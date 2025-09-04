La Celeste se juega la clasificación directa a la Copa del Mundo 2026. El equipo de Marcelo Bielsa tendrá el empuje de miles de hinchas para el partido Uruguay vs. Perú h oy, jueves 04 de septiembre, a partir de las 6:30 p.m. (PERU/ECU/COL), 8:30 p.m. (URU/ARG) en el Estadio Centenario, ciudad de Montevideo . Para todo el público uruguayo, podrás ver el partido en vivo online y gratis por la transmisión de AUF TV y VTV Plus Online desde cualquier dispositivo móvil.

Dónde ver AUF TV, Uruguay vs. Perú EN VIVO por Eliminatorias 2026

Para ver el partido entre Uruguay vs. Perú por la Jornada 17 de las Eliminatorias 2026 vía AUF TV en vivo, sigue estos pasos:

Ingresa al sitio oficial: www.AUF.TV

Realiza la compra del evento desde la misma plataforma.

Disfruta la transmisión en vivo a través del sitio web o la app de AUF TV con tu usuario.

Cómo descargar AUF TV para ver Uruguay vs. Perú EN VIVO GRATIS

Puedes descargar la app oficial de AUF TV según el sistema operativo de tu dispositivo móvil. Está disponible en Google Play Store para Android y en la App Store de Apple para iOS. Así podrás seguir el partido Uruguay vs. Paraguay desde tu celular, tablet, computadora o Smart TV con total comodidad.

Alineaciones posibles de Uruguay y Perú para la fecha 17

Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Manuel Ugarte, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur; Facundo Pellistri, Federicio Viñas y Brian Rodríguez.

Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña; Kenyi Cabrera, Kevin Quevedo y Luis Ramos.

Fecha, hora TV y streaming para ver Uruguay vs. Perú

Fecha: jueves 4 de septiembre de 2025

Estadio: Estadio Centenario de Montevideo

Horario: 8:30 p.m. (Montevideo), 6:30 p.m. (Lima)

Jornada: 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026