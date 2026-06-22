La recta final de una de las temporadas más comentadas de “From” ya empezó. Y es que la serie de terror y misterio de MGM+ atraviesa un momento clave que mantiene a los fans analizando teorías, símbolos y pistas que se han acumulado durante las últimas semanas. De esta manera, si quieres saber cuándo ver el desenlace de la cuarta entrega y qué se puede anticipar de un episodio (04x10) que apunta a resolver varias dudas que la historia viene arrastrando, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que el show televisivo mezcla horror sobrenatural con drama humano en torno a un pueblo que atrapa a quien entra en él.

De esta manera, el proyecto pertenece al género de horror psicológico con tintes de ciencia ficción, pensado para un público adulto que disfruta de los misterios de largo aliento, al estilo de propuestas como “Lost”.

Antes de continuar, mira el tráiler de “From” - Temporada 4:

FECHA DE ESTRENO DEL EPISODIO FINAL DE LA TEMPORADA 4 DE “FROM”

El décimo y último episodio de la cuarta entrega de la serie, titulado “If a Tree Falls in the Forest…” (en español: "Si un árbol se cae en el bosque…“), se estrena el domingo 28 de junio del 2026.

Quienes vean la serie vía streaming tendrán el capítulo disponible desde las 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET).

La emisión en la señal televisiva MGM+, por su parte, está programada para las 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) de ese mismo día.

Importante: “From” se transmite en exclusiva por MGM+. Se puede acceder a la producción mediante la suscripción independiente de la plataforma o como complemento dentro de Amazon Prime Video y Apple TV+.

¿QUÉ PASÓ EN EL EPISODIO 9 DE LA TEMPORADA 4 DE “FROM”?

El episodio 04x09 de la ficción, titulado “The Calm Before”, dejó varias tramas abiertas: de acuerdo con Sportskeeda, Jade (David Alpay) y Tabitha (Catalina Sandino Moreno) ingresaron al túnel y hallaron los huesos de los niños Anghkooey, mientras las criaturas despertaban al otro lado de una barrera improvisada.

Por otro lado, Sophia (Julia Doyle) manipuló a Clara (Katerina Bakolias) para envenenar a Fatima (Pegah Ghafoori) con su propia sangre, en un patrón similar al usado antes contra Henry (Robert Joy).

Asimismo, Elgin (Nathan D. Simmons) encontró una fotografía de la Sophia original, lo que reveló una regla clave sobre las transformaciones del Hombre de Amarillo.

De esta forma, el destino de Elgin, la posible transformación de Fatima y la suerte de Jade y Tabitha en el túnel quedan como las principales incógnitas que el capítulo final deberá resolver.

EL LUGAR DE LA TEMPORADA 4 DENTRO DE LA FRANQUICIA “FROM”

Esta temporada 4 funciona como la penúltima entrega de “From”, ya que MGM+ confirmó, en abril del 2026, que la producción tendrá una quinta y última tanda de episodios.

Es decir, es una especie de “puente” hacia la conclusión que llegaría en algún momento del 2027.

Para quien recién se suma a la serie, lo recomendable es seguir el orden cronológico de estreno: temporada 1, 2, 3 y 4, dado que la trama avanza de forma progresiva sin entregas independientes entre sí.

Jade, interpretado por David Alpay, y Tabitha, a quien le da vida Catalina Sandino Moreno, unen fuerzas en la temporada 4 de la serie "From" (Foto: MGM International TV Productions)