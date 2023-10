Noviembre llega con buenas noticias para los beneficiarios del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés). Y es el pago que realiza mensualmente la Administración del Seguro Social (SSA) llegará en los próximos días a millones de personas. Pero lo que muchos se han preguntado es: ¿de cuánto será el monto? Te lo contamos.

El pago del SSI, que beneficia a muchas personas, inició el 23 de enero de 2023 y desde esa fecha se ha entregado el importe teniendo en cuenta sus niveles de ingresos, si es persona sola, viuda o vive en familia.

El último pago que se realizó fue en el mes de septiembre de 2023, mes donde se hizo un doble pago. El último de estos aportes -a cargo de la SSA- fue correspondiente al mes de octubre debido a que el día de pago del mes 10 cayó feriado, por tal motivo, se acordó adelantar el depósito.

Hasta la fecha se han entregado millones de dólares a los beneficiarios en Estados Unidos (Foto: Pixabay)

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ EL PRÓXIMO PAGO DEL SSI?

El 1 de noviembre es la fecha en la que los beneficiarios recibirán el pago del Seguro de Salud SSI, según lo informó El Diario.

Se debe precisar que los beneficiarios deben cumplir con algunos requisitos que son importantes para el depósito como tener mínimo 65 años o los que padezcan de alguna discapacidad física o mental.

¿CUÁNTO PODRÍAN RECIBIR LOS BENEFICIARIOS DEL SSI?

Si eres uno de los beneficiarios del SSI debes tener en cuenta, según El Diario, que el pago que podría llegar a tus manos es de hasta 914 dólares.

En noviembre de 2023 continuará el pago del SSI (Foto: SSA)

¿CÓMO PAGAN A LOS BENEFICIARIOS DEL SSI?

Los pagos para los beneficiarios de la SSI son electrónicos y hay dos formas de recibirlo:

Depósito en cuenta bancaria: es sencillo y seguro. Solamente debes contactar a tu banco o comunicarte con el SSI para recibir el pago.

es sencillo y seguro. Solamente debes contactar a tu banco o comunicarte con el SSI para recibir el pago. Programa de la tarjeta de débito Direct Express: se realiza a través de la tarjeta de Direct Express, donde los pagos se depositan según el cronograma. Para ello, tienes que comunicarte con el Departamento del Tesoro al número 1-800-333-1795 o inscribirse vía web.

LOS MONTOS QUE RECIBE CADA TIPO DE BENEFICIARIO DEL SSI

Estos son los montos de los pagos federales, que se aplican desde enero de 2023, según la página de la SSA.

Persona sola: US$914

US$914 Pareja: US$1,371

US$1,371 Personas esenciales: US$458

En noviembre retorna el pago del SSI a millones de personas (Foto: Pexels)

CRONOGRAMA DE PAGOS DEL SSI EN NOVIEMBRE 2023

De acuerdo al cronograma de pagos de la SSA, en noviembre se pagarán en las siguientes fechas:

Miércoles 8 de noviembre – los nacidos entre el 1 al 10 de cada mes.

– los nacidos entre el 1 al 10 de cada mes. Miércoles 15 de noviembre – los nacidos entre el 11 al 20 de cada mes.

– los nacidos entre el 11 al 20 de cada mes. Miércoles 22 de noviembre – los nacidos entre el 21 al 31 de cada mes.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL SEGURO SOCIAL

¿DE CUÁNTO ES EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL?

Los montos que reciben los beneficiarios son diferentes, pues dependen de la edad de jubilación y el aporte que hicieron al Seguro Social durante su vida laboral.

Las personas que tuvieron una jubilación temprana, a los 62 años, reciben hasta US$2,572 al mes.

Las que se retiraron a los 67 años, su pago mensual puede ser de hasta US$3,627.

Quienes retrasaron su jubilación hasta los 70 años, pueden obtener un pago máximo de hasta US$4,555 dólares.

¿CUÁNTO LES DARÁ LA SSA A LAS VIUDAS Y EXCÓNYUGES?

Las sobrevivientes reciben un porcentaje de su beneficio básico de Seguro Social, por lo general fluctúa entre 75 y 100% cada uno. Sin embargo, hay un límite en la cantidad de los beneficios que se puede pagar cada mes a una familia. Conoce más información aquí.

