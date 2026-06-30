Hay historias que se apagan porque la audiencia deja de acompañarlas y otras que tienen decidido su final desde el primer día. En ese segundo grupo está “From”, la serie de terror de MGM+ que se volvió uno de los títulos más comentados de la plataforma y que siempre tuvo un punto de llegada claro. Así, con la ficción preparando su despedida en la temporada 5, lo que toca ahora es revisar qué hay detrás de esa decisión y cómo la definieron sus propios creadores.

Vale precisar que el show televisivo se centra en un pueblo que atrapa a cualquiera que entra y no los deja salir.

Allí, los habitantes intentan llevar una vida más o menos normal mientras buscan desesperadamente una forma de escapar, aunque por la noche aparecen criaturas que salen del bosque y convierten la supervivencia en una rutina de terror.

Antes de continuar, mira el tráiler de “From”:

¿POR QUÉ “FROM” LLEGARÁ A SU FINAL EN LA TEMPORADA 5?

La razón principal tiene que ver con una estructura narrativa definida desde el inicio del proyecto.

John Griffin, el creador de la serie, le confirmó a The Hollywood Reporter que cinco temporadas siempre fue la meta y que la intención era dejar que la propia historia indicara cuándo debía terminar.

Él explicó que, al llegar a la muerte de Jim (Eion Bailey), el equipo sintió que había alcanzado el “final del principio”, el cierre de la etapa inicial del relato.

A partir de ahí, la cuarta entrega se vivió como el “principio del final”, el tramo en el que todo comienza a encaminarse de forma natural hacia su desenlace.

El creador destacó, además, que han podido desarrollar “From” con el respaldo pleno de Michael Wright y de todo el equipo de MGM+, algo poco común en este tipo de producciones.

Así, esa libertad confirma que se trata de un cierre acordado por los responsables creativos y no de una cancelación inesperada.

¿QUÉ DIJERON LOS CREADORES SOBRE EL GRAN FINAL DE “FROM”?

En una sesión de preguntas y respuestas en Reddit, recogida por CBR, Jeff Pinkner y John Griffin definieron el tono del cierre con una sola palabra: “Endgame” (el final del juego).

En ese sentido, ambos explicaron que el desenlace que verá el público será el mismo que tenían imaginado desde el comienzo, aunque los detalles del camino hacia ese final fueron cambiando durante el proceso de escritura.

Según el comunicado conjunto recogido por MGM+, el equipo creativo también describió esta etapa como la oportunidad de “ver nuestra historia llegar a su conclusión”, una frase que refuerza la idea de un final negociado con tiempo.

¿EL FINAL DE “FROM” ESTÁ RELACIONADO CON BAJOS DATOS DE AUDIENCIA?

La respuesta corta es NO. De acuerdo con Amazon MGM Studios, “From” se convirtió en el título más visto en la historia de MGM+, un hito alcanzado con el estreno de su cuarta temporada.

Por si fuera poco, la crítica también acompaña ese éxito, con una aprobación de 96% de su penúltima entrega en Rotten Tomatoes.

De esta manera, a diferencia de otros proyectos, todo parece indicar que el público realmente extrañará a esta producción.

Marielle está interpretada por la actriz Kaelen Ohm en la serie de televisión "From" (Foto: MGM International TV Productions)