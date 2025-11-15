Todo listo para el evento más esperado del año. Islam Makhachev hará su debut en la categoría de peso welter, enfrentando al campeón Jack Della Maddalena, en lo que será el UFC 322 desde el Madison Square Garden, este sábado 15 de noviembre. Por si fuera poco, la pelea coestelar será entre dos campeonas: Valentina Shevchenko vs. Weili Zhang. Esta promete ser la cartelera del año, con otros combates destacados en la cartelera estelar.

¿A qué hora ver UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev EN VIVO?

Aquí te dejo con los horarios en diferentes partes del mundo para que puedas seguir la cartelera completa del UFC 322: Della Maddalena vs. Islam Makhachev, este sábado 15 de noviembre 2025.

Hora de inicio de las estelares en Estados Unidos: 10:00 p.m. Tiempo del Este.

10:00 p.m. Tiempo del Este. Hora de inicio de las estelares en España: 4:00 a.m. del domingo 16 de noviembre.

4:00 a.m. del domingo 16 de noviembre. Hora de inicio de las estelares en México: 9:00 p.m. Centro de México.

9:00 p.m. Centro de México. Hora de inicio de las estelares en Perú, Ecuador y Colombia: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Hora de inicio de las estelares en Argentina y Chile: 12:00 a.m. del domingo 16 de noviembre.

Hora de inicio Della Maddalena vs. Makhachev (aproximada): 12:30 a.m. ET en USA, 6:30 a.m. España, 12:30 a.m. Perú y Colombia, 11:30 p.m. México.

¿Dónde ver la pelea estelar del UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev EN VIVO?

La transmisión del UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev EN VIVO será a través de ESPN+ en Estados Unidos, ESPN vía Disney Plus en Latinoamérica, Fox Sports Premium en México y HBO Max en España. Estas son todas las opciones oficiales que tendrás a disposición para poder seguir el evento minuto a minuto.

Cartelera del UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev

Cartelera principal

Jack Della Maddalena (c) vs. Islam Makhachev — campeonato de peso wélter

Valentina Shevchenko (c) vs. Zhang Weili — campeonato de peso mosca

Leon Edwards vs. Carlos Prates — combate de peso wélter

Beneil Dariush vs. Benoit Saint-Denis — duelo en peso ligero

Roman Kopylov vs. Gregory Rodrigues — pelea de peso mediano

Cartelera preliminar

Baysangur Susurkaev vs. Eric McConico — enfrentamiento en peso mediano

Bo Nickal vs. Rodolfo Vieira — combate de peso mediano

Erin Blanchfield vs. Tracy Cortez — pelea de peso mosca

Kyle Daukaus vs. Gerald Meerschaert — choque en peso mediano

Angela Hill vs. Fatima Kline — combate de peso paja

UFC 322 EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: sábado 15 de noviembre de 2025

Lugar: Madison Square Garden

Horario cartelera estelar: 10:00 p.m. Tiempo del Este

Dónde ver: ESPN, ESPN+, MAX o Disney Plus