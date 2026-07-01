La emoción del Mundial de Fútbol 2026 continúa con un apasionante enfrentamiento entre Bélgica y Senegal, dos selecciones que buscarán el pase a los octavos de final. En Chile, los fanáticos podrán seguir este compromiso completamente en vivo gracias a la señal de Chilevisión, que confirmó la transmisión gratuita del encuentro por televisión abierta y también a través de sus plataformas digitales.

Si no quieres perderte ningún detalle del partido, aquí te contamos cómo ver Chilevisión EN VIVO por TV e Internet, además de los horarios en distintos países para seguir el choque entre Bélgica y Senegal desde cualquier lugar.

¿Cómo ver Chilevisión EN VIVO por TV y por Internet?

Los aficionados en Chile podrán seguir el partido entre Bélgica y Senegal mediante la señal abierta de Chilevisión, disponible en la televisión digital terrestre y en los principales operadores de cable del país. Además, el canal ofrecerá la transmisión online a través de Chilevisión Web, permitiendo ver el encuentro desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

Estas son las opciones para seguir el partido:

TV abierta: Chilevisión.

Chilevisión. Streaming online: Chilevisión Web.

Chilevisión Web. Dispositivos compatibles: computadoras, celulares, tablets y Smart TV mediante el navegador o la plataforma oficial de Chilevisión.

La transmisión comenzará con la previa del encuentro, seguida del relato en vivo y el análisis posterior al partido.

¿A qué hora juega Bélgica vs. Senegal? Horarios por país

El partido entre Bélgica y Senegal se disputará este miércoles 1 de julio de 2026 en el Lumen Field de Seattle, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.