Walmart continuará con su política de cierre de tiendas. El gigante minorista, durante el 2023, cerró una veintena de negocios en 14 estados y este 2024 ya adelantó qué nuevas sucursales están en la mira.

Walmart tiene cerca de 5,000 tiendas en todo Estados Unidos, de las cuales 280 están en California. Precisamente, en ese estado cerrarán dos tiendas, debido a que no han tenido el desempeño esperado.

¿QUÉ SUCURSALES CERRARÁ WALMART EN ENERO 2024?

El gigante minorista anunció el cierre de dos tiendas en California, específicamente en el vecindario Logan Heights de San Diego y The Drawer. La medida se aplicará el 9 de febrero.

La razón de esta decisión es que ambas tiendas no han tenido el funcionamiento que esperaban, y por tanto, “no se pudo llegar a renovaciones mutuas de arrendamiento con los administradores de la propiedad”.

“Estamos agradecidos con los clientes que nos han dado el privilegio de atenderlos en nuestras tiendas de San Diego y El Cajón”, dijo el portavoz de Walmart Brian K. Little en un correo electrónico enviado a NBC.

¿Qué harán los clientes?

El representante de la compañía indicó que esperan continuar a sus clientes en otras tiendas cercanas en el área y mediante entrega a su hogar o negocio.

Los clientes de Walmart deben buscar otro tienda cercana (Foto: AFP)

Ubicación de las tiendas

Mercado de Barrio

2121 Avenida Imperial

San Diego , CA 92102

619-849-5729

El Cajon Store

605 Fletcher Pkwy,

El Cajon, CA 92020

619-440-2009

¿POR CERRARÁN DOS TIENDAS DE WALMART N CALIFORNIA?

Si bien la cadena de grandes superficies con sede en Bentonville, Arkansas, superó los US$600 mil millones en ventas en 2023 - de acuerdo con la National Retail Foundation- no renovará los arrendamientos de los Walmart en El Cajon y San Diego porque esas tiendas no tienen la afluencia que necesitan para continuar activas. No hay una razón más detrás de esta situación.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS EMPLEADOS DE LA TIENDAS DE CALIFORNIA?

Sobre la situación de sus trabajadores de las tienda, Walmart dijo que todos son elegibles para ser transferidos a otra tienda cercana. Walmart cuenta con otras cinco tiendas en San Diego y dos más en el área El Cajon. A quienes no se les logre reacomodar, se les pagará su salario y luego, se les otorgará una indemnización.