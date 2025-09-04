Uruguay vs. Perú se enfrentan este jueves 4 de septiembre en el Estadio Centenario de Montevideo por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La Celeste necesita solo un empate para asegurar su boleto, mientras que Perú depende de un milagro para mantener viva la esperanza del repechaje. El duelo arranca a las 20:30 (hora local), y aquí puedes revisar los canales confirmados para ver el partido en Estados Unidos, México y España.

Uruguay vs. Perú: horarios y canales por país

País Hora local Canales / Plataformas confirmadas Uruguay 20:30 DSports, DGO, AUF TV, Canal 5, Antel TV Perú 18:30 América TV, ATV, Movistar Deportes, Movistar Play México (CDMX) 17:30 Sky Plus (en cable) — Movistar reporting indicates Sky Plus Estados Unidos (ET) 19:30 Fanatiz USA — streaming España 01:30 (viernes) Movistar Liga de Campeones (Movistar Plus+)

Uruguay vs. Perú: el historial

El de este jueves será el décimo encuentro que la Celeste y la Blanquirroja disputarán en ese mismo estadio por las eliminatorias sudamericanas. Hasta el momento, Uruguay ganó siete, igualaron en una oportunidad y Perú golpeó en las dos restantes, la última en 2004 con anotaciones de Nolberto Solano, Claudio Pizarro y Jefferson Farfán.

Y a diferencia de lo ocurrido en los últimos cuatro, este será el primero que no tendrá a ninguno de los dos goleadores históricos de ambas selecciones: Luis Suárez y Paolo Guerrero. El uruguayo anunció el año pasado que no defendía más a la Celeste, al tiempo que el peruano se perderá el juego por una lesión.

Uruguay vs. Perú: posibles alineaciones

Con Nahitan Nández y Ronald Araujo suspendidos, Guillermo Varela y Sebastián Cáceres tendrán un lugar en el once del argentino Marcelo Bielsa, liderado en el centro del campo por Federico Valverde y Rodrigo Bentancur.

Asimismo, es casi un hecho que Rodrigo Aguirre ocupará el centro del ataque, ya que Darwin Núñez tampoco podrá ser de la partida por estar sancionado.

De esta forma, el once de Uruguay sería con Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez.

Del otro lado, Kenji Cabrera podría ocupar el lugar en el que habitualmente juega Guerrero, al tiempo que Yosimar Yotún volvería a la titularidad en su vuelta a la selección después de recuperarse de una complicada lesión de ligamentos de la rodilla que lo mantuvo alejado de la competición por más de un año.

Ibáñez apostaría así por un equipo con Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Andy Polo, Erick Noriega, Christofer Gónzales, Yoshimar Yotún; Kenji Cabrera y Luis Ramos.

La selección de Uruguay recibe a su similar de Perú en el Estadio Centenario de Montevideo por la Fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial FIFA 2026. | Crédito: Ronie Bautista / GEC