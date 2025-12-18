Este viernes 19 de diciembre de 2025, el fascinante cometa interestelar 3I/ATLAS realizará su máximo acercamiento a la Tierra, situándose a aproximadamente 270 millones de kilómetros de nuestro planeta sin representar ningún riesgo. Este evento astronómico marca un hito, pues será la mejor oportunidad en la historia para observar y estudiar este objeto errante que viaja a unas 137,000 millas por hora. Los hispanohablantes en Estados Unidos tienen una cita única con el universo para seguir su trayectoria y aprender sobre la formación de sistemas exoplanetarios.

Aunque el cometa no será visible a simple vista, los aficionados a la astronomía en Florida, California, Texas y otros estados, que cuenten con un telescopio amateur potente, podrán seguirlo durante la noche y la madrugada a través de la constelación de Leo. 3I/ATLAS es el tercer objeto interestelar conocido que entra en nuestro sistema solar, lo que ha generado gran expectación desde su descubrimiento en julio, incluso acallando rumores conspirativos.

Para quienes no posean un equipo de observación, la mejor alternativa es la transmisión en directo (streaming) que estará disponible en línea. NASA TV y otros observatorios clave suelen ofrecer cobertura EN VIVO de estos fenómenos, permitiendo a la audiencia hispana de EE.UU. disfrutar del paso de 3I/ATLAS y estudiar cómo se desarrolló la formación planetaria fuera de nuestro sistema solar.

El profesor Avi Loeb estudia la composición del cometa interestelar 3I/ATLAS para determinar si representa una oportunidad para entender el origen de la vida o un riesgo por sus sustancias tóxicas. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Horario para ver el cometa 3I/ATLAS el 19 de diciembre

El máximo acercamiento de 3I/ATLAS ocurre el viernes 19 de diciembre de 2025, cuando el cometa pasará a unas 1.8 unidades astronómicas, aproximadamente 170 millones de millas de la Tierra. Para observadores en EE.UU., las mejores franjas horarias combinan la noche del 18 y la madrugada del 19: sobre las 11 p.m. hora del Este el cometa se sitúa bajo sobre el horizonte este, ganando altura conforme avanza la noche y extendiendo la ventana de observación hasta antes del amanecer.​

En muchas ciudades estadounidenses el objeto se apreciará mejor en las últimas horas de la noche, cuando el cielo está más oscuro y la constelación de Leo se encuentra bien posicionada, siempre que el horizonte este esté despejado de edificios y luces intensas. Aunque ya es observable a partir de la noche del 18, la fecha clave para captar su paso a mínima distancia es el propio 19, cuando astrónomos profesionales centrarán sus observaciones en su coma y cola para estudiar su composición.​

¿Dónde ver el cometa 3I/ATLAS en Estados Unidos?

El cometa 3I/ATLAS es extremadamente tenue, con un brillo estimado en torno a magnitud 12 o incluso más débil, por lo que queda fuera del alcance del ojo desnudo y de prismáticos básicos, haciendo imprescindible un telescopio de aficionado de al menos 8 pulgadas de apertura para detectarlo con cierto detalle. Las mejores localizaciones serán zonas rurales o parques con baja contaminación lumínica, mirando hacia el este en dirección a la constelación de Leo, aprovechando cielos despejados y un horizonte amplio.​

Regiones del suroeste como Arizona, Nuevo México, Texas, así como áreas del sur como Florida y Georgia, ofrecen cielos tradicionalmente más limpios y oscuros, lo que mejora la probabilidad de registrar el cometa en fotografía de larga exposición la noche del 19. En estados del medio oeste y del noreste, la clave será alejarse de los centros urbanos y aprovechar reservas de cielo oscuro, parques estatales o playas abiertas donde el resplandor urbano sea mínimo.​

El cometa interestelar 3I/ATLAS pasará lo más cerca de la Tierra este diciembre. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Opciones online y retransmisiones en vivo para ver el cometa 3I/ATLAS

Si no dispones de telescopio o de un cielo realmente oscuro, la forma más sencilla de “ver” 3I/ATLAS el 19 de diciembre será conectarte a una retransmisión en directo organizada por observatorios y proyectos de divulgación astronómica. Uno de los eventos más destacados será el streaming del Virtual Telescope Project, que tiene previsto iniciar su emisión alrededor de las 11 p.m. EST del 18 de diciembre, equivalente a las 04:00 GMT del 19, coincidiendo con el acercamiento máximo del cometa.​

Otros medios y plataformas especializadas, como canales de astronomía en YouTube o webs de seguimiento como Time and Date, también proporcionarán mapas en tiempo real, simulaciones de la trayectoria y actualizaciones del brillo a medida que se acerque la fecha. Estas opciones online permiten apreciar imágenes de alta resolución tomadas desde telescopios profesionales en lugares privilegiados como Hawái o el desierto, mostrando la característica tonalidad verdosa del cometa y la evolución de su cola al acercarse al Sol.​​

Consejos rápidos para observar el cometa 3I/ATLAS

Para hispanohablantes en Estados Unidos, la estrategia ideal combina planificación y expectativas realistas: 3I/ATLAS no será un “gran cometa” de postal, sino un objetivo técnico para telescopios y cámaras, pero científicamente fascinante al tratarse de un visitante interestelar. Conviene consultar la previsión meteorológica local, localizar con antelación un punto oscuro mirando al este y usar apps de mapa estelar para fijar la posición de Leo y del cometa durante la noche del 18 al 19.​

Quienes solo quieran disfrutar del evento sin equipo pueden seguir las retransmisiones en vivo en español o con subtítulos automáticos, donde astrónomos explicarán en tiempo real por qué este objeto, descubierto en 2025 y catalogado también como C/2025 N1 (ATLAS), es clave para entender cómo se forman cometas en otros sistemas estelares. Así, tanto observadores expertos como curiosos ocasionales podrán participar del momento en que 3I/ATLAS roza nuestra vecindad cósmica antes de regresar definitivamente al espacio interestelar.