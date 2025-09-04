Todo o nada. La selección peruana se juega su última oportunidad en las Eliminatorias Conmebol 2026 cuando enfrente a Uruguay este jueves 4 de septiembre, a las 18:30 horas de Lima (20:30 en Montevideo; 7:30 p. m. ET / 4:30 p. m. PT) , en el Estadio Centenario de Montevideo. ¿Quieres ver el juego de la Blanquirroja en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial del cotejo para el público peruano estará a cargo del Canal 4 de América Televisión en señal abierta y en cableoperadores como Movistar TV, Claro TV y DIRECTV. Aquí te contamos los números de los canales y la forma de verlo online por streaming.

¿Dónde ver América TV EN VIVO, Perú vs. Uruguay por Eliminatorias 2026?

América Televisión se encuentra disponible en todo el territorio nacional por señal abierta desde el Canal 4. Asimismo, puedes disfrutar de los programas con los cableoperadores de Claro TV, Movistar TV y DirecTV. De esta manera, podrá ver el partido Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Señal abierta de América TV

Canal 4.1 (TDT): señal abierta en Lima y Callao

Canal 4 (analógico): señal abierta en Lima y Callao

América TVGO: canal de televisión por cable y streaming

Cableoperadores con América TV

Canal 104 (SD) y Canal 804 (HD) en Movistar TV

Canal 4 (SD) y Canal 1004 (HD) en Claro TV

Canal 194 (SD/HD) y Canal 1194 (HD) en DIRECTV

¿Cómo ver América TV ONLINE desde USA, México y España?

Si deseas ver el Canal 4 de América Televisión o la app de América tvGO en Estados Unidos, España, México o cualquier otro país del extranjero, déjame decirte que sí es posible. Solo necesitas conseguir una VPN legal para acceder de forma segura, como NordVPN, Surfshark VPN, PrivateVPN, entre otras opciones. Sigue estos pasos para hacerlo:

Contrata una VPN (segura y confiable) que cuente con servidores en Perú.

Descarga la VPN de tu preferencia e instálala en tu dispositivo: Smart TV, tablet, PC o teléfono móvil.

Conéctate a un servidor en Perú, país donde se transmite la señal de América TV.

Una vez conectado a Perú, accede al sitio web de América tvGO o sintoniza el canal 4 de América Televisión para disfrutar de su programación en tu Smart TV, PC, tablet o celular.

Horario, TV y dónde ver en vivo Perú vs. Uruguay por Eliminatorias 2026

Fecha : Jueves 4 de septiembre de 2025

: Jueves 4 de septiembre de 2025 Hora : 18:30 de Lima (7:30 pm ET / 4:30 pm PT)

: 18:30 de Lima (7:30 pm ET / 4:30 pm PT) TV : América Televisión (Canal 4) | Streaming : América tvGO

: América Televisión (Canal 4) | : América tvGO Lugar: Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay