal desde cualquier lugar.
¿Cómo ver Chilevisión EN VIVO por TV y por Internet?
Los aficionados en Chile podrán seguir el partido entre Bélgica y Senegal mediante la señal abierta de Chilevisión, disponible en la televisión digital terrestre y en los principales operadores de cable del país. Además, el canal ofrecerá la transmisión online a través de Chilevisión Web, permitiendo ver el encuentro desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.
Estas son las opciones para seguir el partido:
- TV abierta: Chilevisión.
- Streaming online: Chilevisión Web.
- Dispositivos compatibles: computadoras, celulares, tablets y Smart TV mediante el navegador o la plataforma oficial de Chilevisión.
La transmisión comenzará con la previa del encuentro, seguida del relato en vivo y el análisis posterior al partido.
¿A qué hora juega Bélgica vs. Senegal? Horarios por país
El partido entre Bélgica y Senegal se disputará este miércoles 1 de julio de 2026 en el Lumen Field de Seattle, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
|País
|Hora
|Chile
|4:00 p.m.
|Perú
|3:00 p.m.
|Colombia
|3:00 p.m.
|Ecuador
|3:00 p.m.
|Bolivia
|4:00 p.m.
|Venezuela
|4:00 p.m.
|Paraguay
|5:00 p.m.
|Argentina
|5:00 p.m.
|Uruguay
|5:00 p.m.
|Brasil
|5:00 p.m.
|México (CDMX)
|2:00 p.m.
|Estados Unidos (ET)
|5:00 p.m.
|Estados Unidos (PT)
|2:00 p.m.
|España
|10:00 p.m.