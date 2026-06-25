La temporada 4 de “From” está a punto de despedirse de las pantallas y, fiel al estilo de esta serie de terror, el misterio comienza incluso antes de que avance el primer minuto de cada capítulo. Así, en esta ocasión, no es la historia en sí la que tiene intrigados a los seguidores, sino el propio nombre del episodio 10, con el que concluye esta cuarta entrega del show televisivo. Se trata de un título que, de entrada, podría confundirse con el de un texto filosófico más que con el de una producción situada en un pueblo del que nadie consigue escapar.

Vale precisar que la ficción se ha caracterizado desde el inicio por poner a los habitantes de Fromville frente a amenazas cada vez más violentas.

Eventualmente, en esta entrega, esa tensión se ha intensificado, con el pueblo al borde del colapso y sus protagonistas tomando decisiones cada vez más desesperadas.

Antes de continuar, mira el tráiler de “From” - Temporada 4:

EL SIGNIFICADO DETRÁS DEL TÍTULO DEL EPISODIO FINAL DE “FROM” - TEMPORADA 4

El nombre del capítulo es “If a Tree Falls in the Forest…" (en español: “Si un árbol cae en el bosque...”), una referencia directa al clásico experimento filosófico que se pregunta si un árbol que cae sin nadie cerca produce o no un sonido.

Según Philosophy Break, el dilema cuestiona la relación entre la percepción y la realidad: si definimos el sonido como una vibración física del aire, la respuesta es sí, pero si lo entendemos como una experiencia consciente, sin un oído que la perciba, no habría tal sonido.

Así, pensadores como Berkeley, Kant y el físico Max Planck han discutido variantes de esa idea a lo largo de los siglos.

Cabe resaltar que la frase encajaría a la perfección con el destino de los habitantes de Fromville. Y es que, si algo terrible les ocurre dentro de ese universo aislado, nadie en el mundo exterior llegaría a saberlo jamás.

¿DE QUÉ TRATA EL EPISODIO FINAL DE “FROM” - TEMPORADA 4?

La sinopsis oficial del episodio, de acuerdo con MGM+, explica que la búsqueda de Boyd por llevar a los residentes de regreso a casa llega a un cruce de caminos aterrador, y nada volverá a ser igual.

Además, el capítulo anterior, “The Calm Before”, dejó a Jade y Tabitha atrapados en los túneles subterráneos junto a las criaturas, mientras Sophia manipulaba la escalera que debía sacarlos de ahí.

¿CÓMO VER EL EPISODIO FINAL DE “FROM” - TEMPORADA 4?

El episodio 10, el final de la temporada 4 de “From”, se estrena el domingo 28 de junio del 2026.

Importante: la serie se emite a través de MGM+, disponible tanto como suscripción autónoma como añadido dentro de Amazon Prime Video y Apple TV+.

Quienes sigan la producción en el streaming podrán acceder al capítulo desde las 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) .

. La transmisión por la señal televisiva de MGM+, por su parte, queda fijada para las 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) de ese mismo día.

La actriz colombiana Catalina Sandino Moreno interpreta a Tabitha Matthews en la serie "From" (Foto: MGM International TV Productions)