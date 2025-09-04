Este jueves 4 de septiembre desde las 20:30 horas (Buenos Aires), 19:30 horas (Caracas) , juega la Selección Argentina vs. Venezuela en la decimoséptima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, desde el Estadio Monumental. Para seguir la cobertura en exclusiva y completa por TV y señal online, te comparto los horarios por país y dónde ver el partido en vivo online del juego entre Lionel Scaloni y Fernando Batista.

Argentina aseguró su clasificación en la jornada 14 de las Eliminatorias, incluso antes de lo que fue su victoria 4 a 1 frente a Brasil. Lionel Scaloni viene con un equipo cuajado y compacto con el objetivo de pensar en la Copa del Mundo. Además, algo relevante a destacar es que Lionel Messi jugará por última vez un partido con la selección por Eliminatorias en el Monumental de Buenos Aires.

La otra cara de la moneda es Venezuela. Si bien no viene del todo mal, sus chances de clasificar al Mundial sigue intacto; sin embargo, juega con la más fea en la penúltima fecha de las Eliminatorias. El objetivo más realista es cuidar el actual séptimo puesto que mantiene con sus actuales 18 puntos y llegar al repechaje.

A qué hora juega Argentina vs. Venezuela por Eliminatorias

Conoce la hora de inicio por país para ver el partido entre Argentina vs. Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

PARTIDO Argentina vs Venezuela FECHA Jueves, 4 de septiembre 2025 HORARIO 01:30 (España) (Viernes 5)

20:30 (Argentina)

19:30 (USA - Tiempo del Este)

18:30 (Colombia)

17:30 (México)

Dónde ver Argentina vs. Venezuela en vivo gratis por TV y Online

El partido entre Argentina vs. Venezuela será televisado por TyC Sports y transmitido a través de TyC Sports Play. La señal televisiva se puede sintonizar mediante plataformas de streaming como DGO, Flow y Telecentro Play, entre otras.

País Canal de TV / Señal de streaming España M+ Vamos, M+ #Vamos Bar, Movistar+ Lite Sudamérica México ViX Premium Estados Unidos Universo, TeleXitos, TyC Sports Internacional,

Fubo Sports

Alineaciones del partido Argentina vs. Venezuela

Selección de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez o Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Selección de Venezuela: Rafael Romo; Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Jon Aramburu, Miguel Navarro; José Martínez, Jefferson Savarino, Telasco Segovia, Yeferson Soteldo; Josef Martínez y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.