¿POR QUÉ LOS HIJOS RECIBEN BENEFICIOS DEL SEGURO SOCIAL?

Los hijos, hijos adoptivos o hijastros pueden recibir estos beneficios para cubrir sus necesidades, como la educación. Cuando uno de los padres tiene una incapacidad o fallece, los beneficios de Seguro Social ayudan a estabilizar el futuro financiero de la familia.

En el caso de los menores con incapacidades, cuyos padres o madres tienen pocos ingresos o recursos limitados, posiblemente tengan derecho a los beneficios del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés). MÁS DETALLES AQUÍ.

SEGURO SOCIAL EN ESTADOS UNIDOS, ¿TENDRÁN RECORTES EN 2024?

Si bien es cierto que el peligro de un mal manejo de la administración es latente, de momento no se puntualiza un recorte fijo para el 2024. Es más, se prevé que haya un aumento de beneficios. Recordemos que cada año se lleva a cabo un Ajuste por Costo de Vida (COLA, por siglas en inglés), cuyo fin es el incremento de los beneficios a fin de no sentir el impacto inflacionario de manera directa.

Cabe decir que, a mediados de 2023, la SSA permitió un COLA histórico que logró situarse en el 8.7%, siendo este el aumento más importante de los últimos cuarenta años en todo Estados Unidos. MÁS DETALLES AQUÍ.

LINK PARA SABER CUÁNTO MÁS TE PAGARÁN POR COLA 2024

Si bien ya hay fecha para conocer el Ajuste por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés) que se aplicará 2024 en el pago de los beneficiarios de la Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA), lo que quieren los beneficiarios cuánto más les depositarán. INGRESA AQUÍ para conocer todo.

¿QUÉ ES EL COLA?

El ajuste por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés) está basado en el aumento del Índice de Precios al Consumidor (CPI-W, por sus siglas en inglés). Se calcula cada año desde el tercer trimestre del año anterior y el actual.

El propósito del COLA es garantizar que el poder adquisitivo de los beneficios del Seguro Social y Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) no se vean deteriorado por la inflación. Si no hay aumento, no puede haber COLA.

EL MONTO QUE PUEDEN COBRAR EN LA SSI LAS PERSONAS CASADAS

De acuerdo con la Administración de la Seguridad Social, las personas casadas, que son beneficiarias de la Seguridad de Ingreso Suplementario, el 1 de noviembre de 2023 podrá cobrar 1,371 dólares. Estos montos también serán los mismos para el pago de diciembre el primer día del mes. Pero no en el del 29 de diciembre, ya que tendrán un aumento de 44 dólares por el COLA y ascenderá a US$1,415.

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL NÚMERO DEL SEGURO SOCIAL?

El número de Seguro Social se usa para informar los salarios de las personas al gobierno de los EE. UU. y para determinar el derecho a recibir los beneficios de Seguro Social. Es indispensable que cada persona tenga su número para poder trabajar, participar en programas gubernamentales y cobrar sus cheques de jubilación.

¿CÓMO AFILIARME AL SSI?

Lo primero que debes hacer es solicitar una cita. Para ello, requieres:

El nombre, fecha de nacimiento, número de Seguro Social, dirección postal, número de teléfono y dirección de correo electrónico (opcional).

LOS PRIMEROS EN RECIBIR APORTES: CONOCE LA FECHA DE RETIRO DE LOS BENEFICIARIOS

La entidad de la oficina indicó que unos 7.5 millones de personas podrán procesar ese retiro a partir del 29 de diciembre, es decir, unos días previos a enero de 2024 debido a las festividades de fin de año.

A su vez, se comunicó que el cheque del resto de los beneficiarios comenzará a llegar en enero próximo para evitar más demoras y problemas de cobranzas hacia los adultos mayores y las personas con discapacidad. MÁS DETALLES AQUÍ

¿QUÉ SON LOS PAGOS DE SEGURIDAD DE INGRESO SUPLEMENTARIO?

La Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) es un programa federal que provee pagos mensuales y otros beneficios a adultos y niños con incapacidades o ceguera que tienen ingresos y recursos por debajo de límites financieros específicos. También efectúa pagos a personas de 65 años o más sin incapacidades que tengan bajos ingresos y recursos económicos.