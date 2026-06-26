Si has pasado toda la cuarta entrega de “From” marcando en el calendario cada domingo, es momento de alistarse: la espera está a punto de terminar. Y es que la serie de terror que tiene a buena parte de internet obsesionada con pueblos malditos y criaturas que acechan de noche llega al episodio final de su temporada 4, con la advertencia de que nada volverá a ser igual. Así, si el capítulo anterior te dejó con más preguntas que respuestas, aquí Gestión Mix te cuenta cuándo se estrena y cómo ver este desenlace clave a través de MGM+.

Vale precisar que la ficción se ha convertido en una de las apuestas de terror más comentadas del streaming, sobre todo por su capacidad de mantener a sus espectadores atrapados en un misterio que se estira capítulo a capítulo sin perder tensión.

Además, su premisa, la de un pueblo que no deja salir a quien entra, ha generado una comunidad de fans que dedica horas a teorizar en redes sociales sobre cada pista.

En este contexto, el episodio final de la temporada llega justo cuando varias tramas centrales están a punto de cruzarse: desde el destino de Jade y Tabitha hasta el verdadero rostro del Hombre de Amarillo.

Antes de continuar, mira el tráiler de “From 4”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL FINAL DE “FROM” - TEMPORADA 4?

El episodio final de la temporada 4 de la serie, titulado “If a Tree Falls in the Forest…" (“Si un árbol cae en el bosque…“), se estrena el domingo 28 de junio del 2026.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL FINAL DE “FROM” - TEMPORADA 4?

Este importante capítulo de “From” estará disponible vía streaming desde las 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET).

Por otro lado, la emisión en la señal televisiva de MGM+ está programada para las 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) de ese mismo día. Es decir, en el horario nocturno para la audiencia de Estados Unidos.

¿CÓMO VER EL FINAL DE CUARTA TEMPORADA DE “FROM”?

“From” se transmite a través de MGM+, el servicio de streaming premium operado por Amazon MGM Studios, y como complemento dentro de Amazon Prime Video o Apple TV+.

Por lo tanto, el acceso depende de la suscripción activa que tenga disponible cada usuario.

Este es el LINK OFICIAL del final de la temporada 4 de la producción.

LA TRAMA DEL EPISODIO FINAL DE “FROM” - TEMPORADA 4

De acuerdo con la sinopsis, difundida por MGM+ para este episodio, la búsqueda de Boyd por llevar a los residentes de regreso a casa llega a un cruce de caminos aterrador, y nada volverá a ser igual.

Como recordamos, en el capítulo anterior, Jade y Tabitha finalmente lograron entrar al túnel y desenterrar los huesos de los niños Anghkooey, aunque quedaron rodeadas por las criaturas.

Asimismo, el árbol de botellas, vinculado al faro y al portal hacia el mundo real, también quedó en el centro de la trama tras la advertencia del Niño de Blanco a Victor sobre los riesgos de removerlo.

Jade Herrera, interpretado por el actor canadiense David Alpay, en la temporada 4 de la serie de terror "From" (Foto: MGM International TV Productions)