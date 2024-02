Aunque Walmart ha anunciado que inaugurará 150 tiendas en Estados Unidos 2024 y remodelará otras 650, aún mantiene su política de cierre de los locales que no considera rentables. Conoce cuáles son las sedes que en febrero se despiden para siempre.

El gigante de venta minorista, durante el año 2023, clausuró una veintena de negocios en 14 estados y apenas se inició el 2024 adelantó nuevos cierres que se han empezado a dar en el segundo mes del año.

LAS TIENDAS QUE CERRARÁ WALMART EN FEBRERO

El gigante minorista tiene previsto cerrar un total de tres tiendas. En ese sentido, precisó que el 9 de febrero ya no abrirán dos tiendas en California, estado con más de 250 locales.

Se trata de los establecimientos de los vecindarios de Logan Heights y El Cajon, ambos en San Diego, que tienen un total de 357 empleados.

Para el 16 de febrero cerrará, por otro lado, la tienda Walmart en Columbus, Ohio, estado con 170 locales y 56 mil asociados. La farmacia, sin embargo, cerrará el 4 de marzo, debido a que deben transferir las recetas a otra ubicación conveniente de Walmart, dijo la compañía.

La razón de esta decisión del cierre de las tiendas es que no han tenido el funcionamiento que esperaban y, por tanto, “no se pudo llegar a renovaciones mutuas de arrendamiento con los administradores de la propiedad”, dijo el portavoz de Walmart Brian K. Little a NBC.

El representante de la compañía indicó que esperan mantener la preferencia de sus clientes en otras tiendas cercanas y mediante entrega a su hogar o negocio.

Los clientes deberán buscar otras sucursales para hacer sus compras (Foto: Walmart / Facebook)

UBICACIÓN DE LAS TIENDAS

Ubicación de las tiendas en California

Logan Heights (Barrio Logan)

2121 Avenida Imperial

San Diego , CA 92102

619-849-5729

Cierre 9 de febrero.

El Cajon Store

605 Fletcher Pkwy,

El Cajon, CA 92020

619-440-2009

Cierre 9 de febrero.

Ubicación de las tiendas en Ohio

3579 South High St

Columbus, OH 43207

614-409-0683

Cierre el 16 de febrero.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS TRABAJADORES TRAS EL CIERRE DE LAS TIENDAS?

Walmart tiene un total de 1,7 millones de trabajadores tiene cerca de 5,000 tiendas en todo Estados Unidos y, además, se proyecta a abrir 150 más. Por ello, la compañía espera reubicar a los asociados a otras sucursales de la cadena.

Sobre el caso de Ohio, Brian Little, director de comunicaciones globales de Walmart, indicó que todos los asociados de la tienda son elegibles para la transferencia y se les pagará hasta el 3 de mayo. Después de esa fecha, si no se transfieren, los asociados elegibles recibirán una indemnización.