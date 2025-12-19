El cometa 3I/ATLAS llama la atención de los astrónomos y de las personas en general. Ello a raíz de que este viernes 19 de diciembre se hallará en su punto más cercano a la Tierra. Si te interesa conocer a qué hora se encontrará en dicha posición y dónde se podrá ver el suceso EN VIVO ONLINE desde Texas, llegaste al lugar correcto.

Por si no estabas enterado(a), este objeto interestelar detectado en el sistema solar contiene grandes cantidades de agua y dióxido de carbono, lo que ha sido relevante para el estudio de la vida. De acuerdo a la web 3iatlaslive.com, no es nada peligroso. De hecho, su acercamiento más cercano a la Tierra será de ~1,8 UA (Unidades astronómicas).

Para que entiendas mejor todo, te explico que 1 UA es una medida de distancia que se utiliza en astronomía para representar la distancia media entre la Tierra y el Sol. Esta distancia es de aproximadamente 149.6 millones de kilómetros. Entonces, cuando se dice que ‘su acercamiento más cercano a la Tierra será de ~1,8 UA’, significa que el objeto en cuestión se acerca a la Tierra a una distancia de aproximadamente 1.8 veces la distancia promedio entre la Tierra y el Sol, lo que sería unos 270 millones de kilómetros.

El cometa 3I/ATLAS, que actualmente atraviesa nuestro sistema solar a toda velocidad, fascina a los científicos y cautiva a las redes sociales. (Foto: David RANKIN / David Rankin, Saguaro Observatory / AFP)

¿A qué hora y dónde ver el cometa 3I/ATLAS EN VIVO ONLINE en Texas?

Si estás interesado(a) en ver el cometa 3I/ATLAS EN VIVO ONLINE este viernes 19 de diciembre, debes saber que Virtual Telescope Project 2.0, encabezado por el astrónomo Gianluca Masi, realizará una transmisión en directo y gratuita del momento del acercamiento, con imágenes captadas por telescopios robóticos y explicaciones en tiempo real sobre la trayectoria y características del objeto interestelar.

La transmisión en cuestión iniciará la noche del jueves 18 de diciembre a las 10:00 pm en Texas, extendiéndose hacia la madrugada del viernes 19, justo cuando el cometa 3I/ATLAS alcanzará su máxima aproximación.

Además, ten en cuenta que Nasa+ (antes NASA TV) y otros observatorios clave suelen ofrecer cobertura EN VIVO de estos fenómenos, permitiendo a la audiencia hispana de EE.UU. disfrutar del paso del 3I/ATLAS y estudiar cómo se desarrolló la formación planetaria fuera de nuestro sistema solar.

El origen de su nombre

Habiéndote recalcado lo anterior, te informo que el cometa en cuestión debe su nombre al telescopio de sondeo ATLAS (Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides), el cual fue financiado por la NASA en Río Hurtado, Chile. Ese telescopio “reportó por primera vez observaciones al Centro de Planetas Menores del cometa 3I/ATLAS el 1 de julio de 2025”, según science.nasa.gov.

“Desde el primer informe, las observaciones realizadas antes del descubrimiento se recopilaron de los archivos de tres telescopios ATLAS diferentes en todo el mundo y de la Instalación Transitoria Zwicky de Caltech en el Observatorio Palomar en el Condado de San Diego, California. Estas observaciones ‘previas al descubrimiento’ se remontan al 14 de junio de 2025”, agregó.

Con respecto al ‘3I’, pues te comento que la ‘I’ significa ‘interestelar’ (lo que quiere decir que el objeto vino de fuera de nuestro sistema solar). En el caso del ‘3’, este número responde al hecho de que es el tercer objeto interestelar conocido. Los otros son 1I/Oumuamua (descubierto en 2017) y 2I/Borisov (descubierto en 2019).