Ante el incremento de casos de la enfermedad infecciosa de mpox, también conocida como viruela símica o viruela del mono, en el continente africano, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una emergencia sanitaria internacional de salud pública por representar un riesgo para todo el mundo. Y no es para menos, pues si tomamos en cuenta que 16 de los 26 países que reportaron personas infectadas, las cifras se incrementaron significativamente de mayo a junio de 2024, las alarmas se encendieron. Si bien, esta es una situación muy compleja, en esta nota te damos a conocer qué es y cómo se contagia.

Antes te precisamos lo señalado por Tedros Adhanom Ghebreyesus, director General de la OMS, en una rueda de prensa: “Hoy [14 de agosto], el comité de emergencia me confirmó y me avisó que, en su opinión, la situación constituye una emergencia pública de preocupación internacional. He aceptado ese consejo. Está claro que una respuesta internacional coordinada es esencial para detener estos brotes y salvar vidas”. Cabe mencionar que Congo es el país con mayor cantidad de contagiados con 543, mientras que Australia tiene 64, España 54 y Colombia 11.

Un médico revisa a un paciente con llagas causadas por una infección de viruela símica mientras otro toma una fotografía, en el área de aislamiento para pacientes con viruela del mono del hospital Arzobispo Loayza, en Lima, Perú, el 16 de agosto de 2022 (Foto: Ernesto Benavides / AFP)

¿QUÉ ES LA MPOX?

“La mpox es una zoonosis viral causada por el virus de la viruela símica, que pertenece al género Orthopoxvirus, que incluye al virus variola (causante de la viruela)”, precisa la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en su sitio web.

Se caracteriza por la erupción o lesiones cutáneas que suelen concentrarse en el rostro, las palmas de las manos y las plantas de los pies.

¿CÓMO SE CONTAGIA LA MPOX?

La viruela del mono se transmite principalmente por contacto directo o indirecto con sangre, fluidos corporales, las lesiones de la piel o las mucosas de animales infectados. Pero también hay otras maneras de contagiarse: la transmisión secundaria o de persona a persona, la cual puede producirse por contacto estrecho con secreciones infectadas de las vías respiratorias o lesiones cutáneas de una persona infectada o con objetos contaminados recientemente con los fluidos del paciente o materiales de la lesión.

Es preciso que sepas que la transmisión se produce principalmente por gotículas respiratorias. Asimismo, por inoculación o a través de la placenta (conocida como viruela símica congénita). Por el momento, no hay evidencia que la mpox se trasmita por vía sexual.

En resumen, se puede propagar si tienes contacto directo con lesiones o costras de la piel del enfermo, así como la ropa usada por una persona infectada. Asimismo, por la tos o estornudos de alguien contagiado.

SÍNTOMAS DE LA VIRUELA DEL MONO

Aunque en algunos casos, la mpox puede causar la muerte, en la mayoría se superan en unas semanas. Entre sus síntomas tras el contagio están:

Fiebre.

Dolor de cabeza.

Dolores musculares.

Dolor de espalda.

Escalofríos.

Agotamiento.

Inflamación de ganglios linfáticos.

Sarpullido en la cara, así como otras partes del cuerpo como las manos y las plantas de los pies. Este es doloroso.

SI ME CONTAGIO DE MPOX, ¿QUÉ TRATAMIENTO DEBO SEGUIR?

A pesar de que no hay tratamientos específicos contra la mpox, se recomienda dejar que la erupción seque por sí sola. También debe evitar tocarse cualquier llaga en la boca o los ojos.

“Se pueden utilizar enjuagues bucales y gotas para los ojos siempre que se eviten los productos que contengan cortisona. Un antiviral que se desarrolló para tratar la viruela (tecovirimat, comercializado como TPOXX) también fue aprobado para el tratamiento de la viruela del mono en enero de 2022″, precisa la OPS.