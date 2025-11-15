Este sábado 15 de noviembre, Jack Della Maddalena e Islam Makhachev tienen una cita con la historia. Ambos protagonizarán una pelea de infarto por el título peso wélter del UFC 322. El emblemático Madison Square Garden será el escenario del imperdible enfrentamiento. Para que te enteres a qué hora empieza y en qué canal transmiten el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, sigue leyendo esta nota.

Antes que nada, es importante que sepas que Della Maddalena es considerado como uno de los peleadores más temidos de su categoría, ya que no solo cuenta con un gran poder de nocaut, sino que también destaca por su volumen, resistencia y capacidad para mejorar a medida que el combate avanza.

Makhachev, por otro lado, tiene a su favor el hecho de que muchos lo ven como el mejor peso ligero de la historia y el actual libra por libra. Es realmente un especialista en lucha, por lo que buscará imponer su dominio en el piso. Sin duda, el main event del UFC 322 promete y mucho.

Jack Della Maddalena y Islam Makhachev mirándose cara a cara en la previa del vibrante duelo que protagonizarán. (Foto: @ufc / Instagram)

¿A qué hora ver Jack Della Maddalena vs. Islam Makhachev por UFC 322 desde USA?

Horarios Ciudades en Estados Unidos 10:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 9:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 8:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 7:00 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿A qué hora ver Jack Della Maddalena vs. Islam Makhachev por UFC 322 desde México?

Si te encuentras en México, ten en cuenta que puedes ver la pelea de Jack Della Maddalena vs. Islam Makhachev EN VIVO y EN DIRECTO por UFC 322 a partir de las 20:00 horas CDMX o 19:00 horas Baja California.

¿A qué hora ver Jack Della Maddalena vs. Islam Makhachev por UFC 322 desde España?

Si estás en España y quieres ver la pelea entre Jack Della Maddalena vs. Islam Makhachev por UFC 322, te cuento que podrás seguir el enfrentamiento EN VIVO y EN DIRECTO el domingo 16 de noviembre a partir de las 4:00 hora peninsular.

¿Qué canal transmite UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev EN VIVO desde USA?

En Estados Unidos, los combates preliminares del UFC 322 serán transmitidos por FX, ESPN News, Disney+ y ESPN Select (que reemplaza a ESPN+), mientras que el main event entre Della Maddalena vs. Makhachev se verá vía Pay-Per-View (PPV) exclusivamente por ESPN Select.

¿Qué canal transmite UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev EN VIVO desde México?

En México, podrás seguir las peleas de las preliminares del UFC 322 por UFC Fight Pass y FOX Sports 2, mientras que las estelares (la de Della Maddalena vs. Makhachev y la de Valentina Shevchenko vs. Zhang Weili) estarán disponibles en FOX Sports Premium.

¿Qué canal transmite UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev EN VIVO desde España?

En España, las peleas del UFC 322 se verán por UFC Fight Pass y Eurosport a través de MAX. Si te preguntas cómo es en el caso de Italia y Alemania, pues en esos países la transmisión correrá por cuenta de UFC Fight Pass y DAZN. Además, en el Reino Unido e Irlanda, los combates estarán disponibles en UFC Fight Pass, TNT Sports y Discovery+.

Finalmente, es fundamental que sepas que UFC Fight Pass, ESPN Knockout y Disney+ transmitirán el UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev en Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá.