El cometa interestelar 3I/ATLAS está a punto de vivir su máximo acercamiento a la Tierra y México se encuentra en una posición ideal para seguirlo en tiempo real… pero no con los ojos, sino con pantallas y telescopios. No será un cometa brillante cruzando el cielo, sino un objetivo extremadamente tenue que se disfruta mejor combinando streaming, simuladores 3D y, para quienes tengan equipo avanzado, observación guiada.​

¿Qué es exactamente 3I/ATLAS?

3I/ATLAS es un cometa interestelar: un fragmento de hielo y polvo que no nació en nuestro sistema solar, sino alrededor de otra estrella, y que solo lo atravesará una vez antes de regresar al espacio profundo. Está catalogado también como C/2025 N1 (ATLAS) y es apenas el tercer objeto interestelar confirmado que visita el vecindario solar.​

¿Cuándo se podrá observar el cometa 3I/ATLAS en México?

El máximo acercamiento se produce el 19 de diciembre de 2025, cuando el cometa pasa a unas 1,8 unidades astronómicas de la Tierra, cerca de 270 millones de kilómetros, una distancia segura pero científicamente valiosa. Para México, esto se traduce en una franja cómoda alrededor de la medianoche del jueves 18 al viernes 19, ideal para seguir transmisiones y simuladores, más que para verlo a simple vista.​

¿A qué hora ver el cometa 3I/ATLAS en México este 18 y 19 de diciembre?

Zona horaria en México Estados destacados (ejemplos) Ventana sugerida (noche 18–19 dic) Momento “fuerte” aproximado Zona Centro Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Tlaxcala, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, entre otros.

​ 22:00 del 18 dic – 02:00 del 19 dic. Alrededor de las 00:00 (medianoche) de la Zona Centro. Zona Pacífico Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, parte de Sonora y otros estados de esta franja.

​ 21:00 del 18 dic – 01:00 del 19 dic. Alrededor de las 23:00 del 18 dic. Zona Noroeste / Pacífico Noroeste Baja California, parte de Sonora (Tijuana, Mexicali y región).

​ 20:00 del 18 dic – 00:00 del 19 dic. Alrededor de las 22:00 del 18 dic.

¿Dónde hay mejores condiciones para verlo con telescopio?

Aunque el brillo de 3I/ATLAS será muy débil, ciertas zonas de México ofrecen mejores condiciones para intentar detectarlo con telescopios de aficionado avanzados. Lo crucial es la combinación de cielo oscuro, poca contaminación lumínica y estabilidad atmosférica.

¿En qué estados de México se puede observar mejor el cometa 3I/ATLAS?

Región de México Estados clave Qué ofrece para observar 3I/ATLAS Norte y desiertos Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila (zonas rurales). Cielos secos y oscuros; buenas oportunidades para telescopios grandes y astrofotografía de larga exposición. Altiplano y Bajío Jalisco, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas. Altitud y relativa lejanía de grandes urbes (si te mueves fuera de ciudades), útiles para clubes astronómicos y observadores experimentados. Montaña del sur Oaxaca, Puebla (zonas de montaña). Cielos de altura que pueden ofrecer buena transparencia si el clima acompaña, ideales para proyectos de observación organizados.

​

En todos los casos, incluso en los mejores cielos de México, el cometa será demasiado débil para verse a simple vista; se recomiendan telescopios de al menos 25–30 cm de apertura y fotografía con apilado de imágenes para detectarlo como un punto o mancha tenue.​

¿Cómo seguir la trayectoria de 3I/ATLAS en línea?

La forma más inmersiva de vivir el paso de 3I/ATLAS es combinar tres capas: transmisión en vivo, simulador 3D y mapa del cielo. Funciona casi como un “directo” astronómico con panel de control.

Transmisiones en vivo

El Virtual Telescope Project ha programado una retransmisión gratuita que comenzará alrededor de las 11:00 p.m. EST del 18 de diciembre (aprox. 22:00 en la Zona Centro de México), mostrando imágenes en tiempo real del cometa durante el máximo acercamiento.​

Otros medios y portales científicos enlazan este streaming y ofrecen explicaciones adicionales sobre la trayectoria y la ciencia detrás del cometa.​

Simulador 3D del sistema solar

Herramientas como simuladores oficiales permiten escribir “3I/ATLAS” y ver su órbita hiperbólica, la distancia a la Tierra y cómo se aleja del sistema solar después del 19 de diciembre.​

Mapas de cielo interactivos

Mapas en línea dedicados a 3I/ATLAS muestran su trayectoria proyectada sobre constelaciones como Leo, con cartas de búsqueda útiles para apuntar telescopios medianos y grandes.​

¿Cómo ver el cometa 3I/ATLAS en vivo por streaming?

Esta es una experiencia ideal para quien disfruta de gráficos, pantallas y contexto científico. Más que salir a “cazar” un cometa visible a simple vista, se trata de montar un pequeño centro de control astronómico en casa.

Monta tu centro de mando

Pantalla principal: transmisión en vivo del cometa.

Segundo dispositivo: simulador 3D con la órbita de 3I/ATLAS.

App de cielo en el celular: para ubicar la constelación en la que se encontraría el cometa sobre tu ciudad.

Si tienes telescopio

Busca cielos oscuros alejados de ciudades como CDMX, Guadalajara o Monterrey, y coordina con clubes astronómicos locales si es posible.​

Usa una montura con buen seguimiento y prepara sesiones de astrofotografía con exposiciones largas; no esperes una gran cola visible, sino un objeto muy tenue que requiere paciencia y técnica.​

Si no tienes telescopio

Considera el evento como un “documental en vivo”: sigue la transmisión, observa las cifras de distancia y velocidad, y aprovecha las explicaciones de astrónomos sobre por qué este cometa es clave para entender cómo se forman cometas alrededor de otras estrellas.​

¿Por qué vale tanto la pena para México?

3I/ATLAS condensa varios elementos fascinantes: es un objeto forjado alrededor de otra estrella, realiza una visita única en la escala de una vida humana y está siendo observado por una campaña global que va desde telescopios caseros hasta grandes observatorios y misiones espaciales. No habrá otra oportunidad de observar este mismo cometa, de modo que la noche del 18 de diciembre se convierte en una cita especial entre México y un viajero que viene desde más allá del Sol.​