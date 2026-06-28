La recta final de una de las series de terror más discutidas y exitosas de la TV contemporánea ya está en marcha. Y es que “From”, la producción de MGM+ encabezada por Harold Perrineau, regresará con su temporada 5, esta vez con un anuncio clave: será la última. Así, si ya estás contando los días para descubrir cómo se resuelve la historia, aquí Gestión Mix te cuenta todo lo que necesitas saber sobre esta quinta entrega y el destino del show televisivo. ¡Toma nota!

Vale precisar que la serie sigue a un grupo de personas atrapadas en un pueblo del que resulta imposible escapar, donde la vida cotidiana convive con criaturas que acechan apenas cae la noche.

Entonces, con el horror y el misterio como motores de la historia, la producción se convirtió en el título ideal para un tipo de espectador paciente, dispuesto a sostener teorías a lo largo de varios meses.

Antes de continuar, mira una escena del episodio final de “From” - Temporada 4:

¿CUÁNDO SE LANZA LA TEMPORADA 5 DE “FROM”?

MGM+ confirmó la renovación de la ficción para una quinta entrega que funcionará como cierre definitivo del relato.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el rodaje de los nuevos episodios está programado para comenzar este 2026 en Halifax, Nueva Escocia, la misma locación canadiense donde se ha filmado todo el proyecto.

Así, MGM+ apuntaría a un estreno en algún momento del 2027, aunque todavía no hay una fecha exacta anunciada.

¿POR QUÉ “FROM” ACABARÁ CON SU TEMPORADA 5?

En diálogo con el referido medio, John Griffin explicó que cinco temporadas fueron siempre el plan trazado para la serie, dejando que la propia historia determinara el momento de cerrar el ciclo.

En ese sentido, según el creador, la muerte del personaje de Jim en la tercera entrega funcionó como el final del primer acto narrativo, mientras que la cuarta temporada se convirtió naturalmente en el arranque del último tramo.

Asimismo, en palabras del propio Griffin, hubo “una buena dosis de introspección” antes de decidir no continuar con una sexta entrega, pues alargar la trama habría respondido más al apego del equipo creativo que a las necesidades del propio relato.

¿DE QUÉ TRATARÁ LA TEMPORADA FINAL DE “FROM”?

Se espera que la temporada 5 de “From” aborde los tres hilos centrales de la mitología de la ficción: el rol del Hombre de Amarillo, la figura del Niño de Blanco y la lógica detrás de la posibilidad de escapar del pueblo.

¡Atención SPOILERS ! Cabe resaltar que el episodio final de la cuarta entrega de la serie de terror de MGM+, estrenado el domingo 28 de junio del 2026 bajo el título “If a Tree Falls in the Forest”, dejó a los residentes en su momento más vulnerable, luego de que Sophia destruyera todos los talismanes que protegían tanto el pueblo como la Casa Colonia.

Por otro lado, Mari murió a manos de la criatura conocida como Smiley, Elgin fue asesinado por Sophia tras negarse a colaborar con ella, y Fatima se sacrificó transformándose en una de las criaturas para salvar a Jade y Tabitha.

De esta manera, el desenlace dejó pendiente el destino de Jade y Tabitha dentro del túnel, así como el verdadero propósito de los huesos que el grupo logró desenterrar, dos cabos sueltos que seguro retomará la quinta y última temporada del espectáculo.

Sophia es un personaje clave a lo largo de la serie de terror "From". Ella está interpretada por la actriz canadiense Julia Doyle (Foto: MGM International TV Productions)