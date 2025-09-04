La clasificada selección de Argentina juega ante Venezuela, equipo que viene con optimismo de conseguir un histórico resultado en el Estadio Monumental de Buenos Aires, este jueves 4 de septiembre, por la decimoséptima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo 2026 . Para el público argentino, venezolano y en otros países de Sudamérica, conoce en qué canales de televisión y streaming online ver el partido en vivo y en directo desde cualquier dispositivo móvil.

Qué canal de TV transmite Argentina vs. Venezuela en vivo por Eliminatorias

Desde Argentina, el partido de Lionel Scaloni juega ante Venezuela por Telefe en señal abierta. Por otro lado, los clientes que cuenten con TyC Sports lo podrán seguir desde cableoperadores como Flow, Telecentro, Movistar, entre otros. Desde el país vinotinto, puedes ver el juego por la señal de Venevisión, BYM Sports.

País/Zona Canal de TV / Señal de streaming España M+ Vamos, M+ #Vamos Bar, Movistar+ Lite Sudamérica México ViX Premium Estados Unidos Universo, TeleXitos, TyC Sports Internacional,

Fubo Sports

El equipo de Lionel Scaloni, que actualmente lidera la clasificación con 35 puntos y ya aseguró su pase al Mundial, empató 1-1 en su último partido contra Colombia. Un momento destacado fue el gol de Thiago Almada, aunque también la tarjeta roja que recibió Enzo Fernández.

Tras su derrota 0-2 contra Uruguay en la jornada más reciente de las eliminatorias, el equipo venezolano se encuentra en la séptima posición de la tabla. El conjunto de Fernando Batista suma 18 puntos, solo uno más que Bolivia, su principal rival en la pelea por el puesto de repechaje.