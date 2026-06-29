Si eres de los que ya está contando los días para descubrir qué ocurrirá con esa ciudad de la que nadie puede escapar, esta nota es para ti. Y es que la serie de terror “From”, convertida en un fenómeno de culto, ha anunciado una noticia que emociona y genera nostalgia a la vez: la temporada 5 será la última entrega de la producción de MGM+. Pero, ¿cuándo se estrenará el capítulo final de esta pesadilla televisiva? Pues, Gestión Mix te invita a averiguarlo en las siguientes líneas.

Vale precisar que la ficción lleva varios años construyendo una mitología cada vez más densa, con criaturas nocturnas, símbolos protectores y personajes atrapados en un pueblo que parece normal de día y se convierte en una trampa mortal apenas cae la noche.

Así, ha cautivado tanto a quienes disfrutan del terror clásico como a quienes prefieren el misterio de largo aliento.

Antes de continuar, mira el tráiler de “From” - Temporada 4:

¿QUÉ SE HA CONFIRMADO SOBRE EL FUTURO DE LA SERIE “FROM”?

Según The Hollywood Reporter, el pasado 15 de abril del 2026 MGM+ confirmó que la serie tendrá una quinta temporada y que esa entrega será la última de la serie.

Además, el creador John Griffin, junto al director Jack Bender y al showrunner Jeff Pinkner, anunció que esta tanda de episodios final ya está en proceso de producción.

¿CUÁNDO SE LANZA “FROM” - TEMPORADA 5?

Si bien todavía no existe una fecha exacta de estreno para la temporada 5 de “From”, todo parece indicar que llegará a las pantallas en el 2027.

Y es que, dado el ritmo habitual de estrenos de MGM+, un lanzamiento hacia la segunda mitad del 2027 resulta el escenario más probable.

Sin embargo, mientras no haya confirmación por parte del equipo oficial de la ficción, esta fecha debe ser tomada solo como referencia.

Importante: el rodaje de la temporada final comienza este año en Halifax, Nueva Escocia, la misma locación donde se ha filmado toda la serie.

¿QUÉ SABEMOS SOBRE EL CIERRE DE “FROM”?

Según declaraciones del creador John Griffin, recogidas por The Hollywood Reporter, la idea de cinco temporadas estuvo planteada desde el inicio del proyecto.

Griffin explicó que el propio relato fue marcando los tiempos de cierre, y que la muerte de Jim en la tercera entrega funcionó como el final del primer gran tramo de la trama.

¡Atención, SPOILERS ! Cabe resaltar que la temporada 4 terminó reacomodando piezas centrales de la historia: Jade y Tabitha quedaron atrapadas bajo el Árbol Botella, mientras Mari y Elgin murieron en encuentros distintos.

De esta manera, la temporada final buscará responder los misterios centrales en torno al Hombre de Amarillo, el Niño de Blanco y la lógica detrás del escape del pueblo.

La trama de "From" se ambienta en un pueblo pesadillesco en el corazón de los Estados Unidos que atrapa misteriosamente a todos los viajeros que entran en él (Foto: MGM International TV Productions)