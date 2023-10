La Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos se encuentra en una situación de escasez de fondos y ha optado por imponer impuestos sobre los salarios de los trabajadores. En caso de que la entidad identifique alguna discrepancia, iniciará el proceso de notificar a los empleadores mediante cartas de no coincidencia. Si no estás al tanto de esta medida y de su influencia en tu entorno laboral, esta información será de gran importancia para ti.

En caso exista alguna irregularidad fiscal o de declaración de pagos, el Gobierno estadounidense se encuentra facultado de enviar solicitudes de corrección del empleador (EDCOR), conocidas popularmente como cartas de no coincidencia.

Tales medidas las realiza la SSA a todos los empleadores en el momento que existe discrepancias en los formularios W-2 de sus trabajadores y la información de su agencia.

El Seguro Social atraviesa una falta de fondos en todo Estados Unidos (Foto: AFP)

Básicamente, el principal objetivo de estas notificaciones es alertar a todos los trabajadores de que no se encuentran recibiendo los créditos adecuados por sus ganancias, lo cual puede afectar el futuro de sus beneficios de jubilación o incapacidad administrada por la SSA.

CARTAS DE NO COINCIDENCIAS: ¿CUÁL ES SU FUNCIÓN?

Esta medida inició en 1993 como parte de una práctica de aviso hacia los empleadores y empleados. La práctica se dejó de realizar en 2012, tras un intento de “puerto seguro” regulatorio para todos los encargados del centro de labores que recibieron tales cartas y optaron por tomar las medidas necesarias para verificar la identidad y autorización laboral de los empleados.

No obstante, la falta de acuerdo entre los registros de los Formularios W-2 presentados por los trabajadores y la información que la SSA pueda esgrimir sobre los trabajadores puede contener algún error en común. Ya sea por detalles como una letra equivocada en el nombre del empleado, un dígito del número del Seguro Social (SSN) o algún cambio en su estado civil.

Cerca de 71 millones de personas son beneficiarios de los programas de Seguridad Social (Foto AP/Jenny Kane)

A la par, si no se encuentra evidencia concluyente de que un empleado no esté autorizado a trabajar en Estados Unidos, las cartas de no coincidencia solamente servirán para que el empleador pueda resarcir algún posible error.

LAS CARTAS DE NO COINCIDENCIA ¿REALMENTE INFLUYEN EN EL CENTRO DE TRABAJO?

Según el Centro Nacional de Derecho de Inmigración (NILC), un empleador no debería tomar la decisión de despedir a un trabajador basándose excepcionalmente en el hecho de que el empleado haya sido mencionado en una o más cartas de no coincidencia emitidas por la SSA y recibidas por el empleador.

De hecho, la misma SSA en sí misma recomienda a los empleadores que eviten tomar medidas adversas contra un empleado que haya sido mencionado en una carta de no coincidencia, pues deberían analizarse los factores del nombramiento en dichas misivas.

Incluso, la SSA enfatiza que la inclusión del nombre de un trabajador en una carta de no coincidencia de la SSA no implica ninguna declaración o verificación acerca del estatus migratorio del empleado. En términos simples, estos avisos no confirman ni sugieren que algún empleado sea un inmigrante indocumentado.