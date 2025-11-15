El combate por el título coestelar de UFC 322 ya es oficial, con Valentina Shevchenko vs. Zhang Weili listas tras dar el peso este sábado 15 de noviembre desde el Madison Square, ciudad de Nueva York . ‘Bullet’ (25-4-1 MMA, 14-3-1 UFC), la campeona actual de peso mosca femenino, afronta la segunda defensa de su segundo reinado. Recibirá a la exmonarca de peso paja en dos ocasiones, ‘Magnum’ (26-3 MMA, 10-2 UFC), en lo que se considera una de las peleas más trascendentales en la historia de las MMA femeninas. Conoce la hora exacta, qué canal TV y dónde ver online la pelea en vivo en Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo.

El combate coestelar del evento en el Madison Square Garden (disponible en ESPN+ PPV, ESPNews, FX, Disney+, ESPN+) tiene una doble implicación: Shevchenko busca afianzar su legado como la GOAT de las 125 libras, mientras que Weili intenta emular a Amanda Nunes al conseguir títulos en dos divisiones de UFC.

La pelea por el título del evento coestelar de UFC 322 entre Valentina Shevchenko y Zhang Weili es oficial después de que ambas mujeres dieran el peso. (Foto: AFP / Composición Gestión Mix)

A qué hora ver la pelea Shevchenko vs. Zhang desde el Madison Square

Jack Della Maddalena defiende el título de peso welter contra Islam Makhachev y la campeona de peso mosca femenino, Valentina Shevchenko, se enfrenta a Zhang Weili. Vea UFC 322 el sábado 15 de noviembre con la cobertura preliminar a partir de las 8 p. m. ET / 5 p. m. PT y la cartelera principal de pago por evento a partir de las 10 p. m. ET / 7 p. m. PT.

Dónde ver Shevchenko vs. Zhang EN VIVO por TV y Online desde Estados Unidos

Las preliminares tempranas comienzan a las 6 p. m. ET / 3 p. m. PT en ESPN+ y UFC FIGHT PASS. Las preliminares comienzan a las 8 p. m. ET / 5 p. m. PT en ESPN, ESPN 2 y ESPN+ en Estados Unidos, y la cartelera principal donde peleará Valentina Shevchenko vs. Weili Zhang se transmitirá exclusivamente por ESPN+ PPV en Estados Unidos a las 10 p. m. ET / 7 p. m. PT .

Contenido Hora (ET/PT) Canal/Plataforma Cartelera Principal 22:00 ET / 19:00 PT ESPN+ Preliminares 20:00 ET / 17:00 PT ESPN News y ESPN+ Preliminares Tempranas 18:00 ET / 15:00 PT UFC Fight Pass

Cartelera completa de UFC 322: coestelar Shevchenko vs. Zhang

Islam Makhachev -285 (c) vs. Jack Della Maddalena +230, título de peso welter

Valentina Shevchenko -135 (c) vs. Zhang Weili +115, título de peso mosca femenino

Sean Brady -130 vs. Michael Morales +110, peso welter

Carlos Prates -175 vs. Leon Edwards +145, peso welter

Benoit Saint Denis -180 vs. Beneil Dariush +150, peso ligero

Bo Nickal -205 vs. Rodolfo Vieira +170, peso medio

Gregory Rodrigues -185 vs. Roman Kopylov +154, peso medio

Erin Blanchfield -258 vs. Tracy Cortes +210, peso mosca femenino

Malcolm Wellmaker -155 vs. Cody Haddon +130, peso gallo

Kyle Daukaus -425 vs. Gerald Meerschaert +330, peso medio

Pat Sabatini -130 vs. Chepe Mariscal +110, peso pluma

Fatima Kline -520 vs. Angela Hill +390, peso paja femenino

Baisangur Susurkaev -1050 vs. Eric McConico +675, peso medio

Matheus Camilo -162 vs. Viacheslav Borshchev, peso ligero

