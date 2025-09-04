Desde el Monumental de Buenos Aires, la Selección Argentina con Lionel Messi juega ante Venezuela, por la decimoséptima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. El juego se realiza este jueves 4 de septiembre de 2025, a partir de las 8:30 p.m. Sigue la transmisión de este encuentro a través de la señal de Telefe en TV o MiTelefe en streaming online.

En qué canales de televisión y online ver el partido entre Argentina vs. Venezuela en vivo gratis, por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026. (Foto: Composición Mix)

¿Dónde ver Telefe EN VIVO GRATIS, Argentina vs. Venezuela por Eliminatorias?

La cobertura completa y en exclusiva del partido de la Selección Argentina es transmitido por la señal de Telefe en señal abierta o desde los canales de los cableoperadores de Telecentro, DIRECTV, Flow, entre otros. El juego es válido por la Jornada 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Canal 10 de Cablevisión Flow

Canal 10 de Super Canal

Canal 10 de TeleRed

Canal 10 de Movistar TV

Canal 12 de Telecentro

Canal 17 de Megacable

Canal 123 SD y 1123 JD de DIRECTV

Canal 603 de Cablevideo

Canales 80.5 de Flow

¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO y Online por Internet?

Si quieres ver el partido entre Argentina vs. Venezuela en vivo online por Internet, debes descargar las apps de Telefe EN VIVO y EN DIRECTO desde tu teléfono móvil, Smart TV, PC o Tablet desde Android (Google Play Store) y iOS (App Store).

