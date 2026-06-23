“From” se acerca a uno de esos momentos en los que toda la tensión y las semanas de incertidumbre se condensan en una sola hora de pantalla. Y es que la serie de terror y misterio de MGM+ está a punto de cerrar su cuarta temporada, y quienes han acompañado cada giro de la trama saben que este capítulo no es uno más. Así, si no quieres quedarte fuera, aquí te cuento de qué trata el episodio, cuándo se estrena y qué debes tener presente antes de darle play.

Vale precisar que la ficción se ha convertido en una de las apuestas más sólidas del catálogo de horror televisivo en los últimos años, con una base de seguidores que crece con cada entrega.

Además, ha mantenido un tono especialmente oscuro, pensado para un público fiel a las narrativas de misterio sostenido.

Antes de continuar, mira el tráiler de “From 4”:

LA SINOPSIS OFICIAL DEL EPISODIO FINAL DE “FROM” - TEMPORADA 4

El episodio 04x10, titulado “If a Tree Falls in the Forest…" (“Si un árbol cae en el bosque…“), es el final de temporada y el capítulo 40 de la serie en total.

La sinopsis oficial, compartida en la página de MGM+, indica que la misión de Boyd (Harold Perrineau) para llevar a los residentes de vuelta a casa llega a una encrucijada aterradora, y nada volverá a ser como antes.

Importante: el episodio está dirigido por Jack Bender y su título alude al clásico experimento filosófico que pregunta si un árbol que cae en un bosque, sin nadie cerca, llega realmente a producir sonido.

¿CÓMO VER EL EPISODIO FINAL DE “FROM” - TEMPORADA 4?

El capítulo 10 de la cuarta temporada de “From” se estrena el domingo 28 de junio del 2026.

Cabe resaltar que la serie se transmite por MGM+, disponible como suscripción independiente o como complemento dentro de Amazon Prime Video y Apple TV+.

Quienes sigan la producción vía streaming podrán ver el episodio desde las 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) .

. Por otro lado, la emisión por la señal televisiva de MGM+ está prevista para las 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) de ese mismo día.

¿QUÉ SIGUE DESPUÉS DEL EPISODIO FINAL DE “FROM” - TEMPORADA 4?

Para alegría de muchos fans, “From” ya fue renovada para una quinta temporada, la cual cerrará de manera definitiva la historia del pueblo y sus misterios.

Y si bien todavía no tiene fecha de estreno confirmada, se presume que esta llegaría a las pantallas en algún momento del 2027.

Tabitha Matthews, interpretada por Catalina Sandino Moreno, y Jade Herrera, a quien le da vida David Alpay, en la temporada 4 de la serie "From" (Foto: MGM International TV Productions)